Паливна криза - лише початок: без чого РФ перестане існувати як держава

Експерт пояснив, чому заборона на експорт дизеля та блокада Чорного моря здатні паралізувати економіку РФ.

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Паливна криза в РФ / колаж: Главред, фото: pixabay, kremlin.ru

Головне із заяви експерта:

Паливна криза в Росії тільки почалася

Дефіцит дизеля вдарить по армії та бізнесу

Судноплавство в Чорному морі поступово зупиняється

Повне перекриття експорту нафти та нафтопереробки здатне поставити під загрозу саме існування Росії як держави. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

За його словами, процеси, які зараз спостерігаються, лише стартували, а їхній ефект накопичуватиметься, поступово охоплюючи дедалі нові сектори економіки - від цін до банкрутств підприємств.

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"Це поки що лише "початок". Усі нинішні процеси мають накопичувальний ефект. І перше, що відчули в Росії, - нестача палива. Дефіцит палива неминуче спричинить зростання цін на все, при цьому руйнуються й логістичні ланцюги. Далі почнуться проблеми з постачанням продовольства, а потім - падіння доходів і банкрутство підприємств. Згодом виникнуть проблеми й із видобутком нафти", - підкреслив Загородній.

Він додав, що ця вразливість закладена десятиліттями: країна будує бюджет на нафтових доходах, і будь-яке переривання цього потоку перетворюється на екзистенційну загрозу.

"З часів Радянського Союзу Росія жила за рахунок експорту нафти. Якщо перекрити експорт нафти та нафтопереробку, Росія як держава просто перестане існувати", - наголосив експерт.

Заборона на дизель

Тиждень тому Росія заборонила експорт дизельного палива, і це означає зупинку переробки понад половини обсягів, які раніше йшли на зовнішні ринки. Бензину країна традиційно виробляла рівно стільки, скільки споживала сама, тоді як дизельного палива - удвічі більше за внутрішні потреби, тому щороку до 40 мільйонів тонн ішло на експорт.

"Введення заборони на експорт дизельного палива говорить про багато що: по-перше, Росія втратить надходження до бюджету від цього експорту, по-друге, дефіцит дизелю неодмінно позначиться на армії, промисловості, сільському господарстві та інших сферах. Без дизеля країна просто зупиниться. Усе те, що зараз відбувається в Криму, пошириться на всю Росію", - вважає Загородній.

Ціни на паливо продовжуватимуть зростати, а разом з ними - і напруга на заправках, де вже фіксують перші конфлікти.

"Росіяни й так уже радують: десь у чергах на АЗС вони вже розбираються з битами, десь - почали стріляти. Вони рухаються в правильному напрямку", - Загородній.

Ціни на нафту / Інфографіка: Главред

Блокада в морі та нові цілі

Наступний етап тиску, на думку аналітика, розгорнеться на воді - Україна вже методично працює над тим, щоб унеможливити будь-яке судноплавство росіян у регіоні.

"Наступний етап - зупиниться будь-яке пересування Чорним морем. Україна вже працює над цим, методично завдаючи ударів по танкерам. На Азовському морі судноплавство вже практично припинилося", - зазначив експерт.

За його словами, до процесу активно долучилися Сили безпілотних систем та СБУ, чиї удари по ворожому флоту фіксують дедалі частіше.

На його думку, повна зупинка товарообігу означатиме для Росії втрати в експорті зерна та нафти, а ключові термінали можуть стати наступною ціллю ударів.

"Гадаю, будуть удари по терміналах у Новоросійську та багато чого іншого. Проте все це лише початок. Україна поки що не зачіпала газову інфраструктуру РФ, а там є багато привабливих об'єктів, на які ми будемо орієнтуватися", - додав експерт.

Загородній також прогнозує, що найближчим часом мова піде про блокування ключової сухопутної артерії на півдні країни.

"Дуже скоро постане питання про перекриття траси Москва - Ростов-на-Дону, яка пролягає дуже близько до українського кордону. Якщо її візьмуть під вогневий контроль, як дороги в Криму та на інших тимчасово окупованих територіях, це призведе до логістичного відрізання півдня Росії", - підсумував він.

Дивіться відео, в якому Тарас Загородній розповів про те, як посилиться паливна "гойда" в Росії восени та взимку, і як удари по НПЗ наближають РФ до катастрофи:

Що відбуватиметься, якщо паливна криза в РФ зростатиме

Фахівець з питань комунікацій, партнерств та інтеграції в ЄС організації Razom We Stand Максим Гардус говорив, що в кризовій ситуації солідарність між росіянами практично не проявляється. Вже з’явилося безліч повідомлень про те, що в Тамані та загалом у Краснодарському краї не хочуть заправляти автомобілі кримчан.

За його словами, удари по НПЗ можуть посилити диспропорцію між регіонами, забезпеченими нафтопродуктами, та регіонами, що відчувають їхній дефіцит.

"До формальної заборони заправлятися для мешканців інших регіонів дійде ще не скоро. Поки що такої заборони немає. Але фактично вона може виникнути: наприклад, QR-код, отриманий у Воронезькій області, не діятиме на заправках Ростовської області. Тобто кожен регіон намагатиметься зберегти бензин у себе", - переконаний він.

НПЗ / Інфографіка: Главред

Дефіцит палива в РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, Служба зовнішньої розвідки розповіла, що паливна криза в Росії продовжує загострюватися й у багатьох регіонах країни водії змушені цілодобово вистоювати черги, щоб заправити лише 10-20 літрів бензину. На тлі дефіциту бензину та зростання цін частина росіян шукає порятунку в магії.

Також відомо, що у Росії виробництво бензину покриває лише близько 65% сезонного попиту після ударів українських безпілотників по найбільших нафтопереробних заводах. Через дефіцит Москва вже збільшує імпорт палива з Білорусі та Індії.

Крім того, у ніч на 6 липня Сили оборони України уразили два танкери, що перевозили бензин із Таганрогу до окупованого Криму. Кожне судно перевозило близько 7 тисяч тонн бензину, що еквівалентно приблизно 200 залізничним вагонам-цистернам.

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Про персону: Тарас Загородній Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

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