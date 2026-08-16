"Грошей немає, пишіть скаргу": люди вимагають від "ПриватБанку" повернути гроші

Служба підтримки "Бана" запропонувала подати офіційну скаргу.

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Люди вимагають від "ПриватБанку" повернути гроші / Колаж "Главред", фото: скріншот з YouTube

Ключові факти:

Соціальна виплата не надійшла на картку через понад добу

Клієнт надав банку довідку з Пенсійного фонду

Служба підтримки запропонувала оформити офіційну скаргу

Клієнт ПриватБанку поскаржився на затримку зарахування соціальної виплати, яка, за його словами, вже була перерахована Пенсійним фондом України. Незважаючи на надану банку довідку, кошти на картку так і не надійшли.

Відповідний відгук клієнт залишив на фінансовому порталі Мінфін. За його словами, підтверджуючий документ від Пенсійного фонду був переданий співробітникам банку через чат Приват24 більше доби тому.

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"ПФУ офіційно перерахував кошти, є довідка, яку завантажили в чат Приват24 більше доби тому", - йдеться у скарзі.

Як стверджує клієнт, спочатку представники банку повідомили, що після надання документа кошти мають бути зараховані протягом 24 годин. Однак після закінчення цього терміну ситуація не змінилася.

"Банк обіцяв зарахувати гроші протягом 24 годин. Тепер, коли термін минув, служба підтримки заявляє: „грошей немає, пишіть скаргу"", - обурився користувач.

У результаті клієнту довелося подати офіційну скаргу. Автор звернення наголошує, що йдеться не про звичайний переказ, а про соціальну виплату, тому затримка є особливо критичною для сім’ї, яка розраховувала на ці кошти.

"Банк просто знущається над пенсіонерами/пільговиками, залишаючи сім’ю без засобів до існування на вихідні", - заявив клієнт.

На офіційному сайті "ПриватБанк" зазначає, що його картки для виплат призначені, зокрема, для отримання пенсій та соціальної допомоги. Для деяких соціальних програм банк також заявляє про швидке зарахування коштів після надходження грошей від відповідного соціального фонду.

Відгук ПриватБанку / Фото: скріншот

При цьому Пенсійний фонд України зазначає, що виплата пенсій через банківські установи здійснюється відповідно до встановленого урядом порядку, а кошти перераховуються уповноваженим банкам у межах визначеного періоду виплат.

Автор скарги вимагає від ПриватБанку перевірити надану довідку ПФУ, встановити місцезнаходження платежу та якомога швидше зарахувати гроші.

"Вимагаю негайно знайти платіж за наданою довідкою ПФУ та зарахувати гроші на картку!" - йдеться у зверненні.

Нагадаємо, раніше клієнт ПриватБанку зробив важливу заяву щодо затримки соціальної виплати. Він наголосив, що затримка соціальної виплати суттєво вплине на подальший розвиток подій і вимагатиме оперативного втручання з боку банку, оскільки довідка ПФУ була надана через чат Приват24 понад добу тому. Наразі ситуація залишається під контролем.

Зазначимо, що представник прес-служби ПриватБанку під час спілкування зі службою підтримки повідомив про причини інциденту. За його словами, збій банкомату та пов’язані з ним технічні неполадки будуть оперативно усунені й не повинні затягнути терміни нарахування соціальних виплат.

Як раніше повідомляв "Главред", представник Пенсійного фонду України висловив свою позицію щодо затримки перерахувань. Він звернув увагу на складні ситуації з блокуванням рахунків і закликав профільні відомства негайно втрутитися для врегулювання ситуації, що склалася, та якнайшвидшого зарахування коштів.

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