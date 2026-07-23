Як атакує дрон "Молнія": "Флеш" розкрив нову схему окупантів

Про що розповів Сергій "Флеш":
- Вперше зафіксовано факт керування "Молнією" через "Герберу"
- Об'єднання зв'язку дронів РФ було лише питанням часу
- Для нейтралізації зв’язку потрібно збивати саме "Герберу"
Радник президента та експерт із систем зв’язку Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що вперше зафіксовано випадок керування дронами "Молнія" через "Герберу" - раніше ці системи не були сумісні між собою.
За словами Флеша, МЕШ-модеми на дронах "Молнія" та "Шахед" (він же "Гербера") працюють в одному діапазоні частот і мають одного китайського виробника. Однак раніше вони не були сумісні між собою через ліцензійні обмеження.
"Сьогодні маємо перший випадок керування "Молніями" через "Герберу", - написав Бескрестнов у Telegram.
Флеш додав, що така зміна була очікуваною.
"Це очікувано, нічого дивного тут немає. Я просто прошу всіх звернути увагу на цей факт. Ймовірно, така схема буде поширюватися", - пояснив він.
"Якщо що, валимо "Герберу", а "Молнії" самі впадуть", - порадив радник президента.
Україна тестує нові засоби РЕБ
Як писав Главред, раніше Бескрестнов заявив, що в Україні протестували варіанти протидії MESH-мережам силами радіоелектронної боротьби.
"Я з радістю можу сказати, що виробники РЕБ за сприяння Brave1 та Головного управління радіоелектронної боротьби Генерального штабу просуваються вперед у технологіях придушення каналів управління "Шахедами" через радіомодеми MESH", - розповів він.
Бескрестнов також натякнув на подальші технологічні перегони з противником у цій сфері.
"Я знаю, як і чим ворог відповість на нашу РЕБ. А ми відповімо їм на їхню відповідь. Ласкаво просимо у світ війни технологій", - зазначив він.
Атаки РФ по Україні - новини
Як писав Главред, вдень 20 липня російські окупаційні війська атакували одне з цивільних підприємств в Одеській області. Кількість постраждалих у результаті російського удару по цивільному підприємству в Одеській області зросла з чотирьох до шести осіб, ще троє людей загинули.
У ніч на 19 липня Росія здійснила одну з найпотужніших балістичних атак на столицю. За словами президента Володимира Зеленського, ворог випустив понад 40 ракет різних типів, більшість з яких летіли на Київ, а також 120 ударних дронів.
18 липня окупанти завдали ракетних ударів по житловому сектору та цивільній інфраструктурі Одеської області.
Також цього дня Росія атакувала в акваторії Чорного моря поблизу Одеси іноземне торгове судно під прапором Антигуа та Барбуди - одна людина загинула, ще троє отримали поранення та були госпіталізовані.
Росія змінила ракети для обстрілів України
Військовослужбовець ЗСУ та військовий аналітик Олександр Мусієнко заявив, що країна-агресор Росія завдає ударів по Україні ракетами зенітно-ракетного комплексу С-400 - зброєю, яка має збивати цілі, а не атакувати їх. Парадокс полягає в тому, що Кремль свідомо перекидає боєкомплект протиповітряної оборони на ударні завдання, намагаючись компенсувати нестачу балістичних ракет.
"Є низка причин, чому використовують С-400: спробували й побачили, що з Брянської області можна дотягнутися до української столиці. По-друге, у них є певні запаси ракет. По-третє, хочуть підтримати темп та інтенсивність ударів на тлі можливого дефіциту ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot, підтримати шок. Росія ж відстежує інформаційний простір", - пояснив він.
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Про персону: Олександр Мусієнко
Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.
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