ЗСУ досягли успіхів на двох напрямках на Донбасі: в ISW розкрили, де є просування

Аналітики зафіксували просування українських військ одразу на двох напрямках, тоді як РФ методично руйнує логістичні переправи Донбасу.

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Сили оборони просунулися на ключових напрямках на Донбасі / Колаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, DeepState

Коротко:

відео дня

ЗСУ просунулися під Слов'янськом і Білицьким

РФ обвалила проліт мосту через Казенний Торець

ISW зазначає, що відео про 19 захоплених сіл на Запоріжжі - фейкові

Українські війська просунулися на Слов'янському напрямку - це підтверджують кадри російських обстрілів, які проаналізували в Інституті вивчення війни (ISW). Водночас Сили оборони відкинули противника і на Покровському напрямку.

Ключовим маркером змін лінії фронту стала вогнева активність самих окупантів. Росіяни завдали ударів по позиціях в Озерному, на схід від Слов'янська, - а такі дії зазвичай свідчать про те, що територію вже займають українські підрозділи. Це водночас руйнує попередні заяви Москви про контроль над ділянками на захід від цього населеного пункту.

На Покровському напрямку, де противник робить ставку на тактику інфільтрації малими групами, українські військові повернули собі позиції на північний захід від Білицького.

Удари по мостах як підготовка до наступу

Паралельно з боями за конкретні позиції армія РФ намагається розірвати транспортні артерії, якими постачаються українські гарнізони на Донбасі. 15 серпня окупанти застосували кілька КАБів по пішохідному мосту через річку Казенний Торець у Слов'янську - внаслідок удару обвалився один проліт. Це вже не перша переправа через цю річку, яка потрапила під приціл.

За оцінкою аналітиків ISW, системне знищення мостів вказує на підготовку російських військ до штурму українського фортечного поясу.

Схожа логіка простежується і в районі Костянтинівки: окупанти тиснуть одразу на обидва фланги, шукаючи слабкі місця в обороні та намагаючись ускладнити підвезення до міста.

Фейкові кадри замість реальних успіхів

Окремий блок звіту стосується інформаційної складової кампанії Кремля. Міноборони РФ відзвітувало про захоплення 19 населених пунктів у Запорізькій області під час літнього наступу, а російські воєнкори підкріпили ці заяви масивом відеоматеріалів з Олександрівського напрямку - саме там, де раніше фіксували успішні дії Сил оборони.

Перевірка цього масиву показала протилежне: більшість роликів не мають нічого спільного з поточною ситуацією. Частину з них згенеровано за допомогою штучного інтелекту, ще частина - це старі записи, зроблені в період, коли ці села справді перебували під російським контролем.

Як контрнаступ ЗСУ змінює фронт

Главред писав, що за даними аналітиків ISW, Збройні сили України в ході контрнаступу на Олександрівському напрямку звільнили 26 населених пунктів у Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Олександрівські контрнаступальні операції, ймовірно, мали каскадний вплив на інші ділянки фронту, змушуючи російські війська обирати між захистом від українських контратак на Олександрівському напрямку або розподілом живої сили та матеріалів для наступальних операцій в інших місцях на лінії фронту.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що президент України Володимир Зеленський поставив перед Силами оборони завдання знищити за підсумками серпня не менше 30 тисяч окупантів РФ.

Раніше повідомлялося, що на Покровському напрямку армії РФ вдалося розширити зону контролю та просунутися поблизу міста Білицьке Добропільської міської громади Покровського району.

Напередодні аналітики DeepState повідомили, що окупаційні війська РФ просунулися у селі Маркове Костянтинівської міської громади Краматорського району.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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