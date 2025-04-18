РФ запустила три Іскандери у Страсну п'ятницю: нові подробиці атаки РФ на Харків

Загинув 79-річний чоловік, який перебував у своїй квартирі під час обстрілу. Поранення і гострий шок дістали понад 70 осіб. Серед постраждалих є діти.

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Ракетний удар по Харкову забрав життя однієї людини / Колаж: Главред, фото: t.me/prokuratura_kharkiv, t.me/dsns_telegram

Коротко:

Для удару окупанти використали три Іскандери

"Прильоти" зафіксовано по житловому кварталу

Одна людина загинула, ще 74 постраждали

Уранці 18 квітня російська армія завдала по Харкову ракетного удару, застосувавши три балістичні ракети типу Іскандер-М. Одна людина загинула, ще десятки постраждали. Прокурори фіксують наслідки масштабної ракетної атаки країни-агресора РФ.

За даними слідства, 18 квітня близько 5:10 збройні сили Росії завдали ракетного удару по Харкову. Під атакою опинився Основ'янський район, передає прес-служба Харківської обласної прокуратури.

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"Прильоти" зафіксовано по житловому кварталу серед багатоквартирних будинків. Ще одна ракета влучила в цивільне підприємство, внаслідок чого виникла пожежа.

"Підрив ракети стався в повітрі з метою завдання найбільшої шкоди цивільним об'єктам", - повідомив начальник управління протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Спартак Борисенко.

Загинув 79-річний чоловік, який перебував у своїй квартирі під час обстрілу.

Поранення і гострий шок дістали 59 осіб. Серед постраждалих - чотири дівчинки віком 3, 4, 14 і 16 років, а також 17-річний хлопець.

О 09:49 мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що кількість поранених унаслідок ранкового обстрілу міста зросла до 74-х осіб.

Дивіться відео - У Харківській обласній прокуратурі розповіли про атаку РФ на місто:

У ДСНС додали, що на території підприємства, яке потрапило під удар, загорілася покрівля двоповерхового корпусу, цех і будівля на загальній площі приблизно 450 кв. м.

Пожежу локалізовано, триває її ліквідація та проводяться аварійно-рятувальні роботи.

На місці події працюють рятувальники, психологи, кінологічні та піротехнічні розрахунки, нацполіція, медики, волонтери та комунальні служби міста.

Іскандер - основні характеристики / Інфографіка: Главред ​

Прокурори та слідчі поліції продовжують документувати черговий військовий злочин Росії на місці обстрілу. Інформація буде оновлюватися.

Проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Повітряна атака РФ по Україні вранці 18 квітня - головне

Як писав Главред, вранці п'ятниці, 18 квітня, російська окупаційна армія атакувала Україну дронами і ракетами. Вибухи прогриміли в Харкові, Дніпрі та Сумах.

У Сумах російський Шахед влучив у кондитерське підприємство, пошкодивши виробництво пасок. Унаслідок удару загинув підприємець, який приїхав за святковою продукцією.

Унаслідок ракетної атаки в Дніпрі пошкоджено фітнес-центр, готель та офіс. У Підгородному загорілася суха трава. Постраждали приватні будинки. У Новоолександрівській громаді горіло майно в господарській споруді. Пожежу загасили. Постраждалих немає.

Нагадаємо, раніше в Інституті вивчення війни заявили, що РФ може посилити удари по Україні.

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ОТРК Іскандер Сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів. Розроблено науково-виробничою корпорацією Конструкторське бюро машинобудування в місті Коломні Московської області, передає Вікіпедія. Основне призначення ракетних комплексів Іскандер - це знищення систем ППО і про противника, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на дальностях до 500 км. На думку The National Interest, ОТРК Іскандер є найнебезпечнішою зброєю ЗС РФ, оскільки має дуже низький бар'єр неядерного застосування, а велика дальність ракет та їхні можливості подолання ППО може одразу ж призвести до величезних збитків у разі нанесення ударів по аеродромах, логістичних центрах тощо. Експерти порівнюють масоване застосування ОТРК Іскандер за масштабом збитку з наслідком бомбардувань авіації НАТО.

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