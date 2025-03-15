Росіяни хочуть оточити ЗСУ на одному із важливих напрямків - Зеленський

Президент України озвучив справжні наміри окупантів на Курському напрямку.

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Зеленський прокоментував ситуацію на Курщині / Коллаж: Главред, фото Александр Бондарь 21 отдельная механизированная бригада, УНИАН

Ключові тези Зеленського:

Росія хоче оточити ЗСУ на території України

Українське командування знає про цинічні плани загарбників

Інформація про оточення ЗСУ на Курському напрямку "є брехнею Путіна"

Армія російського диктатора Володимира Путіна намагається взяти в оточення українських військових на території України в районі Курського напрямку. Про це під час брифінгу заявив президент Володимир Зеленський.

Він зазначив, що українське командування знає про плани армії РФ.

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"Я вважаю, що російська сторона хоче оточити українських військових в тому ж напрямку (Курському – Главред), але на території України. Важливо, що наші війська це знають, командування знає, і ми чітко розуміємо, де вони хочуть це зробити. Вони, зрозуміло, хочуть забезпечити собі максимальну присутність на території України, і нічого нового тут немає", - сказав Зеленський.

Він також підкреслив, що інформація про оточення ЗСУ на Курському напрямку "є брехнею Путіна".

"Я вдячний, що дані розвідок у нас збігалися сьогодні, і ми проговорили, що українська сторона має присутність на території Курської області, що оточення українських військових є брехнею Путіна. Оточення українських військових на території Курської області немає", - зазначив президент.

Зеленський додав, що партнери України можуть перевірити його заяви, спираючись на розвіддані та супутникові знімки.

"Знов-таки, я не хочу сперечатися з будь-якими партнерами, колегами. У них є розвідки, у них є супутники. Нехай подивляться, де є скупчення російських військ на сьогоднітаі куди вони направлені. Це дуже важливий момент. Тоді стане зрозуміло для чого. Тобто про мир в таких кроках там не йдеться", – наголосив український лідер.

Ситуація на Курському напрямку - останні новини

Голова ЦПД Андрій Коваленко повідомив, що окупанти активізували свої дії в прикордонних районах Сумщини. Ворог накопичує сили для нового удару по області. Водночас важливо розуміти, що це не означає безпосереднього наступу на місто Суми.

Президент України Володимир Зеленський також говорив про загрозу накопичення військ РФ вздовж східного кордону, що може свідчити про підготовку удару по Сумській області. За його словами, такі наміри свідчать про небажання Кремля закінчувати війну.

Як писав Главред з посиланням на військового аналітика Дмитра Снєгирьова, Сили оборони України можуть вийти з Курської області в рамках угоди в обмін на повернення частини окупованих Росією територій.

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Що відомо про операцію ЗСУ в Курській області? Операція ЗСУ в Курській області - військові заходи України, спрямовані на вирішення питань безпеки своєї країни на території агресора Росії. Українські військові 6 серпня 2024 року перетнули українсько-російський кордон і розпочали бойові дії в Курській області. На певному етапі операції Сили оборони України контролювали понад 82 населених пункти. Прорив углиб російської території становив понад 35 кілометрів. Пізніше російські війська відновили контроль над частиною втрачених районів на Курщині. Цілі ЗСУ - відтягування російських військ із фронту в Україні та примус Росії до справедливого миру. Бої тривають.

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