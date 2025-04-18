Загинув підприємець, який приїхав по паски: РФ вдарила по кондитерському цеху в Сумах

Коротко:
- РФ атакувала Суми дронами
- Під удар потрапив кондитерський цех
- Загинула людина, є постраждала
Уранці 18 квітня російський Шахед влучив у кондитерське підприємство в Сумах, пошкодивши виробництво пасок. Унаслідок удару загинув підприємець, який приїхав по святкову продукцію.
"Близько 5 ранку ворог завдав удару БПЛА типу Шахед по кондитерському цеху в м. Суми. Пошкоджено виробництво пасок. Загинув підприємець, який приїхав за продукцією", - повідомив у Facebook голова Сумської районної державної адміністрації Михайло Мельник.
Також по медичну допомогу звернулася працівниця кондитерського цеху.
Повітряна атака РФ по Україні вранці 18 квітня - головне
Як писав Главред, вранці в п'ятницю, 18 квітня, російська окупаційна армія атакувала Україну дронами і ракетами. Вибухи прогриміли в Харкові, Дніпрі та Сумах.
Відомо, що окупанти вдарили балістикою по густонаселеному району Харкова. Постраждали щонайменше 60 осіб.
У Сумах три Шахеди влучили в один об'єкт.
Унаслідок ракетної атаки в Дніпрі пошкоджено фітнес-центр, готель та офіс. У Підгородному загорілася суха трава. Постраждали приватні будинки та теплиці. У Новоолександрівській громаді горіло майно в господарській споруді. Пожежу загасили. Постраждалих немає.
Нагадаємо, раніше в Інституті вивчення війни заявили, що РФ може посилити удари по Україні.
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