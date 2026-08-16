РФ випустила по Україні тисячі дронів і авіабомб: Зеленський назвав цифри за тиждень

Лише протягом тижня мішенню російських атак стали 13 областей.

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Зеленський відреагував на атаку РФ і зробив важливу заяву / Колаж: Главред, фото: ДСНС, скриншот

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У Кривому Розі загинули двоє людей, ще 14 постраждали

У Сумах загинула людина, у Києві та області поранені шестеро

За тиждень РФ випустила по Україні понад 1550 ударних дронів, майже 1560 авіабомб і 62 ракети

Екстрені служби продовжують працювати на місцях нічних і ранкових російських ударів по Україні. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

У Києві пожежі після атак оперативно ліквідували, наразі тривають аварійні роботи. У столиці та області російські удари поранили шістьох людей.

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Балістичними ракетами росіяни також атакували Кременчук і Кривий Ріг. За словами Зеленського, у Кривому Розі загинули двоє людей, ще 14 постраждали. У Сумах також є загибла людина.

"Всюди, де росіяни дотягуються своєю балістикою, вони бʼють по цивільній інфраструктурі. У Кривому Розі двоє загиблих і ще 14 людей постраждали. Є загибла людина в Сумах. Мої співчуття рідним та близьким", – написав Зеленський.

Від ранку повітряна тривога триває в багатьох регіонах України. За словами президента, Росія випустила нову хвилю ударних дронів.

Росія за тиждень випустила понад 1550 дронів

Нічні та ранкові атаки стали частиною масованих ударів Росії по Україні протягом тижня.

"Лише протягом цього тижня 13 областей були під ударами. Ворог випустив по наших містах і громадах понад 1550 ударних дронів, майже 1560 авіабомб та 62 ракети. Серед них більшість – балістика різних типів", – зазначив Зеленський.

Звідки РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Зеленський закликав партнерів посилити захист неба

Президент подякував рятувальникам ДСНС, поліцейським і медикам, які першими прибувають на місця російських атак та допомагають постраждалим.

Водночас він наголосив на необхідності подальшої підтримки України з боку партнерів, зокрема для посилення протиповітряної оборони.

"Дуже важливо, щоб ця самовідданість наших людей доповнювалася новими кроками партнерів для захисту неба. Коли північнокорейська балістика руйнує інфраструктуру і забирає життя тут, у Європі, не можна дозволити, щоб європейські перехоплювачі просто лежали на складах", – заявив президент.

Росія накопичила дрони

У Головному управлінні розвідки Міноборони України попереджали, що Росія накопичила близько 6,2 тисячі ударних безпілотників "Герань" різних модифікацій.

За даними розвідки, під час періодів накопичення окупанти зазвичай запускають близько 150-200 дронів за одну атаку, а максимальна кількість може становити близько 300. Водночас наймасованіші нальоти можуть включати 600-1000 безпілотників.

"Росія накопичує ці безпілотники для проведення масованих комбінованих ударів по території України. Водночас обмежені виробничі можливості не дозволяють російським військам постійно підтримувати високу інтенсивність запусків", - наголосили в ГУР.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Атака РФ на Україну 16 серпня - останні новини

Як писав Главред, у ніч проти 16 серпня Росія атакувала Київ балістичними ракетами.Унаслідок ворожого удару виникли пожежі та зафіксовано руйнування. За даними ДСНС, унаслідок нічної атаки постраждали троє людей.

Кроім того, рросійські війська завдали комбінованого нудару по Кривому Рогу та району. Внаслідок атаки 13 людей дістали поранення. Кількість загиблих зросла до двох.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 16 серпня Росія атакувала Київ, Кременчук та Кривий Ріг протикорабельними ракетами "Онікс", балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-400/KN-23, керованими авіаційними ракетами Х-59/69, а також 106 ударними безпілотниками. Сили ППО знищили 88 ворожих цілей.

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Про джерело: ГУР Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) - розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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