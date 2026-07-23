Як атакує дрон "Молнія": "Флеш" розкрив нову схему окупантів

Сергій Бескрестнов проаналізував атаки та виявив вразливість.

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Сергій Бескрестнов попередив про нову небезпечну схему атак РФ / Колаж: Главред, фото: ОП, скріншот

Про що розповів Сергій "Флеш":

Вперше зафіксовано факт керування "Молнією" через "Герберу"

Об'єднання зв'язку дронів РФ було лише питанням часу

Для нейтралізації зв’язку потрібно збивати саме "Герберу"

Радник президента та експерт із систем зв’язку Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що вперше зафіксовано випадок керування дронами "Молнія" через "Герберу" - раніше ці системи не були сумісні між собою.

За словами Флеша, МЕШ-модеми на дронах "Молнія" та "Шахед" (він же "Гербера") працюють в одному діапазоні частот і мають одного китайського виробника. Однак раніше вони не були сумісні між собою через ліцензійні обмеження.

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"Сьогодні маємо перший випадок керування "Молніями" через "Герберу", - написав Бескрестнов у Telegram.

Флеш додав, що така зміна була очікуваною.

"Це очікувано, нічого дивного тут немає. Я просто прошу всіх звернути увагу на цей факт. Ймовірно, така схема буде поширюватися", - пояснив він.

"Якщо що, валимо "Герберу", а "Молнії" самі впадуть", - порадив радник президента.

​Дрон-камікадзе "Молнія" / Інфографіка: Главред ​

Україна тестує нові засоби РЕБ

Як писав Главред, раніше Бескрестнов заявив, що в Україні протестували варіанти протидії MESH-мережам силами радіоелектронної боротьби.

"Я з радістю можу сказати, що виробники РЕБ за сприяння Brave1 та Головного управління радіоелектронної боротьби Генерального штабу просуваються вперед у технологіях придушення каналів управління "Шахедами" через радіомодеми MESH", - розповів він.

Бескрестнов також натякнув на подальші технологічні перегони з противником у цій сфері.

"Я знаю, як і чим ворог відповість на нашу РЕБ. А ми відповімо їм на їхню відповідь. Ласкаво просимо у світ війни технологій", - зазначив він.

Сергій Бескрестнов "Флеш" / Інфографіка: Главред

Атаки РФ по Україні - новини

Як писав Главред, вдень 20 липня російські окупаційні війська атакували одне з цивільних підприємств в Одеській області. Кількість постраждалих у результаті російського удару по цивільному підприємству в Одеській області зросла з чотирьох до шести осіб, ще троє людей загинули.

У ніч на 19 липня Росія здійснила одну з найпотужніших балістичних атак на столицю. За словами президента Володимира Зеленського, ворог випустив понад 40 ракет різних типів, більшість з яких летіли на Київ, а також 120 ударних дронів.

18 липня окупанти завдали ракетних ударів по житловому сектору та цивільній інфраструктурі Одеської області.

Також цього дня Росія атакувала в акваторії Чорного моря поблизу Одеси іноземне торгове судно під прапором Антигуа та Барбуди - одна людина загинула, ще троє отримали поранення та були госпіталізовані.

Росія змінила ракети для обстрілів України

Військовослужбовець ЗСУ та військовий аналітик Олександр Мусієнко заявив, що країна-агресор Росія завдає ударів по Україні ракетами зенітно-ракетного комплексу С-400 - зброєю, яка має збивати цілі, а не атакувати їх. Парадокс полягає в тому, що Кремль свідомо перекидає боєкомплект протиповітряної оборони на ударні завдання, намагаючись компенсувати нестачу балістичних ракет.

"Є низка причин, чому використовують С-400: спробували й побачили, що з Брянської області можна дотягнутися до української столиці. По-друге, у них є певні запаси ракет. По-третє, хочуть підтримати темп та інтенсивність ударів на тлі можливого дефіциту ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot, підтримати шок. Росія ж відстежує інформаційний простір", - пояснив він.

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Про персону: Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

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