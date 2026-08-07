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Україна влаштувала окупантам "морський парад" у Ялті: ГУР оприлюднило відео

Руслана Заклінська
7 серпня 2026, 17:06
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ГУР оприлюднило кадри роботи морських дронів Magura.
Україна влаштувала окупантам 'морський парад' у Ялті: ГУР оприлюднило відео
ГУР влаштувало "морський парад" у Ялті / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Головне:

  • Group 13 ГУР провела "морський парад" дронів у Криму
  • Операцію здійснили 7 серпня напередодні Дня Ялти
  • Розвідка оприлюднила кадри роботи

Оператори спецпідрозділу ГУР МО України Group 13 7 серпня провели операцію з використанням бойових морських платформ Magura біля південного узбережжя тимчасово окупованого Криму. Своєрідний "морський парад" відбувся напередодні Дня міста Ялта. Про це повідомило ГУР.

У ГУР зазначили, що таким чином українські спецпризначенці вирішили відновити давню ялтинську традицію - святковий вихід українських військових кораблів і суден біля міської набережної. У розвідці з іронією назвали операцію "парадом" до Дня Ялти.

відео дня

"Парад у Ялті від майстрів Group 13 - чергове нагадування російським окупантам, що Крим - це Україна!" - наголосили в ГУР.

Дивіться відео із "парадом" до Дня Ялти:

Україна влаштувала окупантам 'морський парад' у Ялті: ГУР оприлюднило відео
"Морський парад" у Криму/ Фото: скріншот

У розвідці також опублікували кадри роботи морських платформ Magura біля південного узбережжя Криму та зазначили, що Україна продовжує боротьбу за звільнення тимчасово окупованих територій. Морські дрони Magura вже неодноразово використовувалися українськими військовими для операцій у Чорному морі.

Україна влаштувала окупантам 'морський парад' у Ялті: ГУР оприлюднило відео
Magura / Інфографіка: Главред

Які проблеми у РФ виникли через удари України - пояснення експерта

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній заявив, що українські далекобійні удари створюють серйозні проблеми для Росії, зокрема у сфері військової логістики. За його словами, навіть за наявності пального російські війська можуть зіткнутися з труднощами через неможливість його доставки на фронт.

"Якщо Україна й надалі так само щільно контролюватиме логістику ворога на фронті, то у російських військ виникне інша проблема: паливо-то буде, але не буде можливості його доправити на фронт", - зазначив Загородній.

Він розповів, що Росія намагається обходити проблеми з постачанням, зокрема перевозячи паливо невеликими партіями. За його словами, у Криму навіть дозволили завозити до 200 літрів бензину, однак транспортування у непристосованих ємностях створює додаткові ризики.

Операції ГУР в Криму - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, Головне управління розвідки повідомило про операцію підрозділу Group 13 із застосуванням морських платформ Magura біля південного узбережжя Криму. Розвідка упазила машину управління РЛС "Подльот" та радіолокаційний запитувач "Пароль-4".

Росіяни у Криму оприлюднили кадри, які показують розміщення мобільних вогневих груп на пляжах і присутність військ поряд з відпочивальниками. У відео та фото в соцмережах видно, що окупанти використовують їх як живий щит під час протидії безпілотникам.

Оператори спецпідрозділу ГУР Group 13 провели спецоперацію, у ході якої уражали наземні цілі за допомогою морських платформ. За даними звіту, під час операції було знищено "Панцир‑С1" за $15 млн із застосуванням Magura.

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Про джерело: ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) - розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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