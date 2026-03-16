'Будемо досягати цілей на землі': в Кремлі виступили з новою заявою про війну

Лавров також висловив позицію щодо переговорного вирішення війни.

https://glavred.net/war/budem-dostigat-celey-na-zemle-v-kremle-vystupili-s-novym-zayavleniem-o-voyne-10749380.html Посилання скопійоване

Лавров зробив заяву про війну в Україні

Коротко:

Лавров каже, що Росія нібито готова до переговорного врегулювання війни

В Кремлі вважають, що саме Україна до цього не готова

Також Москва має намір домагатися своїх цілей військовим шляхом

В Кремлі продовжують заявляти про готовність до переговорного врегулювання війни, але вважають, що Україна до цього не готова.

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини. відео дня

Зокрема, глава МЗС країни-агресора Росії Сергій Лавров заявив, що Москва має намір домагатися своїх цілей військовим шляхом.

"На жаль, ці домовленості, яких Росія дотримувалася, починаючи з 2022 року й аж до сьогодення, саботуються українською стороною", – сказав він, передає ТАСС.

За його словами, диктатор Володимир Путін "неодноразово підтверджував прихильність переговорному вирішенню".

"Путін неодноразово підтверджував, що ми однозначно прихильні переговорному вирішенню. Але оскільки (Київ, - ред.) до цього не готовий, ми будемо досягати цілей спеціальної військової операції на землі, що зараз і відбувається", – додав Лавров.

Крім того, глава МЗС РФ зазначив, що не бачить конструктивної ролі Європейського Союзу в питанні врегулювання війни.

На його думку, ЄС "повністю дискредитував себе" як учасник можливих переговорів щодо припинення війни в Україні.

Мирний план США / Інфографіка: Главред

Завершення війни - що відомо

Як повідомляв Главред, прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков сказав, що у Кремлі знайшли "винних" у тому, що Україна і РФ не можуть домовитися про завершення війни. Причина нібито криється в європейських країнах.

Президент Володимир Зеленський заявив, що повернення помічника російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Мединського до переговорного процесу свідчить про справжнє ставлення Росії до питання миру.

Водночас спеціальний представник президента США Стів Віткофф вважає, що переговорний процес щодо припинення війни Росії проти України може наближатися до переломного моменту.

Про персону: Сергій Лавров Сергій Вікторович Лавров - російський державний і політичний діяч. Міністр закордонних справ Росії з 9 березня 2004 року. З 1972 року працював у системі МЗС СРСР і Росії. У 1994-2004 роках - постійний представник РФ при ООН і представник РФ у Раді безпеки ООН. У 2006 році увійшов до складу федерального оперативного штабу Національного антитерористичного комітету Росії, тоді ж протягом пів року обіймав посаду голови комітету міністрів Ради Європи. З 2022 року після російського вторгнення в Україну перебуває під персональними санкціями Євросоюзу, США, Великої Британії, Канади, Австралії та Японії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред