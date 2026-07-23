"Найкращий голос України": Ектор Хіменес-Браво розкрив, хто озвучує його на "МастерШеф"

Кулінар і телеведучий вперше за 15 років особисто зустрівся з Михайлом Войчуком.

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Хто озвучує Ектора Хіменеса-Браво / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ектор Хіменес-Браво

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Хто озвучує Ектора Хіменеса-Браво на "МастерШеф"

Як відбулося знайомство ресторатора з актором

Відомий ресторатор і незмінний суддя проекту "МайстерШеф" Ектор Хіменес-Браво вперше представив глядачам людину, яка протягом 15 років дарує йому свій голос в ефірі. У своєму Instagram він показав зустріч з актором театру, кіно та дубляжу Михайлом Войчуком.

Цікаво, що в день публікації відео Ектор і Михайло вперше зустрілися особисто. Незважаючи на те, що вони працюють над одним проєктом уже 15 років, їхні шляхи до цього ніколи не перетиналися. Хіменес-Браво працював на знімальному майданчику, а Войчук записував озвучку в студії. Ресторатор висловив щирий захват від зустрічі з актором і щедро обдарував його компліментами.

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Ектор Хіменес-Браво з актором дубляжу Михайлом Войчуком / фото: instagram.com, Ектор Хіменес-Браво

"Я розмовляю українською мовою, але не ідеально. Ось мій "голос". Уже майже 16 років. Знайомтеся - найкращий голос України", - зазначив шеф-кухар.

У свою чергу Михайло Войчук у ролику для офіційної сторінки "МайстерШеф" в Instagram згадав, як півтора десятиліття тому створював фірмовий стиль озвучування для знаменитого ресторатора.

Михайло Войчук озвучує "МайстерШеф" / скрін з відео

"Кожен займався своєю справою. Ектор знімався, а я - озвучував. Свого часу, 15 років тому, я придумав, як Ектор буде звучати українською мовою. Я його послухав, подивився на нього і уявив собі. Так глядачі й почали сприймати його через мій голос", - розповів актор.

Чим відомий Михайло Войчук

Михайло Войчук - відомий український актор театру, кіно та дубляжу, диктор, а також теле- і радіоведучий. У 2009 році він був удостоєний почесного звання "Заслужений артист України". За свою багаторічну творчу кар’єру Михайло зробив величезний внесок у сферу дубляжа, подарувавши свій голос персонажам 174 фільмів і 40 серіалів.

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Про персону: Гектор Хіменес-Браво Ектор Хіменес-Браво - колумбійський шеф-кухар, ресторатор, телеведучий. Особливу популярність в Україні здобув як суддя кулінарного реаліті-шоу "МастерШеф". Творець власного кулінарного стилю "Nuevo Latino". У травні 2021 року отримав українське громадянство. Під час повномасштабної війни підтримав Україну. Займається благодійністю на користь ЗСУ та приготуванням обідів для територіальної оборони, ЗСУ, поліції, лікарень та нужденних.

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