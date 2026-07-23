"Нелюдське ставлення": Лепс викликав скандал своєю огидною витівкою на сцені

Путініст Лепс у деяких моментах поводиться не як людина.

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Григорій Лепс знову опинився в центрі скандалу / колаж: Главред, фото: t.me/gvleps_official

Коротко:

Що зробив Лепс

Чому його витівка розлютила

Російський співак Григорій Лепс, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, вчинив черговий вчинок, який не вкладається в голові.

Як пишуть російські пропагандисти, співак під час власного концерту смачно плюнув прямо на сцені. Втім, така поведінка не засмучує росіян, які "поглинають" усе, що робить співак-алкоголік.

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Лепс знову зганьбився прямо на сцені / Скріншот

Тим часом знайшлися й такі, хто засудив вчинок путініста.

Лепс знову зганьбився прямо на сцені / Скріншот

Лепс знову зганьбився прямо на сцені / Скріншот

До речі, така поведінка - типова для Лепса. Він завжди поводиться так, що на його концерти можуть ходити лише росіяни.

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Раніше Главред повідомляв, що російська співачка Наташа Корольова, яка разом зі своїм чоловіком-стриптизером підтримує терориста Путіна, зробила низку дивних заяв про себе та свою сім'ю.

Раніше також Настя Каменських несподівано з’явилася в Києві й розлютила своїх недоброзичливців.

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Про особу: Григорій Лепс Григорій Лепс - радянський і російський естрадний співак (артист-вокаліст), музикант, композитор, музичний продюсер; народний артист Російської Федерації (2022), заслужений артист Республіки Інгушетія (2004), народний артист Карачаєво-Черкеської Республіки (2015), повідомляє Вікіпедія.

16 грудня 2022 року на тлі вторгнення Росії в Україну внесений до санкційного списку Євросоюзу за публічну підтримку війни. 21 грудня 2022 року до санкцій приєдналася Швейцарія. 7 січня 2023 року включений до санкційного списку України.

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