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Принцу Джорджу виповнилося 13: Палац опублікував гарне фото юнака

Олена Кюпелі
22 липня 2026, 22:39
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Принц Джордж уже поступово починає брати на себе певні обов’язки.
Принцу Джроджу виповнилося 13 років
Принцу Джроджу виповнилося 13 років / Колаж Главред, фото Instagram/princeandprincessofwales

Коротко:

  • Як зараз виглядає Джордж
  • Що про нього відомо

Принцу Джорджу виповнилося 13 років, і Кенсінгтонський палац опублікував з цієї нагоди нову фотографію юного члена королівської родини.

На фотографії, опублікованій у соціальних мережах, син принца Вільяма та принцеси Кетрін Уельської виглядає невимушено в темному костюмі з розстебнутою білою сорочкою та руками в кишенях.

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Палац привітав принца Джорджа з 13-річчям
Палац привітав принца Джорджа з 13-річчям / Фото Instagram/https://www.instagram.com/princeandprincessofwales/

За даними BBC, фотографію зробив фотограф Метт Портеус минулого місяця на церемонії Trooping the Colour.

Джордж, онук короля Карла, є другим у черзі на престол після свого батька. З віком він почав брати на себе більше суспільних обов'язків і в грудні минулого року допомагав батькові роздавати обіди в лондонському притулку для бездомних.

У вересні він вступить до престижного Ітонського коледжу - тієї самої школи, де навчався його батько.

Палац привітав принца Джорджа з 13-річчям
Палац привітав принца Джорджа з 13-річчям / Фото Instagram/https://www.instagram.com/princeandprincessofwales/

Джордж - найстарший із трьох дітей: його сестрі, принцесі Шарлотті, 11 років, а братові, принцу Луї, - вісім.

"Дякуємо за всі привітання з днем народження Джорджа!" - написав Кенсінгтонський палац у соціальних мережах, додавши до допису відео, на якому Джордж прогулюється, катається на човні та грає в крикет на пляжі.

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