Загроза лише для однієї області - РФ готує новий масований удар, що стане ціллю

Росія може готувати так званий "удар відплати" по Україні із застосуванням ракет різних типів і ударних безпілотників, попереджають монітори.

"Колаж: Главред, фото: УНІАН, alerts.in.ua, Міноборони РФ"

Російські окупаційні війська готують новий комбінований удар по Київській області та безпосередньо по Києву. Атака може відбутись в найближчі 72 години. Про це повідомляють моніторингові канали.

За інформацією моніторингових каналів, мова може йти про так званий "удар відплати" у відповідь на прорив українських безпілотників у напрямку Москви.

Ймовірно, для атаки можуть бути використані балістичні ракети комплексів "Іскандер-М" і С-300/400, крилаті ракети комплексу "Іскандер-К", а також помірна кількість ударних безпілотників типу Shahed та їхніх аналогів.

Крім того, не виключається застосування гіперзвукових ракет "Циркон" або ракет "Кинджал", які запускають із літаків МіГ-31К.

Водночас допускається використання й інших засобів ураження, однак загалом мова не йде про щось принципово нове чи надто масштабне.

"Серед потенційних цілей не лише обʼєкти енергетики, а й обʼєкти військово-промислового комплексу, водопостачання та цивільні промислові зони/виробництва. Все це - лише попередня інформація щодо майбутніх планів ворога", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія здійснила нетипову атаку по Київській області, застосувавши ударні безпілотники різних типів. Також під ударом опинилися Одеська та Запорізька області. Про деталі повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що уранці в понеділок, 16 березня, російські війська також атакували Київ дронами.

Крім того, російська окупаційна армія завдала ударів дронами по інших містах України. Вибухи пролунали у Харкові та Запоріжжі. За словами мера Харкова Ігоря Терехова, о 03:07 у Київському районі міста зафіксували два влучання дронів типу "Шахед".

О ресурсе: ЄРадар "єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) — це український військово-аналітичний і моніторинговий Telegram-канал, який спеціалізується на: моніторингу повітряної обстановки;

попередженнях про ракетні та дронові атаки;

аналітиці запусків ракет, зльотів авіації, активності БпЛА;

оперативних зведеннях під час масових атак. Канал позиціонує себе як волонтерський інформаційний ресурс, а не як офіційне державне джерело. Підписники: близько 300 тисяч осіб.

