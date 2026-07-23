У Московській області розбився військовий літак Су-57 – що відомо

Ймовірно, пілот встиг катапультуватися.

https://glavred.net/world/v-moskovskoy-oblasti-razbilsya-voennyy-samolet-su-57-chto-izvestno-10782881.html Посилання скопійоване

В Росії розбився Су-57 / колаж: Главред, фото: скріншот з соцмереж, uk.wikipedia.org

Коротко:

У Підмосков'ї під час польоту розбився винищувач Су-57

За попередніми даними, пілот встиг катапультуватися

Офіційного підтвердження причин аварії поки немає

У четвер, 23 липня, у Підмосков'ї під час тренувального польоту розбився російський військовий літак Су-57. Про це пишуть російські ЗМІ.

За попередньою інформацією, інцидент стався в Одінцовському районі.

відео дня

Відомо, що пілот винищувача зміг катапультуватися, однак офіційної інформації поки не надходило.

Водночас український громадський діяч, блогер, волонтер та колишній радник міністра оборони України Сергій Стерненко також написав, що у Московській області розбився військовий літак.

До свого повідомлення він прикріпив скріншот, у якому йдеться про падіння винищувача.

"Військовий літак, за попередніми даними, зазнав аварії в Одінцовському районі Підмосков’я, повідомило джерело. Пілот, згідно з отриманими даними, встиг катапультуватися", - зазначена на скріншоті.

Він також додав, що, ймовірно, військовий літак збила російська ППО.

"Новітній винищувач Су-57 збила російська ППО, повідомляють пропагандисти", - написав Стерненко.

Що відомо про російський винищувач

Су-57 - російський багатоцільовий винищувач п'ятого покоління, розроблений компанією "Сухой". Його перший політ відбувся у 2010 році, а серійне виробництво стартувало лише через кілька років після затримок у програмі.

Літак призначений для завоювання переваги в повітрі та завдання ударів по наземних і морських цілях.

Хоча російська сторона класифікує Су-57 як літак п'ятого покоління, значна частина міжнародних експертів сумнівається в цьому через недостатню радіолокаційну непомітність, відсутність ключових стелс-елементів конструкції (зокрема серпантинних повітрозабірників) та загальну схожість з літаками покоління 4++.

Крім того, військовий літак Су-57 може завдавати ударів ракетами Х-69. Загальна ціна проєкту Су-57 оцінена у $8-10 млрд.

Літак Су-57 / Інфографіка: Главред

Російські військові літаки - що відомо

Як повідомляв Главред, 15 липня командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що Сили безпілотних систем збили ще один російський вертоліт. Ворожий Мі-28 вдалося "приземлити" за допомогою БпЛА.

2 липня російська окупаційна армія втратила бойовий гелікоптер Ка-52 "Алігатор", який застосовується у війні проти України.

5 травня російські окупанти втратили вертоліт Мі-8, який може коштувати близько 15 мільйонів доларів. Згідно із повідомленнями, екіпажу врятуватися не вдалося.

Читайте також:

Про персону: Сергій Стерненко Сергій Стерненко - український громадський діяч, відомий активіст, блогер, волонтер, колишній очільник одеського обласного осередку "Правого сектора" (2014-2017). Учасник Євромайдану та протистояння в Одесі 2 травня 2014. Автор та ведучий популярного україномовного ютуб-каналу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред