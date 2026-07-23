"Нелюдське ставлення": Лепс викликав скандал своєю огидною витівкою на сцені

Коротко:
- Що зробив Лепс
- Чому його витівка розлютила
Російський співак Григорій Лепс, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, вчинив черговий вчинок, який не вкладається в голові.
Як пишуть російські пропагандисти, співак під час власного концерту смачно плюнув прямо на сцені. Втім, така поведінка не засмучує росіян, які "поглинають" усе, що робить співак-алкоголік.
Тим часом знайшлися й такі, хто засудив вчинок путініста.
До речі, така поведінка - типова для Лепса. Він завжди поводиться так, що на його концерти можуть ходити лише росіяни.
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Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Раніше Главред повідомляв, що російська співачка Наташа Корольова, яка разом зі своїм чоловіком-стриптизером підтримує терориста Путіна, зробила низку дивних заяв про себе та свою сім'ю.
Раніше також Настя Каменських несподівано з’явилася в Києві й розлютила своїх недоброзичливців.
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Про особу: Григорій Лепс
Григорій Лепс - радянський і російський естрадний співак (артист-вокаліст), музикант, композитор, музичний продюсер; народний артист Російської Федерації (2022), заслужений артист Республіки Інгушетія (2004), народний артист Карачаєво-Черкеської Республіки (2015), повідомляє Вікіпедія.
16 грудня 2022 року на тлі вторгнення Росії в Україну внесений до санкційного списку Євросоюзу за публічну підтримку війни. 21 грудня 2022 року до санкцій приєдналася Швейцарія. 7 січня 2023 року включений до санкційного списку України.
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