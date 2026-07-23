Мирна угода між Україною та РФ: у США натякнули на новий підхід

Держсекретар США заявив, що чинні мирні пропозиції неприйнятні для Києва.

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Рубіо зробив заяву про мирну угоду / колаж: Главред, фото: Офіс президента, kremlin.ru

Головне із заяви Рубіо:

Мир можливий лише через нові концепції

Попередні пропозиції втратили актуальність

Для укладення угоди щодо завершення війни в Україні на порядок денний доведеться винести принципово нові пропозиції. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, пише The Guardian.

За його словами, варіанти, які обговорювалися раніше, не влаштовували Київ тоді і не влаштовують зараз.

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"Ті пропозиції, ймовірно, були б ще менш прийнятними зараз", - зазначив Рубіо.

Питання, чому напрацьовані раніше формати мирного врегулювання так і не привели до результату, залишається відкритим уже не перший місяць. Держсекретар пояснив, у якому напрямку, на його думку, варто шукати вихід із цієї ситуації.

"Якщо мир і настане, то це станеться завдяки якійсь новій ідеї та новим концепціям, і ми готові запропонувати деякі з них у відповідних умовах і у відповідній формі, якщо така можливість з'явиться і якщо умови будуть сприятливими", - сказав держсекретар США.

Роль Вашингтона у переговорах

Наскільки активно США планують долучатися до формування нових умов миру - окреме питання, яке напряму залежить від готовності сторін до перегляду позицій. Рубіо окреслив, якою бачить участь Вашингтона в цьому процесі.

"Ми готові відіграти цю роль у позитивний спосіб", - підсумував він.

Марко Рубіо / Інфографіка: Главред

Мирні переговори з РФ

Керівник політико-правових програм Українського центру громадського розвитку Ігор Рейтерович вважає, що європейці також братимуть участь у переговорах з РФ щодо врегулювання ситуації в Україні.

За його словами, європейці запускають свій переговорний трек і намагаються визначити свою роль у цьому процесі.

"І, насправді, їм потрібно це робити. Єдине, було б краще, якби вони спочатку визначилися з кандидатурою, узгодили цю людину з Трампом і, очевидно, з Україною. А вже після цього розпочали якісь переговори з Росією. Але донедавна вони не знали, коли саме Трамп повернеться до цієї теми і як це повернення виглядатиме. Зараз, думаю, вони дещо скоригують свою політику і будуть орієнтуватися на те, що конкретно робитиме Дональд Трамп", - підкреслив він.

Мирна угода з РФ - що відомо

Як повідомляв Главред, 22 липня Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спецпредставниками США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Сторони обговорили ідеї щодо відновлення дипломатичних зусиль для припинення війни в Україні.

Аналітики Інституту вивчення війни говорили, що Кремль продовжує відкидати гарантії безпеки для України та намагається заперечувати участь Європи у мирних переговорах щодо України. Це свідчить про те, що РФ не прийме угоду, в якій не буде повної капітуляції України.

Водночас представник України при ООН Андрій Мельник заявляв, що Київ готовий до прямих переговорів з Москвою для досягнення справедливого й міцного миру відповідно до Статуту ООН, однак терпіння України "не безмежне".

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Про персону: Марко Рубіо Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида та фаворит Руху чаювання. У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія. Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби. Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України та заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати. "Попри жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією та залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

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