Цілували українську землю: Україна повернула з полону 45 героїв і 2 вкрадених дітей

Додому повернулися захисники України та двоє цивільних. Серед них є поранені.

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Україна повернула додому з полону 45 героїв/ колаж: Главред, фото: Telegram Ермак

В Україну з російського полону повернулися 43 українські воїни та двоє цивільних. Серед захисників, які знову потрапили на рідну землю – бійці ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ.

Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram. Він зазначає, що серед звільнених є оборонці Маріуполя та "Азовсталі".

"Сьогодні маємо також і гарні новини. Нам вдалося повернути з полону додому 45 наших воїнів ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та двох цивільних. Серед них – двоє офіцерів, 41 рядовий та сержант, цивільний співробітник "Азовсталі" та тероборонівець з Херсону. Ми повертаємо оборонців Маріуполя та "Азовсталі", – розповів Єрмак.

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Він зазначив, що є поранені воїни.

Звільнені воїни захищали Україну на Донецькому, включно з Бахмутом, Запорізькому та Харківському напрямках.

"Кожен з них – герой. Наша команда, разом з Координаційним штабом із питань поводження з військовополоненими, продовжує виконувати задачу Президента Володимира Зеленського – повернути всіх. Ми не зупиняємось. Всі українці мають бути вдома. Будуть. Слава нашим героям! Українці – найвища цінність держави!", – додав голова ОП.

В Україну повернули двох незаконно вивезених дітей

Також Єрмак повідомив, що в Україну повернули двох незаконно вивезених до країни-агресорки Росії українських дітей – 6-річного Рената і 10-річну Варвару.

"Їхню матір, бойового медика, звільнили під час великого обміну в жовтні 2022 року. Вони з чоловіком давно чекали на повернення своїх дітей, яких росія незаконно депортувала, намагаючись приховати викрадення. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у координації з Уповноваженим ВР з прав людини Дмитром Лубінцем та нашою командою працює над поверненням наших діток. росія буде притягнута до відповідальності за ці злочини", – наголосив голова Офісу президента України у Telegram.

Обмін полоненими між Україною та РФ

7 березня Україна провела черговий масштабний обмін полоненими з РФ, в результаті якого додому вдалося повернути 126 наших захисників і чотирьох захисниць. Це воїни ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, ДССТ.

Також Україна під час чергового обміну військовополоненими 26 квітня повернула з російського полону 44 українця. Серед них 42 – військовослужбовці, з яких 36 рядових та шестеро офіцерів, а також двоє цивільних.

Нагадаємо, 11 червня повідомлялося, що в Україну у межах обміну військовополоненими повернулись 95 людей. Серед них є сержанти та офіцери. Вдалося повернути полонених з Маріуполя, ЧАЕС, "Азовставлі", острова Зміїного та з-під Бахмута. Серед них бійці ЗСУ, Нацгвардії та прикордонники.

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