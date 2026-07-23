"Почав кричати": Кіркоров влаштував істерику через українські дрони

Російський співак злякався можливих ударів.

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Філіп Кіркоров - скандал / колаж: Главред, фото: instagram.com, Філіп Кіркоров

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Філіп Кіркоров вимагав скасувати виступ

Чому артист злякався українських безпілотників

Російський співак Філіп Кіркоров, який активно підтримував вторгнення РФ в Україну, влаштував скандал перед своїм виступом в Анапі через загрозу атаки безпілотників. Співак у страху вимагав скасувати концерт, повідомляє російський Telegram-канал.

За словами інсайдера, дізнавшись про можливу небезпеку, Кіркоров почав емоційно вимагати скасування шоу, заявляючи, що не має наміру наражати себе на ризик. При цьому головний страх співака полягав не лише в загрозі для життя, а й у можливих юридичних та фінансових наслідках. Кіркоров злякався, що в разі інциденту вся відповідальність і судові позови ляжуть саме на нього.

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Філіп Кіркоров злякався військових дій / фото: instagram.com, Філіп Кіркоров

"Коли він почув, що існує можлива загроза, почав кричати, щоб усе скасували, що він не збирається ризикувати. А ще сказав, що у нього не вистачить грошей, щоб відкупитися від усіх позовів. Нібито, якщо щось трапиться, то його визнають винним", - розповів співрозмовник.

У підсумку артист зачинився в гримерці зі своїм директором, якому після довгих вмовлянь все ж вдалося переконати його вийти на сцену й не скасовувати виступ.

Філіп Кіркоров намагався скасувати концерт / фото: instagram.com, Філіп Кіркоров

"Потім він зачинився зі своїм директором, не знаю як, але той вмовив його нічого не скасовувати", - зазначив джерело.

Ситуація з виступом Кіркорова відбувається на тлі масових скасувань і зривів заходів російських артистів у містах, куди дедалі частіше долітають українські дрони. Раніше свої концерти в Сочі та Геленджику скасували Григорій Лепс, Любов Успенська та репер Navai.

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Про персону: Філіп Кіркоров Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 році його формально позбавили цього звання через підтримку російської агресії. Учасник численних скандалів, зокрема "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої у грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

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