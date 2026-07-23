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Зірка "Кварталу 95" сильно схудла після операції - як вона змінилася

Христина Трохимчук
23 липня 2026, 05:55
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Анастасія Ткаченко схудла на понад 30 кілограмів.
Анастасія Ткаченко після операції
Анастасія Ткаченко після операції / колаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасія Ткаченко

Ви дізнаєтеся:

  • Як змінилася Анастасія Ткаченко після операції
  • Реакція гумористки на своє схуднення

Українська гумористка та зірка "Кварталу 95" Анастасія Ткаченко відверто розповіла про результати операції зі зменшення шлунка, на яку зважилася через серйозні проблеми зі здоров’ям. У проєкті "Наодинці з Гламуром" Анастасія зазначила, що ще не звикла до підвищеної уваги до своїх змін.

Раніше Ткаченко розповідала, що зважилася на баріатричну операцію через ризик розвитку цукрового діабету. Вона зізналася, що її вага сягала 130 кілограмів, що почало серйозно впливати на її організм. Зараз гумористка почувається набагато краще.

відео дня
Як зараз виглядає Настя Ткаченко
Як зараз виглядає Настя Ткаченко / скрін з відео

"Мій максимум становив 130 кілограмів, сьогодні на вагах було 99,5. Почуваюся чудово. Не можу змиритися з цією трансформацією, бо їй приділяють занадто багато уваги. Я всім дуже вдячна, але поки що не готова широко про це говорити, бо ще перебуваю в процесі", - поділилася Анастасія.

При цьому Ткаченко підкреслює, що у неї немає "ідеальної" цифри, до якої вона прагне, адже вона завжди почувалася впевнено й привабливо. Анастасія руйнує поширені стереотипи про пишні форми та відповідає тим, хто пов’язує впевненість у собі лише із зовнішніми змінами.

Анастасія Ткаченко до операції
Анастасія Ткаченко до операції / фото: instagram.com, Анастасія Ткаченко

"Багато хто вважає, що якщо людина повна, то вона не може випромінювати впевненість у собі, сексуальність, красу та все інше. Всередині мене нічого не змінилося, я лише стала здоровішою людиною", - підкреслила Ткаченко.

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Раніше Главред повідомляв, що відома співачка Руслана вперше детально прокоментувала втрату близького друга та колеги Олександра Гарбарчука. Заслужений артист України тривалий час мужньо боровся з важкою хворобою - раком шлунка.

Також новий реліз співачки Анни Трінчер "Маргарита", який швидко набрав популярності в мережі, став об’єктом гучного скандалу. Композитор пісні вже багато років мешкає в Москві, раніше очолював студію Григорія Лепса і продовжує активно працювати в російському шоу-бізнесі.

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Про персону: Анастасія Ткаченко

Анастасія Ткаченко - українська актриса, стендап-комік і телеведуча. Широку популярність здобула як учасниця гумористичного шоу "Ліга сміху" у складі команди "Моя провінція", а також завдяки проєкту "Stadium Night". Окрім телевізійної кар'єри, Анастасія активно веде блог, знімаючи популярні гумористичні відео для Instagram і TikTok, та регулярно бере участь у різних шоу на YouTube.

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