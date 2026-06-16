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Росія почала запускати по Україні нові дроні: "Флеш" попередив про небезпеку

Юрій Берендій
16 червня 2026, 20:44
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Російські війська почали застосовувати новий тип безпілотників, щоб ускладнити роботу української протиповітряної оборони та мобільних вогневих груп.
Росія почала запускати по Україні нові дроні: 'Флеш' попередив про небезпеку
"Флеш" попередив нові дрони РФ - що відомо / Колаж: Главред, фото: Сергій Флеш/Facebook, скріншот з відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • На півдні ЗСУ зафіксували нові дешеві реактивні дрони росіян
  • Ворог застосовує ці БпЛА проти мобільних груп та зенітних дронiв
  • Крейсерська швидкість нових безпілотників сягає 260 км/год

На південному напрямку українські військові почали фіксувати застосування нових ударних безпілотників противника, які відрізняються високою швидкістю та спрощеною конструкцією. Йдеться про дешеві реактивні дрони можуть бути елементом адаптації РФ до українських засобів протидії в повітрі. Про це повідомив радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Telegram-каналі.

"Концепція БПЛА — дешевий примітивний реактивний дрон. Аналогове відео на частоті 3,3 ГГц. Дальність польоту до 100 кілометрів (поки що фіксую удари на відстані 30–40 км від лінії фронту). Крейсерська швидкість — 260 км/год, з розгонами до 300 км/год. Бойова частина — приблизно 4–5 кг", — повідомив радник міністра оборони.

відео дня

Окрему увагу він радить звернути на технічні параметри передачі даних, які можуть допомогти у виявленні та ідентифікації таких цілей у повітрі.

"Противник намагається застосовувати дешеві реактивні БпЛА як контрзахід проти зенітних дронів та МВГ (мобільно-вогневих груп, - ред.)", — зазначає Сергій Бескрестнов.

Сергій Бескрестнов
Сергій Бескрестнов "Флеш" / Інфографіка: Главред

Чому Росія посилила удари по Україні - коментар експерта

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов зазначив, що посилення російських ударів по Києву та загалом по території України загалом пов’язане безвихіддю РФ.

За його словами, у російському політичному керівництві спостерігаються ознаки паніки, а сама Росія намагається будь-якими способами відновити баланс сил і повернути собі перевагу, зокрема у сфері безпілотних технологій.

"Удари РФ стали більш масованими і розтягнутими у часі знов-таки від безвиході. Погляньте на склад удару: на Київ летіло все, що тільки можна, це називається "я його зліпила з того, що було". Росія запустила все, що наскребла", - пояснив він.

Росія почала запускати по Україні нові дроні: 'Флеш' попередив про небезпеку
Звідки і якими типами ракет РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Удари дронами по Україні - останні новини за темою

Начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко повідомляв, що внаслідок масштабної атаки російських дронів по Житомирщині пошкоджена інфраструктура в Коростенському районі.

Також раніше повідомлялося, що у Київській області дрони РФ спричинили пожежу на промисловому об’єкті. Внаслідкок ворожої атаки поранено водія бензовоза.

Зазначимо, що радник міністра оборони Сергій Бескрестнов "Флеш" попередив про те, що російські війська копіюють тактику ударів дронами по логістиці, що вказує на загрозу ускладнення транспортного сполучення між регіонами. Як раніше повідомляв Главред, це є частиною системної адаптації РФ до українських засобів протидії.

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Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш"

Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій".

З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

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