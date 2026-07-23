Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

У Московській області розбився військовий літак Су-57 – що відомо

Марія Николишин
23 липня 2026, 13:37оновлено 23 липня, 14:10
google news Підпишіться
на нас в Google
Ймовірно, пілот встиг катапультуватися.
Су-57
В Росії розбився Су-57 / колаж: Главред, фото: скріншот з соцмереж, uk.wikipedia.org

Коротко:

  • У Підмосков'ї під час польоту розбився винищувач Су-57
  • За попередніми даними, пілот встиг катапультуватися
  • Офіційного підтвердження причин аварії поки немає

У четвер, 23 липня, у Підмосков'ї під час тренувального польоту розбився російський військовий літак Су-57. Про це пишуть російські ЗМІ.

За попередньою інформацією, інцидент стався в Одінцовському районі.

відео дня

Відомо, що пілот винищувача зміг катапультуватися, однак офіційної інформації поки не надходило.

Водночас український громадський діяч, блогер, волонтер та колишній радник міністра оборони України Сергій Стерненко також написав, що у Московській області розбився військовий літак.

До свого повідомлення він прикріпив скріншот, у якому йдеться про падіння винищувача.

"Військовий літак, за попередніми даними, зазнав аварії в Одінцовському районі Підмосков’я, повідомило джерело. Пілот, згідно з отриманими даними, встиг катапультуватися", - зазначена на скріншоті.

Він також додав, що, ймовірно, військовий літак збила російська ППО.

"Новітній винищувач Су-57 збила російська ППО, повідомляють пропагандисти", - написав Стерненко.

Що відомо про російський винищувач

Су-57 - російський багатоцільовий винищувач п'ятого покоління, розроблений компанією "Сухой". Його перший політ відбувся у 2010 році, а серійне виробництво стартувало лише через кілька років після затримок у програмі.

Літак призначений для завоювання переваги в повітрі та завдання ударів по наземних і морських цілях.

Хоча російська сторона класифікує Су-57 як літак п'ятого покоління, значна частина міжнародних експертів сумнівається в цьому через недостатню радіолокаційну непомітність, відсутність ключових стелс-елементів конструкції (зокрема серпантинних повітрозабірників) та загальну схожість з літаками покоління 4++.

Крім того, військовий літак Су-57 може завдавати ударів ракетами Х-69. Загальна ціна проєкту Су-57 оцінена у $8-10 млрд.

У Московській області розбився військовий літак Су-57 – що відомо
Літак Су-57 / Інфографіка: Главред

Російські військові літаки - що відомо

Як повідомляв Главред, 15 липня командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що Сили безпілотних систем збили ще один російський вертоліт. Ворожий Мі-28 вдалося "приземлити" за допомогою БпЛА.

2 липня російська окупаційна армія втратила бойовий гелікоптер Ка-52 "Алігатор", який застосовується у війні проти України.

5 травня російські окупанти втратили вертоліт Мі-8, який може коштувати близько 15 мільйонів доларів. Згідно із повідомленнями, екіпажу врятуватися не вдалося.

Читайте також:

Про персону: Сергій Стерненко

Сергій Стерненко - український громадський діяч, відомий активіст, блогер, волонтер, колишній очільник одеського обласного осередку "Правого сектора" (2014-2017). Учасник Євромайдану та протистояння в Одесі 2 травня 2014. Автор та ведучий популярного україномовного ютуб-каналу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Росії Військовий вертоліт Су-57 розбився вертоліт
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Після прохолоди прийде справжня спека: коли температура різко піде вгору

Після прохолоди прийде справжня спека: коли температура різко піде вгору

15:08Синоптик
У Московській області розбився військовий літак Су-57 – що відомо

У Московській області розбився військовий літак Су-57 – що відомо

13:37Світ
Багато загиблих та травмованих: РФ посеред дня обстріляла цивільне підприємство

Багато загиблих та травмованих: РФ посеред дня обстріляла цивільне підприємство

12:55Україна
Реклама

Популярне

Більше
Армія РФ просунулася відразу у двох областях України: що відбувається на фронті

Армія РФ просунулася відразу у двох областях України: що відбувається на фронті

Легендарний хіт 1986 року визнали однією з найкращих пісень для літнього відпочинку

Легендарний хіт 1986 року визнали однією з найкращих пісень для літнього відпочинку

Стрибок у кар’єрі й таємний шанувальник: кому серпень 2026 принесе прорив — гороскоп

Стрибок у кар’єрі й таємний шанувальник: кому серпень 2026 принесе прорив — гороскоп

В Кремлі змінили позицію щодо виведення військ РФ з регіонів України - що вимагає Путін

В Кремлі змінили позицію щодо виведення військ РФ з регіонів України - що вимагає Путін

Земля буде як пух: що посіяти на городі після збирання врожаю з грядок

Земля буде як пух: що посіяти на городі після збирання врожаю з грядок

Останні новини

15:24

Дружина Віктора Павлика розповіла, як на її сина напала літня жінка

15:20

Багатство та успіх з народження: нумерологи визначили особливі дати

15:18

Жінка повернулася до життя й розповіла, що побачила: історія здивувала лікарівВідео

15:12

Як виглядати стильно та елегантно після 50 років: 5 секретів від стилісткиВідео

15:08

Після прохолоди прийде справжня спека: коли температура різко піде вгору

Найстрашніше для РФ сталося, як вона доживе до осені, неясно – ЗагороднійНайстрашніше для РФ сталося, як вона доживе до осені, неясно – Загородній
15:00

"Красива під крапельницею": Наталці Денисенко знадобилася медична допомога

15:00

Як обрати корм для кота чи собаки: гайд від українського виробника PRACTIK новини компанії

14:40

Цвіль у шафі зникне: допоможе рис та ще один простий інгредієнтВідео

14:20

95-річний відомий актор розповів, як разом із донькою боровся з раком 4-ї стадії

Реклама
14:20

Найкращі друзі за гороскопом: які знаки створені для дружби на все життя

13:55

"Нелюдське ставлення": Лепс викликав скандал своєю огидною витівкою на сцені

13:37

У Московській області розбився військовий літак Су-57 – що відомо

13:23

Який "код багатства" кожної людини: відповідь криється в даті народження

13:14

Росіяни застосували боєприпаси зі збідненим ураном у Чернігівській області - СБУ

13:12

Усього 2 грами - і помідори ломитимуться від плодів: секрет солодкого врожаю без хіміїВідео

12:59

"Найкращий голос України": Ектор Хіменес-Браво розкрив, хто озвучує його на "МастерШеф"Відео

12:58

Туалетний папір втрачає популярність у 2026 році: новий тренд для ванної кімнати

12:55

Багато загиблих та травмованих: РФ посеред дня обстріляла цивільне підприємство

12:42

Гороскоп Таро на завтра, 24 липня: Тельцям — гордість, Терезам — думати

12:35

Як змусити зелені помідори почервоніти за кілька днів: найкращі способи

Реклама
12:28

Мирна угода між Україною та РФ: у США натякнули на новий підхід

12:17

Куряче філе вийде соковитим, як у ресторані: що потрібно додати до маринаду

12:08

Судна не заходять до українських портів: міністр сказав, чи загрожує країні морська блокада

11:57

Чоловіка ледь не викинуло з літака: пасажири тримали його за ноги

11:57

Китайський гороскоп на завтра, 24 липня: Собакам — бадьорість, Козлам — відмова

11:47

Паливна криза - лише початок: без чого РФ перестане існувати як державаВідео

11:35

Персики виростуть великими та солодкими: чим обов’язково підживити дерево в липні

11:23

"Думаю, 3-4 тисячі": співак здивував розміром щомісячних витрат на творчість

11:02

"Почав кричати": Кіркоров влаштував істерику через українські дрони

10:48

Лавров на зустрічі з Рубіо висунув нову умову щодо України: що заявили у РФ

10:40

Нові тарифи на газ та світло: чи доведеться українцям платити більше

10:38

Масштабна трансформація торкнеться трьох знаків: кого обрали зірки

10:12

Що посадити влітку, щоб восени сад розквітнув яскравими барвами: перелік квітів

10:12

Чому 24 липня не можна важко працювати: яке церковне свято

10:01

"Не давав проходу": Тополя вперше назвала ім'я шантажиста, який злив її відео

09:55

У Кремлі назвали нові умови завершення війни: що вимагає Путін

09:17

"Ціна зростатиме": експерт прогнозує бензин та дизель по 100 грн за літр

09:02

Як атакує дрон "Молнія": "Флеш" розкрив нову схему окупантів

08:18

Кремль готується до можливої мобілізації та заворушень усередині РФ – ISW

07:59

Вибухи в Ялті, Феодосії, Севастополі: під удар могла потрапити Балаклавська ТЕС

Реклама
07:15

Майдан картонок може розходитися, щоб зібратися знову: Денисенко оцінив перспективиПогляд

07:09

Вибухи пролунали за 1900 км від України: під удар потрапив нафтовий об’єкт РФ

05:55

Зірка "Кварталу 95" сильно схудла після операції — як вона змінилася

05:11

Як сказати "указка" українською: відповідь здивує багатьох

04:42

Гороскоп на завтра, 24 липня: Левам - несподіванка, Козорогам - прибуток

04:22

Гороскоп Близнюків на серпень - доля готує несподівані повороти

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці морських істот за 11 с

03:25

Москітна сітка буде як нова за лічені хвилини: як помити її без зняття

03:02

Москва "вибухне": названо сценарій усунення Путіна і громадянської війни в РосіїВідео

02:36

"Ще довго даватиметься взнаки": на Козерогів у серпні чекають доленосні зміни — гороскопВідео

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Регіони
Новини ПолтавиНовини ОдесиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ХарковаНовини Житомира
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПранняПрибиранняКімнатні рослиниАвто
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти