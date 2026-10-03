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Росія змінила фокус ударів по енергетиці: який небезпечний сценарій готує ворог

Юрій Берендій
3 жовтня 2026, 19:26
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Росія змінила фокус ударів по енергетиці, зосередившись на Київському регіоні. Експерт пояснив, навіщо РФ атакує ЛЕП та чи є критична загроза.

Росія змінила фокус ударів по енергетиці: який небезпечний сценарій готує ворог
Росія змінила фокус ударів по енергетиці - що відомо / Колаж: Главред, фото: ДСНС України, скріншот з відео

Ключові тези:

  • РФ змістила увагу на Київський енергорегіон
  • Окупанти намагаються ізолювати регіон від системи

Росія змінила фокус атак на українську енергетику та намагається ізолювати Київський енергетичний регіон від загальної енергосистеми. Водночас говорити про початок принципово нового етапу ударів або критичну ситуацію наразі немає підстав. Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв’ю Главреду.

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За словами експерта, атаки на енергетичні об'єкти не припинялися протягом останніх місяців, хоча їхня інтенсивність і напрямки могли змінюватися.

"Протягом липня, серпня та вересня середня кількість ударів по енергетичних об’єктах становила від 150 до 180 на місяць. Тому сказати, що зараз щось почалося чи закінчилося, було б неправильно", - зазначив Харченко.

Нині, за його оцінкою, особливу увагу російські війська приділяють інфраструктурі, яка забезпечує роботу Київського енергетичного регіону.

"Більше уваги було спрямовано фактично на Київський енергетичний регіон. Загалом атака побудована так, щоб спробувати ізолювати Київський енергетичний регіон від енергосистеми України", - сказав директор Центру досліджень енергетики.

Окремим напрямком стали високовольтні лінії електропередачі. Харченко вважає, що російська сторона знову намагається використовувати цей інструмент, хоча попередні атаки такого типу не дали очікуваного ефекту.

При цьому наявні пошкодження, за його словами, поки не свідчать про масштабну кризу. Частину об'єктів вдалося захистити завдяки посиленню фортифікацій та іншим заходам.

"Судячи з тих повідомлень та інформації, до якої я маю доступ, я не бачу зараз жодних критичних ситуацій чи надзвичайно небезпечних пошкоджень. Є досить багато об’єктів, про які можна відразу сказати: росіяни намагалися їх атакувати, але результату не досягли", - наголосив Харченко.

Пошкодження високовольтних ліній також не є для енергосистеми найскладнішим видом ураження. Їх можна відновлювати порівняно швидко та з меншими витратами, ніж значну частину іншого енергетичного обладнання.

Серед уражених об'єктів експерт згадав Трипільську електростанцію, яка вже неодноразово ставала ціллю російських атак. За його словами, чергове пошкодження цього об'єкта не змінює загальної картини.

Харченко розглядає нинішні удари як продовження тривалої кампанії РФ проти критичної інфраструктури України, а не як запуск принципово нової стратегії.

"Я розцінюю цю атаку як частину постійно діючого плану щодо руйнування критичної інфраструктури України. Ця його частина не є якоюсь надзвичайно ефективною і не становить нової серйозної загрози", - заявив Харченко.

Росія змінила фокус ударів по енергетиці: який небезпечний сценарій готує ворог
Атомна генерація України / Інфографіка: Главред

Удари по енергетиці - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, прем’єр-міністр Сергій Корецький 30 вересня заявив про нічну масовану атаку на енергетичну інфраструктуру, внаслідок якої було уражено об'єкти в одинадцяти регіонах країни та пошкоджено обладнання. Він зазначив, що на місцях тривають аварійно-відновлювальні роботи, а також здійснюється перевірка готовності резервних систем живлення.

Народний депутат Сергій Нагорняк 25 вересня заявляв, що поточний стан генерації та рівень підготовки мереж дають підстави очікувати легшого проходження зими для енергосистеми. Водночас він застережно підкреслив, що не слід розраховувати на припинення російських обстрілів, і наголосив на важливості продовження активної підготовки.

Раніше, 24 вересня, у компанії "Укренерго" поінформували про знеструмлення у восьми областях України, де фахівці вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи. У відомстві уточнили, що ремонтні бригади працюють виключно в районах із безпечною обстановкою, а ранкове навантаження на мережу зросло на 1,8% порівняно з попереднім днем.

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Про персону: Олександр Харченко

Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

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