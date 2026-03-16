Загроза лише для однієї області - РФ готує новий масований удар, що стане ціллю

Юрій Берендій
16 березня 2026, 17:58
Росія може готувати так званий "удар відплати" по Україні із застосуванням ракет різних типів і ударних безпілотників, попереджають монітори.
РФ готує новий масований удар - що стане ціллю / Колаж: Главред, фото: УНІАН, alerts.in.ua, Міноборони РФ

Про що йдеться у матеріалі:

  • Країна-агресорка Росія готується завдати комбінований удар по Київщині
  • Ворог планує залучити до атаки балістичні ракети, крилаті ракети та дрони
  • Не виключається загроза ударів "Цирконами" та Кинджалами"

Російські окупаційні війська готують новий комбінований удар по Київській області та безпосередньо по Києву. Атака може відбутись в найближчі 72 години. Про це повідомляють моніторингові канали.

За інформацією моніторингових каналів, мова може йти про так званий "удар відплати" у відповідь на прорив українських безпілотників у напрямку Москви.

Ймовірно, для атаки можуть бути використані балістичні ракети комплексів "Іскандер-М" і С-300/400, крилаті ракети комплексу "Іскандер-К", а також помірна кількість ударних безпілотників типу Shahed та їхніх аналогів.

Крім того, не виключається застосування гіперзвукових ракет "Циркон" або ракет "Кинджал", які запускають із літаків МіГ-31К.

Водночас допускається використання й інших засобів ураження, однак загалом мова не йде про щось принципово нове чи надто масштабне.

"Серед потенційних цілей не лише обʼєкти енергетики, а й обʼєкти військово-промислового комплексу, водопостачання та цивільні промислові зони/виробництва. Все це - лише попередня інформація щодо майбутніх планів ворога", - йдеться у повідомленні.

"Циркон" / Інфографіка Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія здійснила нетипову атаку по Київській області, застосувавши ударні безпілотники різних типів. Також під ударом опинилися Одеська та Запорізька області. Про деталі повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що уранці в понеділок, 16 березня, російські війська також атакували Київ дронами.

Крім того, російська окупаційна армія завдала ударів дронами по інших містах України. Вибухи пролунали у Харкові та Запоріжжі. За словами мера Харкова Ігоря Терехова, о 03:07 у Київському районі міста зафіксували два влучання дронів типу "Шахед".

О ресурсе: ЄРадар

"єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) — це український військово-аналітичний і моніторинговий Telegram-канал, який спеціалізується на:

  • моніторингу повітряної обстановки;
  • попередженнях про ракетні та дронові атаки;
  • аналітиці запусків ракет, зльотів авіації, активності БпЛА;
  • оперативних зведеннях під час масових атак.

Канал позиціонує себе як волонтерський інформаційний ресурс, а не як офіційне державне джерело.

Підписники: близько 300 тисяч осіб.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні новини України ракетний удар
РФ перекидає еліту ВДВ: Сирський заявив про зміну основного напрямку удару

РФ перекидає еліту ВДВ: Сирський заявив про зміну основного напрямку удару

19:07Фронт
"Справжній друг України": Шон Пенн прибув до Києва

"Справжній друг України": Шон Пенн прибув до Києва

17:59Кіно та ТБ
Загроза лише для однієї області - РФ готує новий масований удар, що стане ціллю

Загроза лише для однієї області - РФ готує новий масований удар, що стане ціллю

17:58Війна
Алла Пугачова обрала нову країну — куди вона переїхала

Алла Пугачова обрала нову країну — куди вона переїхала

Важкі часи залишаться позаду з 16 березня: долі трьох знаків зодіаку готує перепочинок

Важкі часи залишаться позаду з 16 березня: долі трьох знаків зодіаку готує перепочинок

Лінолеум у минулому: новий матеріал який стає фаворитом для дому

Лінолеум у минулому: новий матеріал який стає фаворитом для дому

Китайський гороскоп на завтра, 17 березня: Зміям — приниження, Мавпам — нудьга

Китайський гороскоп на завтра, 17 березня: Зміям — приниження, Мавпам — нудьга

Як отримати блискучі вікна без розводів: забутий лайфхак від бабусь

Як отримати блискучі вікна без розводів: забутий лайфхак від бабусь

20:29

Урожай огірків може пропасти повністю: які сусіди шкодять їм найбільше

20:26

Які делікатеси були розкішшю в СРСР: могли дозволити собі лише заможні

20:24

В касі автобуса серед грошей знайшли 2000-річний скарб - як він виглядавФотоВідео

20:09

Температура може впасти до -2: погода на Тернопільщині змінить курс

19:57

Персик після морозів: помилка, яку не можна робити при весняній обрізціВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

19:21

Єдиний шлях до миру: Світан сказав, як Україна може перемогти РосіюВідео

19:21

"Путін дав зелене світло": розкрито деталі "угоди" Росії з СШАВідео

19:20

Чому на чаї з’являється "нафтова" плівка і чи безпечно пити напій з нею

19:10

Війна навколо Ірану змінює правила світової гри: Денисенко про проблему для УкраїниПогляд

Реклама
19:07

РФ перекидає еліту ВДВ: Сирський заявив про зміну основного напрямку удару

18:34

Які тварини приносили українцям достаток і щастя: таємниці фольклоруВідео

18:20

"Будемо досягати цілей на землі": в Кремлі виступили з новою заявою про війну

18:13

Багато новачків: Ребров оголосив склад на вирішальні матчі плейоф до ЧС-2026

17:59

"Справжній друг України": Шон Пенн прибув до Києва

17:58

Загроза лише для однієї області - РФ готує новий масований удар, що стане ціллю

17:57

Як друга шкіра: легкий макіяж на щодень з ефектом фотошопу захопив TikTokВідео

17:18

Долар та євро несподівано пішли у піке: курс валют на 17 березня

17:02

Видалила частину органу: українська актриса пішла на ризикований крок

16:55

Депутати рвуться на фронт: Арахамія пояснив слова Зеленського про мобілізацію нардепів

16:54

На Житомирщині відчутно похолоднішає: стало відомо, на скільки впаде температура

Реклама
16:51

12 речей, які категорично заборонено зливати в раковину: більшість не знає

16:41

Вибухи не вщухають вже три дні: Москва під масованою атакою, що відомо

16:24

Соціальні ініціативи Purina: вплив бренду на життя тварин і суспільство новини компанії

16:22

Україну накрила хвиля похолодання: відомо, коли повернеться весняне тепло

16:02

Чому туї раптово чорніють: як врятувати дерева після зими

15:45

7 щоденних звичок, які можуть образити вашого собаку: про це мало хто замислюється

15:43

Три знаки зодіаку, яким незабаром дуже пощастить: кому посміхнеться удача

15:03

У центрі Києва, ймовірно, впав російський "Ланцет": в Міноборони прокоментували провокацію

14:55

Сліпне і прикута до ліжка: у молодої російської ведучої виявили нову пухлину

14:55

Не лише у Києві: в Україні є ще одна "Батьківщина-мати" - де її можна побачити

14:34

Сучасна французька класика: найкращі фільми Ізабель Юппер

14:23

Путін планує напасти на одну з країн ЄС: Bild попередив про нову загрозу

14:18

Чи має молитва силу без прощення: що каже церква

13:53

За яких умов українці підтримали б передачу Донбасу РФ: що показало опитування

13:50

Що означає слово "камізелька" і звідки воно взялося: знають далеко не всі

13:25

ЗСУ зупинили окупантів на Запорізькому напрямку та зміцнили позиції – військовий

13:17

Трійця у 2026 році буде раніше, ніж зазвичай: нова дата

13:17

Судді "Танців із зірками" зробив пропозицію чоловік: "Найлегше рішення"

12:44

Що означає давнє українське слово "сіни" і звідки воно походить

12:28

Алла Пугачова обрала нову країну — куди вона переїхала

Реклама
12:19

"Від мене дістав: під гарячу руку Трегубової потрапив відомий актор

11:53

Ціни на овочі в Україні змінилися: картопля дешевшає, а помідори дорожчають

11:49

Таємницю римського Колізею розкрито: чому в нього залишилася лише одна стіна

11:44

Незвичайний удар по Київській області: Росія запустила "рої" різних дронів — подробиці

11:32

Люди масово продають сонячні панелі: експерти назвали несподівану причину

11:27

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 16 березня (оновлюється)

11:21

Китайський гороскоп на завтра, 17 березня: Зміям — приниження, Мавпам — нудьга

11:10

Дзідзьо не впізнати: співак змінив імідж і позагравав із відомою співачкоюВідео

11:00

Росія атакувала Україну дронами: є загиблі та поранені, під завалами шукають 16-річну дівчинуФото

10:58

В армії РФ почали забороняти Telegram і змушують переходити на новий месенджер - ISW

