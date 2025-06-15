Росія перейшла до нової тактики ударів по Україні: у чому небезпека

Ворог змінив тактику ударів "Шахедами", щоб підірвати моральний дух українців.

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Ворог наростив виробництво ударних БпЛА / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

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Росія почала по-новому атакувати Україну дронами

Збивати "Шахеди" із кулеметів стало неможливо

Останнім часом країна-агресор Росія посилила повітряні атаки на Україну, запускаючи сотні БпЛА і ракет за одну ніч, а також змінила тактику ударів. Зараз же ворожі нальоти концентровані, і збивати їх значно складніше, адже ударні дрони літають на великих висотах, куди кулемети не дістають. Про це пише CNN.

Росія успішно наростила внутрішнє виробництво ударних БпЛА типу "Шахед" і тепер запускає їх сотнями щодня. Аналітик з Росії в Інституті вивчення війни Крістіна Гарвард заявила, що, за поточними оцінками, Москва тепер може виробляти близько 2700 безпілотників "Шахед" на місяць, а також близько 2500 безпілотників-приманок.

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У виданні також наводять слова співдиректора програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки центру Разумкова Олексія Мельника, який повідомив, що російські окупанти концентрують удари, замість того, щоб атакувати то тут, то там. Таким чином ворог хоче домогтися максимального ефекту, як психологічного, так і кінетичного.

Ціллю таких руйнівних атак є спроба зламати моральний опір українців і створити враження, ніби Москва перемагає у війні, хоча насправді до "перемоги" їй ще далеко, зазначає CNN.

Зі свого боку боєць української ППО Юрій Чумак, останніми тижнями небо стало значно більш завантаженим.

"Безпілотників стало набагато більше. Це об'єктивний факт. І, звичайно, чим їх більше, тим складніше з ними боротися", - сказав він.

Він підкреслив, що радари можуть відстежувати російські дрони, але збивати "Шахеди" із кулеметів стало неможливо.

За його словами, тепер Україні доводиться використовувати проти дронів ракети.

Shahed / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Раніше повідомлялося про те, що РФ вдарила по Україні ракетами і дронами. Вночі по всій Україні лунав сигнал повітряної тривоги.

Як писав Главред, у ніч на 15 червня, російські окупанти масовано атакували Полтавську область. У Кременчуцькій громаді під удар РФ потрапили обʼєкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури. Також було пошкоджено приватний житловий будинок, автомобіль та лінію електропередач.

Пізніше зʼясувалося, що українська протиповітряна оборона знешкодила 167 зі 194 засобів повітряного ураження, якими РФ атакувала Україну, зокрема, безпілотниками та ракетами різних типів.

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Що відомо про CNN? CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

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