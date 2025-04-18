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Загинув підприємець, який приїхав по паски: РФ вдарила по кондитерському цеху в Сумах

Анна Ярославська
18 квітня 2025, 09:01
524
За медичною допомогою звернулася працівниця кондитерського цеху.
Удар дронів по Сумах
Удар дронів по Сумах - що відомо про наслідки / Колаж: Главред, фото: facebook.com/mykhailo.melnyk

Коротко:

  • РФ атакувала Суми дронами
  • Під удар потрапив кондитерський цех
  • Загинула людина, є постраждала

Уранці 18 квітня російський Шахед влучив у кондитерське підприємство в Сумах, пошкодивши виробництво пасок. Унаслідок удару загинув підприємець, який приїхав по святкову продукцію.

"Близько 5 ранку ворог завдав удару БПЛА типу Шахед по кондитерському цеху в м. Суми. Пошкоджено виробництво пасок. Загинув підприємець, який приїхав за продукцією", - повідомив у Facebook голова Сумської районної державної адміністрації Михайло Мельник.

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Також по медичну допомогу звернулася працівниця кондитерського цеху.

  • Наслідки удару дронів по Сумах 18 квітня
    Наслідки удару дронів по Сумах 18 квітня Фото: facebook.com/mykhailo.melnyk
  • Наслідки удару дронів по Сумах 18 квітня
    Наслідки удару дронів по Сумах 18 квітня Фото: facebook.com/mykhailo.melnyk
  • Наслідки удару дронів по Сумах 18 квітня
    Наслідки удару дронів по Сумах 18 квітня Фото: facebook.com/mykhailo.melnyk
  • Наслідки удару дронів по Сумах 18 квітня
    Наслідки удару дронів по Сумах 18 квітня Фото: facebook.com/mykhailo.melnyk

Повітряна атака РФ по Україні вранці 18 квітня - головне

Як писав Главред, вранці в п'ятницю, 18 квітня, російська окупаційна армія атакувала Україну дронами і ракетами. Вибухи прогриміли в Харкові, Дніпрі та Сумах.

Відомо, що окупанти вдарили балістикою по густонаселеному району Харкова. Постраждали щонайменше 60 осіб.

У Сумах три Шахеди влучили в один об'єкт.

Унаслідок ракетної атаки в Дніпрі пошкоджено фітнес-центр, готель та офіс. У Підгородному загорілася суха трава. Постраждали приватні будинки та теплиці. У Новоолександрівській громаді горіло майно в господарській споруді. Пожежу загасили. Постраждалих немає.

Нагадаємо, раніше в Інституті вивчення війни заявили, що РФ може посилити удари по Україні.

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