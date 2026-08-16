Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

"Грошей немає, пишіть скаргу": люди вимагають від "ПриватБанку" повернути гроші

Сергій Кущ
16 серпня 2026, 11:39
google news Підпишіться
на нас в Google
Служба підтримки "Бана" запропонувала подати офіційну скаргу.
Люди вимагають від
Люди вимагають від "ПриватБанку" повернути гроші / Колаж "Главред", фото: скріншот з YouTube

Ключові факти:

  • Соціальна виплата не надійшла на картку через понад добу
  • Клієнт надав банку довідку з Пенсійного фонду
  • Служба підтримки запропонувала оформити офіційну скаргу

Клієнт ПриватБанку поскаржився на затримку зарахування соціальної виплати, яка, за його словами, вже була перерахована Пенсійним фондом України. Незважаючи на надану банку довідку, кошти на картку так і не надійшли.

Відповідний відгук клієнт залишив на фінансовому порталі Мінфін. За його словами, підтверджуючий документ від Пенсійного фонду був переданий співробітникам банку через чат Приват24 більше доби тому.

відео дня

"ПФУ офіційно перерахував кошти, є довідка, яку завантажили в чат Приват24 більше доби тому", - йдеться у скарзі.

Як стверджує клієнт, спочатку представники банку повідомили, що після надання документа кошти мають бути зараховані протягом 24 годин. Однак після закінчення цього терміну ситуація не змінилася.

"Банк обіцяв зарахувати гроші протягом 24 годин. Тепер, коли термін минув, служба підтримки заявляє: „грошей немає, пишіть скаргу"", - обурився користувач.

У результаті клієнту довелося подати офіційну скаргу. Автор звернення наголошує, що йдеться не про звичайний переказ, а про соціальну виплату, тому затримка є особливо критичною для сім’ї, яка розраховувала на ці кошти.

"Банк просто знущається над пенсіонерами/пільговиками, залишаючи сім’ю без засобів до існування на вихідні", - заявив клієнт.

На офіційному сайті "ПриватБанк" зазначає, що його картки для виплат призначені, зокрема, для отримання пенсій та соціальної допомоги. Для деяких соціальних програм банк також заявляє про швидке зарахування коштів після надходження грошей від відповідного соціального фонду.

Відгук про ПриватБанк
Відгук ПриватБанку / Фото: скріншот

При цьому Пенсійний фонд України зазначає, що виплата пенсій через банківські установи здійснюється відповідно до встановленого урядом порядку, а кошти перераховуються уповноваженим банкам у межах визначеного періоду виплат.

Автор скарги вимагає від ПриватБанку перевірити надану довідку ПФУ, встановити місцезнаходження платежу та якомога швидше зарахувати гроші.

"Вимагаю негайно знайти платіж за наданою довідкою ПФУ та зарахувати гроші на картку!" - йдеться у зверненні.

Нагадаємо, раніше клієнт ПриватБанку зробив важливу заяву щодо затримки соціальної виплати. Він наголосив, що затримка соціальної виплати суттєво вплине на подальший розвиток подій і вимагатиме оперативного втручання з боку банку, оскільки довідка ПФУ була надана через чат Приват24 понад добу тому. Наразі ситуація залишається під контролем.

Зазначимо, що представник прес-служби ПриватБанку під час спілкування зі службою підтримки повідомив про причини інциденту. За його словами, збій банкомату та пов’язані з ним технічні неполадки будуть оперативно усунені й не повинні затягнути терміни нарахування соціальних виплат.

Як раніше повідомляв "Главред", представник Пенсійного фонду України висловив свою позицію щодо затримки перерахувань. Він звернув увагу на складні ситуації з блокуванням рахунків і закликав профільні відомства негайно втрутитися для врегулювання ситуації, що склалася, та якнайшвидшого зарахування коштів.

Читайте також:

Про джерело: Мінфін

Мінфін - український інформаційний портал про фінанси та інвестиції, працює з 2007 року, пише Вікіпедія.

На порталі публікується інформація про інвестиції, курси валют, порівнюються депозитні ставки в банках. Також на сайті розміщується статистика щодо фінансових ринків, фінансові новини та аналітичні огляди.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Мінфін Приватбанк
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Напади на українців дали результат: експерт пояснив, що буде з союзом Києва та Варшави

Напади на українців дали результат: експерт пояснив, що буде з союзом Києва та Варшави

12:36Політика
ЗСУ досягли успіхів на двох напрямках на Донбасі: в ISW розкрили, де є просування

ЗСУ досягли успіхів на двох напрямках на Донбасі: в ISW розкрили, де є просування

11:17Фронт
РФ випустила по Україні тисячі дронів і авіабомб: Зеленський назвав цифри за тиждень

РФ випустила по Україні тисячі дронів і авіабомб: Зеленський назвав цифри за тиждень

11:12Україна
Реклама

Популярне

Більше
Померла 26-річна королева краси: що з нею сталося

Померла 26-річна королева краси: що з нею сталося

Геомагнітний шторм G2 охопить Землю: прогноз магнітних бур

Геомагнітний шторм G2 охопить Землю: прогноз магнітних бур

Кілька хвилин - і Wi-Fi почне "літати": що треба зробити з роутером

Кілька хвилин - і Wi-Fi почне "літати": що треба зробити з роутером

Досвідчені господині перед сном посипають віник сіллю: для чого

Досвідчені господині перед сном посипають віник сіллю: для чого

Знову розквітла: Анна Кошмал розповіла, як бути мамою дівчинки

Знову розквітла: Анна Кошмал розповіла, як бути мамою дівчинки

Останні новини

12:37

Китайський гороскоп на завтра, 17 серпня: Півням — рішучість, Козлам — образа

12:36

Напади на українців дали результат: експерт пояснив, що буде з союзом Києва та Варшави

12:26

Спатифілум пишно цвістиме до глибокої осені: чим підживити рослину в серпні

12:24

Рослини легше перенесуть спеку: новий східний метод підкорює українців

12:23

Мало хто знає: для чого потрібен отвір на язичку рулетки та як ним слід користуватися

Україні слід готуватися до "чорної зими": Золотарьов – про Patriot і страхи СШАУкраїні слід готуватися до «чорної зими»: Золотарьов – про Patriot і страхи США
12:11

9 метрів на одній руці: навіщо індієць відрощував нігті 66 років

11:48

Арсен Мірзоян обстриг кучері: як він зараз виглядає

11:39

"Грошей немає, пишіть скаргу": люди вимагають від "ПриватБанку" повернути гроші

11:39

Фінансовий гороскоп на 17–23 серпня: Левам — визнання, Овнам — новий шанс

Реклама
11:28

Гороскоп Таро на завтра, 17 серпня: Тельцям — захищатися, Скорпіонам — турбота

11:17

ЗСУ досягли успіхів на двох напрямках на Донбасі: в ISW розкрили, де є просування

11:12

РФ випустила по Україні тисячі дронів і авіабомб: Зеленський назвав цифри за тижденьФото

11:05

Гороскоп удачі на 17–23 серпня: названо найщасливіший день для кожного знака

10:51

Це провал: Меган і Гаррі порадили зникнути з дивної причини

10:47

Ретроград не перешкода: трьом знакам варто готуватися до крутого повороту долі

10:35

Чому наречену несуть через поріг: головні весільні забобони

10:29

Зелені помідори почервоніють на очах: що покласти поруч для швидкого дозрівання

10:18

Наталі Портман, яка перебуває на пізньому терміні вагітності, помітили в Парижі

10:02

Голлівудська актриса таємно стала мамою і з’явилася на публіці з новонародженим

09:57

Знають далеко не всі: як сказати "на углу дома" українською правильно

Реклама
09:12

РФ цинічно вдарила ракетами та дронами по Кривому Рогу: є загиблий і багато пораненихФото

08:51

Туск назвав справжню причину, чому Польща повинна допомагати Україні

08:21

Понад 600 дронів летіли на Москву вночі: палають гігантські логістичні комплекси

08:10

Досвід війни в Україні змінив тактику Ірану: Невзлін попередив про наслідкиПогляд

07:14

Росія з ночі атакує Київ балістикою та дронами: є постраждалі та масштабні пожежіФото

05:30

Чорна смуга добігає кінця: які знаки зодіаку відчують полегшення

04:36

Тест на IQ: потрібно знайти чотири відмінності на картинці з фотографом за 7 с

04:04

Яблука пролежать до весни: головне правило збору, про яке знають не всі

03:44

Цибуля в яблучному оцті: закуска, яка буде готова до вечері того ж дняВідео

02:53

Як влітку швидко відмити білі шнурки і підошву взуття - простий спосіб

01:05

"Останні часи": названо ознаки наближення кінця світу, що лякають

15 серпня, субота
23:12

РФ може розпочати новий наступ і посилити удари: у NYT назвали терміни

22:38

Популярна співачка зізналася, що ледь не померла під час важкої хвороби

22:31

Китайський гороскоп на 17–23 серпня: Мавпам — прорив, Бикам — піднесення

22:23

Росія готує масований удар по Україні: які ймовірні цілі та терміни атаки

22:13

Надіслала тіло у сміттєвому мішку: мати Яніса Тімми зробила зізнання щодо Седокової

22:06

"Нема чим збивати": Світан попередив про головну небезпеку обстрілів РФВідео

22:02

Навіщо перевертати та кутати банки з закрутками: важливе пояснення

21:32

РФ може знищити всі українські ТЕС: військовий дав тривожний прогноз із термінами

21:32

Сонячний вітер наближається до Землі: коли чекати на потужний удар

Реклама
21:20

Зелений перець швидко почервоніє: як пришвидшити дозрівання у серпніВідео

21:00

Навіщо класти серветку на підлогу біля раковини: хитрий кухонний трюк

20:29

Хліб буде м’яким тижнями: простий фокус на кухні збереже свіжість буханцяВідео

20:15

Спека набирає обертів: коли температура в Україні підскочить до +32 градусів

19:36

Навіщо заморожувати лушпиння картоплі: хитрий секрет, який знають одиниці

19:35

Установки Patriot порожні: у FT розкрили сумні деталі масованих обстрілів

19:27

Про дорогу хімію можна забути: чим відмити лобове скло авто до блискуВідео

19:24

Мрії стануть реальністю: життя яких трьох знаків зодіаку кардинально зміниться

19:10

Україна більше не оприлюднюватиме дані про ракетні атаки: Коваленко пояснив це рішенняПогляд

18:51

Лукашенко назвав українців "бідолахами" і видав нову заяву про війнуВідео

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ЧеркасиНовини ДніпраНовини РівногоНовини ТернополяНовини ЗапоріжжяНовини ЖитомираНовини Одеси
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
ПранняУсе про салоКімнатні рослиниПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти