Удар по Україні радіоактивними 'Шахедами': Ігнат оцінив загрозу

Ігнат пояснив, що зафіксоване випромінювання від ракети Р-60 не свідчить про використання Росією нової зброї та закликав не піддаватися паніці.

Ігнат прокоментував інформацію про радіоактивні "Шахеди"

Повітряні сили спростували заяви про радіоактивну зброю на БпЛА

На російських безпілотниках виявили стару радянську ракету Р-60

Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував інформацію про нібито використання Росією радіоактивного озброєння на дронах-камікадзе після повідомлень про підвищений рівень випромінювання на уламках збитого безпілотника. Відповідну заяву він зробив в ефірі Новини.Live.

За словами Ігната, не варто сіяти паніку та лякати людей повідомленнями про радіоактивне випромінювання.

Він пояснив, що ракета Р-60 є стандартною авіаційною ракетою, яка містить спеціальний сердечник зі сплаву, подібного до тих, про які раніше Росія заявляла у контексті американських боєприпасів. Ігнат уточнив, що йдеться не про активний уран.

"Це просто стандартний сплав, який використовується у цій старій радянській ще ракеті", - пояснив він.

"Шахед" / Інфографіка: Главред

Що означає підвищений рівень радіації на ракетах, які запустили з "Шахеда" - думка експерта

Як писав Главред, військовий експерт Олег Жданов зазначив, що застосування ракет Р-60 на дронах типу "Шахед" не є новою тактикою. За його словами, такі ракети використовуються для протидії українській армійській авіації, яка залучається до перехоплення безпілотників.

Водночас експерт наголосив, що виявлене випромінювання не є ознакою застосування ядерної зброї. На його думку, російські військові могли навмисно розмістити в дроні або ракеті елементи, забруднені радіоактивними речовинами.

Жданов припустив, що це може бути одним із різновидів так званої "брудної бомби", основною метою якої є не масштабні руйнування, а психологічний вплив і поширення паніки серед населення.

Разом із тим він підкреслив, що робити остаточні висновки поки передчасно. Насамперед необхідно встановити, чи був радіоактивний елемент встановлений навмисно, або ж окремі деталі могли зазнати забруднення через перебування поблизу джерела випромінювання.

"Тут треба ще розібратися. Навмисна це була деталь, яка випромінює, чи вона десь перебувала біля якогось джерела радіації і набралася", — підсумував він.

Нагадаємо, Юрій Ігнат раніше пояснював, чому "Шахеди" почали долітати до Закарпаття та як окремі дрони уникають знищення українською ППО завдяки маневрам і польотам у хмарах. Він звертав увагу, що росіяни постійно змінюють тактику атак. Частину нових рішень окупанти тестують саме під час масованих ударів по західних регіонах.

Як раніше повідомляв Главред, після повідомлень про радіоактивний "Шахед" із ракетою Р-60 військові експерти припускали, що РФ могла використати елементи з ураном для психологічного тиску на населення. У СБУ тоді заявляли про підвищений рівень гамма-випромінювання на уламках дрона та ракети.

Зазначимо, що Росія вже застосовує нові способи прориву української оборони. Сергій "Флеш" Бескрестнов попереджав, що росіяни почали оснащувати "Шахеди" системами РЕБ для придушення дронів-перехоплювачів та створення перешкод радарам. В Україні уважно стежать за розвитком цієї загрози.

Про персону: Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

