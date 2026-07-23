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"Не давав проходу": Тополя вперше назвала ім'я шантажиста, який злив її відео

Христина Трохимчук
23 липня 2026, 10:01
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Співачка розповіла, хто таємно зняв її на камеру, скільки грошей отримав виконавець і як вона випадково виявила прихований мікрофон у своїй квартирі.
Олена Тополя - скандал із викладеним у мережу відео
Олена Тополя - скандал зі злитим відео / колаж: Главред, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

  • Яке покарання загрожує шантажисту Олени Тополі
  • Скільки грошей отримав учасник схеми

Українська співачка Олена Тополя повідомила, що перше досудове розслідування у гучній справі про шантаж її інтимним відео офіційно завершено. В інтерв’ю Аліні Доротюк вона назвала ім’я людини, яку планує притягнути до відповідальності через суд.

За словами артистки, один із ключових фігурантів, затриманий поліцією ще в січні, незабаром постане перед судом. Йому інкримінують вимагання в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 189 КК України), а також додали ще дві статті, через що чоловікові загрожує щонайменше 7 років позбавлення волі.

відео дня
Олена Тополя
Олена Тополя - хто злив інтимне відео / фото: instagram.com, Олена Тополя

"Звісно, є моменти, коли я не можу називати прізвище повністю, тому я кажу "Сергій Ж.". Але там є ті прізвища, навіть ім’я, яке я не зможу назвати, бо всі одразу все зрозуміють", - розповіла зірка.

За словами Олени, вони познайомилися 10 грудня. Хлопець буквально не давав їй проходу, дарував квіти та виявляв знаки уваги, за що, як з’ясувалося, отримав від замовників 15 тисяч доларів. Співачка наголосила, що знає й імена організаторів, але поки що не може назвати їх публічно, щоб не зашкодити розслідуванню.

Олена Тополя
Олена Тополя - суд / фото: instagram.com, Олена Тополя

"Він не давав мені проходу. Він постійно мені дзвонив, писав. Він постійно виявляв до мене інтерес, дарував мені квіти...", - поділилася Олена.

Зірка також зізналася, що, крім шантажу, зіткнулася з стеженням - нещодавно у себе в квартирі артистка випадково виявила пристрій для прослуховування. За її словами, це вже друга подібна знахідка. Незважаючи на це, Тополя має намір довести справу до кінця й покарати всіх причетних.

Олена Тополя
Олена Тополя / інфографіка: Главред

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Про персону: Олена Тополя

Олена Тополя - українська співачка, композиторка та авторка пісень. З піснею Sweet People представляла Україну на 55-му конкурсі "Євробачення" в Осло, де посіла десяте місце, набравши у фіналі 108 балів.
Багаторазова лауреатка, номінантка та переможниця українських національних музичних премій "Золота жар-птиця", YUNA, M1 Music Awards. Її пісні три роки поспіль (2017-2019) обиралися найкращими піснями року в рамках української музичної премії "Музична платформа".
З осені 2023 року замість псевдоніма Alyosha вона почала виступати під ім’ям Олена Тополя.

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