Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Паливна криза - лише початок: без чого РФ перестане існувати як держава

Марія Николишин
23 липня 2026, 11:47
google news Підпишіться
на нас в Google
Експерт пояснив, чому заборона на експорт дизеля та блокада Чорного моря здатні паралізувати економіку РФ.
Паливна криза - лише початок: без чого РФ перестане існувати як держава
Паливна криза в РФ / колаж: Главред, фото: pixabay, kremlin.ru

Головне із заяви експерта:

  • Паливна криза в Росії тільки почалася
  • Дефіцит дизеля вдарить по армії та бізнесу
  • Судноплавство в Чорному морі поступово зупиняється

Повне перекриття експорту нафти та нафтопереробки здатне поставити під загрозу саме існування Росії як держави. Про це в інтерв'ю Главреду розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній.

За його словами, процеси, які зараз спостерігаються, лише стартували, а їхній ефект накопичуватиметься, поступово охоплюючи дедалі нові сектори економіки - від цін до банкрутств підприємств.

відео дня

"Це поки що лише "початок". Усі нинішні процеси мають накопичувальний ефект. І перше, що відчули в Росії, - нестача палива. Дефіцит палива неминуче спричинить зростання цін на все, при цьому руйнуються й логістичні ланцюги. Далі почнуться проблеми з постачанням продовольства, а потім - падіння доходів і банкрутство підприємств. Згодом виникнуть проблеми й із видобутком нафти", - підкреслив Загородній.

Він додав, що ця вразливість закладена десятиліттями: країна будує бюджет на нафтових доходах, і будь-яке переривання цього потоку перетворюється на екзистенційну загрозу.

"З часів Радянського Союзу Росія жила за рахунок експорту нафти. Якщо перекрити експорт нафти та нафтопереробку, Росія як держава просто перестане існувати", - наголосив експерт.

Заборона на дизель

Тиждень тому Росія заборонила експорт дизельного палива, і це означає зупинку переробки понад половини обсягів, які раніше йшли на зовнішні ринки. Бензину країна традиційно виробляла рівно стільки, скільки споживала сама, тоді як дизельного палива - удвічі більше за внутрішні потреби, тому щороку до 40 мільйонів тонн ішло на експорт.

"Введення заборони на експорт дизельного палива говорить про багато що: по-перше, Росія втратить надходження до бюджету від цього експорту, по-друге, дефіцит дизелю неодмінно позначиться на армії, промисловості, сільському господарстві та інших сферах. Без дизеля країна просто зупиниться. Усе те, що зараз відбувається в Криму, пошириться на всю Росію", - вважає Загородній.

Ціни на паливо продовжуватимуть зростати, а разом з ними - і напруга на заправках, де вже фіксують перші конфлікти.

"Росіяни й так уже радують: десь у чергах на АЗС вони вже розбираються з битами, десь - почали стріляти. Вони рухаються в правильному напрямку", - Загородній.

Паливна криза - лише початок: без чого РФ перестане існувати як держава
Ціни на нафту / Інфографіка: Главред

Блокада в морі та нові цілі

Наступний етап тиску, на думку аналітика, розгорнеться на воді - Україна вже методично працює над тим, щоб унеможливити будь-яке судноплавство росіян у регіоні.

"Наступний етап - зупиниться будь-яке пересування Чорним морем. Україна вже працює над цим, методично завдаючи ударів по танкерам. На Азовському морі судноплавство вже практично припинилося", - зазначив експерт.

За його словами, до процесу активно долучилися Сили безпілотних систем та СБУ, чиї удари по ворожому флоту фіксують дедалі частіше.

На його думку, повна зупинка товарообігу означатиме для Росії втрати в експорті зерна та нафти, а ключові термінали можуть стати наступною ціллю ударів.

"Гадаю, будуть удари по терміналах у Новоросійську та багато чого іншого. Проте все це лише початок. Україна поки що не зачіпала газову інфраструктуру РФ, а там є багато привабливих об'єктів, на які ми будемо орієнтуватися", - додав експерт.

Загородній також прогнозує, що найближчим часом мова піде про блокування ключової сухопутної артерії на півдні країни.

"Дуже скоро постане питання про перекриття траси Москва - Ростов-на-Дону, яка пролягає дуже близько до українського кордону. Якщо її візьмуть під вогневий контроль, як дороги в Криму та на інших тимчасово окупованих територіях, це призведе до логістичного відрізання півдня Росії", - підсумував він.

Дивіться відео, в якому Тарас Загородній розповів про те, як посилиться паливна "гойда" в Росії восени та взимку, і як удари по НПЗ наближають РФ до катастрофи:

Що відбуватиметься, якщо паливна криза в РФ зростатиме

Фахівець з питань комунікацій, партнерств та інтеграції в ЄС організації Razom We Stand Максим Гардус говорив, що в кризовій ситуації солідарність між росіянами практично не проявляється. Вже з’явилося безліч повідомлень про те, що в Тамані та загалом у Краснодарському краї не хочуть заправляти автомобілі кримчан.

За його словами, удари по НПЗ можуть посилити диспропорцію між регіонами, забезпеченими нафтопродуктами, та регіонами, що відчувають їхній дефіцит.

"До формальної заборони заправлятися для мешканців інших регіонів дійде ще не скоро. Поки що такої заборони немає. Але фактично вона може виникнути: наприклад, QR-код, отриманий у Воронезькій області, не діятиме на заправках Ростовської області. Тобто кожен регіон намагатиметься зберегти бензин у себе", - переконаний він.

Паливна криза - лише початок: без чого РФ перестане існувати як держава
НПЗ / Інфографіка: Главред

Дефіцит палива в РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, Служба зовнішньої розвідки розповіла, що паливна криза в Росії продовжує загострюватися й у багатьох регіонах країни водії змушені цілодобово вистоювати черги, щоб заправити лише 10-20 літрів бензину. На тлі дефіциту бензину та зростання цін частина росіян шукає порятунку в магії.

Також відомо, що у Росії виробництво бензину покриває лише близько 65% сезонного попиту після ударів українських безпілотників по найбільших нафтопереробних заводах. Через дефіцит Москва вже збільшує імпорт палива з Білорусі та Індії.

Крім того, у ніч на 6 липня Сили оборони України уразили два танкери, що перевозили бензин із Таганрогу до окупованого Криму. Кожне судно перевозило близько 7 тисяч тонн бензину, що еквівалентно приблизно 200 залізничним вагонам-цистернам.

Читайте також:

Про персону: Тарас Загородній

Тарас Загородній (народився 7 лютого 1979 року в м. Миколаїв) – політтехнолог, блогер, політичний та економічний експерт. Понад 20 років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ та є частим гостем політичних ток-шоу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Росії бензин дизель Тарас Загородній паливна криза в Росії
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У Московській області розбився військовий літак Су-57 – що відомо

У Московській області розбився військовий літак Су-57 – що відомо

13:37Світ
Багато загиблих та травмованих: РФ посеред дня обстріляла цивільне підприємство

Багато загиблих та травмованих: РФ посеред дня обстріляла цивільне підприємство

12:55Україна
Мирна угода між Україною та РФ: у США натякнули на новий підхід

Мирна угода між Україною та РФ: у США натякнули на новий підхід

12:28Війна
Реклама

Популярне

Більше
Армія РФ просунулася відразу у двох областях України: що відбувається на фронті

Армія РФ просунулася відразу у двох областях України: що відбувається на фронті

Легендарний хіт 1986 року визнали однією з найкращих пісень для літнього відпочинку

Легендарний хіт 1986 року визнали однією з найкращих пісень для літнього відпочинку

Стрибок у кар’єрі й таємний шанувальник: кому серпень 2026 принесе прорив — гороскоп

Стрибок у кар’єрі й таємний шанувальник: кому серпень 2026 принесе прорив — гороскоп

В Кремлі змінили позицію щодо виведення військ РФ з регіонів України - що вимагає Путін

В Кремлі змінили позицію щодо виведення військ РФ з регіонів України - що вимагає Путін

Земля буде як пух: що посіяти на городі після збирання врожаю з грядок

Земля буде як пух: що посіяти на городі після збирання врожаю з грядок

Останні новини

13:37

У Московській області розбився військовий літак Су-57 – що відомо

13:23

Який "код багатства" кожної людини: відповідь криється в даті народження

13:14

Росіяни застосували боєприпаси зі збідненим ураном у Чернігівській області - СБУ

13:12

Усього 2 грами - і помідори ломитимуться від плодів: секрет солодкого врожаю без хіміїВідео

12:59

"Найкращий голос України": Ектор Хіменес-Браво розкрив, хто озвучує його на "МастерШеф"Відео

Найстрашніше для РФ сталося, як вона доживе до осені, неясно – ЗагороднійНайстрашніше для РФ сталося, як вона доживе до осені, неясно – Загородній
12:58

Туалетний папір втрачає популярність у 2026 році: новий тренд для ванної кімнати

12:55

Багато загиблих та травмованих: РФ посеред дня обстріляла цивільне підприємство

12:42

Гороскоп Таро на завтра, 24 липня: Тельцям — гордість, Терезам — думати

12:35

Як змусити зелені помідори почервоніти за кілька днів: найкращі способи

Реклама
12:28

Мирна угода між Україною та РФ: у США натякнули на новий підхід

12:17

Куряче філе вийде соковитим, як у ресторані: що потрібно додати до маринаду

12:08

Судна не заходять до українських портів: міністр сказав, чи загрожує країні морська блокада

11:57

Чоловіка ледь не викинуло з літака: пасажири тримали його за ноги

11:57

Китайський гороскоп на завтра, 24 липня: Собакам — бадьорість, Козлам — відмова

11:47

Паливна криза - лише початок: без чого РФ перестане існувати як державаВідео

11:35

Персики виростуть великими та солодкими: чим обов’язково підживити дерево в липні

11:23

"Думаю, 3-4 тисячі": співак здивував розміром щомісячних витрат на творчість

11:02

"Почав кричати": Кіркоров влаштував істерику через українські дрони

10:48

Лавров на зустрічі з Рубіо висунув нову умову щодо України: що заявили у РФ

10:40

Нові тарифи на газ та світло: чи доведеться українцям платити більше

Реклама
10:38

Масштабна трансформація торкнеться трьох знаків: кого обрали зірки

10:12

Що посадити влітку, щоб восени сад розквітнув яскравими барвами: перелік квітів

10:12

Чому 24 липня не можна важко працювати: яке церковне свято

10:01

"Не давав проходу": Тополя вперше назвала ім'я шантажиста, який злив її відео

09:55

У Кремлі назвали нові умови завершення війни: що вимагає Путін

09:17

"Ціна зростатиме": експерт прогнозує бензин та дизель по 100 грн за літр

09:02

Як атакує дрон "Молнія": "Флеш" розкрив нову схему окупантів

08:18

Кремль готується до можливої мобілізації та заворушень усередині РФ – ISW

07:59

Вибухи в Ялті, Феодосії, Севастополі: під удар могла потрапити Балаклавська ТЕС

07:15

Майдан картонок може розходитися, щоб зібратися знову: Денисенко оцінив перспективиПогляд

07:09

Вибухи пролунали за 1900 км від України: під удар потрапив нафтовий об’єкт РФ

05:55

Зірка "Кварталу 95" сильно схудла після операції — як вона змінилася

05:11

Як сказати "указка" українською: відповідь здивує багатьох

04:42

Гороскоп на завтра, 24 липня: Левам - несподіванка, Козорогам - прибуток

04:22

Гороскоп Близнюків на серпень - доля готує несподівані повороти

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці морських істот за 11 с

03:25

Москітна сітка буде як нова за лічені хвилини: як помити її без зняття

03:02

Москва "вибухне": названо сценарій усунення Путіна і громадянської війни в РосіїВідео

02:36

"Ще довго даватиметься взнаки": на Козерогів у серпні чекають доленосні зміни — гороскопВідео

02:02

Нові санкції ЄС проти РФ зависли: несподівана країна виступила проти

Реклама
00:55

Аж ніяк не білий: дизайнери назвали кольори, які реально збільшують кухню

00:08

Не лише для посуду: 9 гідних лайфхаків з таблетками для посудомийки в побутіВідео

22 липня, середа
23:49

Запечена картопля вийде смачнішою, ніж у ресторані: що додати перед запіканням

23:33

Грузія чи Сакартвело: чому Тбілісі просить світ змінити назву країни

23:20

"Чому приїхала": Каменських повернулася в Україну й наразилася на хейт

23:03

"Син вбив ректора": Корольова зробила дике зізнання

23:02

Земля буде як пух: що посіяти на городі після збирання врожаю з грядокВідео

22:39

Принцу Джорджу виповнилося 13: Палац опублікував гарне фото юнака

22:27

Чому огірки перестають родити: сім секретів врожаю, про які мовчать городникиВідео

22:21

Смачніший за магазинний: як легко закрити яблучний "Живчик" на зиму

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти