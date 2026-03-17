РФ вимагає не лише території: у Кремлі висунули новий цинічний ультиматум

Навіть територіальні поступки з боку України не зупинять війну.

https://glavred.net/war/rf-vimagaye-ne-lishe-teritoriji-u-kremli-visunuli-noviy-cinichniy-ultimatum-10749575.html Посилання скопійоване

Лавров озвучив новий ультиматум щодо України

Головне:

Кремль відкидає будь-які варіанти переговорів про завершення війни в Україні, якщо вони не відповідають усім вимогам Москви - навіть у разі територіальних поступок Києва.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров 16 березня під час спільної пресконференції з главою МЗС Кенії Мусалією Мудаваді. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

відео дня

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.

Лавров наголосив, що Росія відмовляється припиняти війну навіть у випадку, якщо Україна "визнає реалії на місцях" та повністю передасть Донбас Росії.

Він також назвав можливе розміщення європейських миротворчих сил на території України "окупацією", фактично заперечуючи право Києва ухвалювати власні рішення у сфері безпеки, наголошують аналітики ISW.

У звіті ISW підкреслюється, що Кремль продовжує наполягати на своїх максималістських вимогах, серед них: відмова України від вступу до НАТО, закріплення нейтрального статусу, "демілітаризація" та "денацифікація", що передбачає зміну чинної влади на проросійську.

Експерти наголошують, що Москва не демонструє готовності відступати від цих умов навіть у рамках тристоронніх переговорів зі США та Україною. Це свідчить про те, що Кремль і надалі робить ставку на силовий тиск, а не на пошук компромісу.

"Кремль продовжує публічно наполягати на тому, що він не бажає відступати від цих вимог навіть під час тристоронніх переговорів зі Сполученими Штатами та Україною", - йдеться у звіті ISW.

Як писав Главред, раніше Лавров заявляв, що Росія нібито готова до переговорного врегулювання війни, але в Кремлі вважають, що саме Україна до цього не готова. Він додав, що що Москва має намір домагатися своїх цілей військовим шляхом.

Крім того, прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков сказав, що у Кремлі знайшли "винних" у тому, що Україна і РФ не можуть домовитися про завершення війни. Причина нібито криється в європейських країнах.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що повернення помічника російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Мединського до переговорного процесу свідчить про справжнє ставлення Росії до питання миру.

Мирний план США / Інфографіка: Главред

Про персону: Сергій Лавров Сергій Вікторович Лавров - російський державний і політичний діяч. Міністр закордонних справ Росії з 9 березня 2004 року. З 1972 року працював у системі МЗС СРСР і Росії. У 1994-2004 роках - постійний представник РФ при ООН і представник РФ у Раді безпеки ООН. У 2006 році увійшов до складу федерального оперативного штабу Національного антитерористичного комітету Росії, тоді ж протягом пів року обіймав посаду голови комітету міністрів Ради Європи. З 2022 року після російського вторгнення в Україну перебуває під персональними санкціями Євросоюзу, США, Великої Британії, Канади, Австралії та Японії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред