Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

РФ вимагає не лише території: у Кремлі висунули новий цинічний ультиматум

Інна Ковенько
17 березня 2026, 12:45оновлено 17 березня, 13:29
Навіть територіальні поступки з боку України не зупинять війну.
Лавров озвучив новий ультиматум щодо України
Лавров озвучив новий ультиматум щодо України / Колаж: Главред, фото: Генштаб, росЗМІ

Головне:

  • Кремль відкидає будь-які переговори, навіть якщо Україна погодиться на територіальні поступки
  • Кремль не готовий поступитися навіть у тристоронніх переговорах
  • Москва просуває максималістські умови і не шукає компромісу

Кремль відкидає будь-які варіанти переговорів про завершення війни в Україні, якщо вони не відповідають усім вимогам Москви - навіть у разі територіальних поступок Києва.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров 16 березня під час спільної пресконференції з главою МЗС Кенії Мусалією Мудаваді. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

відео дня

Підпишіться на наш канал у WhatsApp, щоб першими дізнаватися головні новини.

Лавров наголосив, що Росія відмовляється припиняти війну навіть у випадку, якщо Україна "визнає реалії на місцях" та повністю передасть Донбас Росії.

Він також назвав можливе розміщення європейських миротворчих сил на території України "окупацією", фактично заперечуючи право Києва ухвалювати власні рішення у сфері безпеки, наголошують аналітики ISW.

У звіті ISW підкреслюється, що Кремль продовжує наполягати на своїх максималістських вимогах, серед них: відмова України від вступу до НАТО, закріплення нейтрального статусу, "демілітаризація" та "денацифікація", що передбачає зміну чинної влади на проросійську.

Експерти наголошують, що Москва не демонструє готовності відступати від цих умов навіть у рамках тристоронніх переговорів зі США та Україною. Це свідчить про те, що Кремль і надалі робить ставку на силовий тиск, а не на пошук компромісу.

"Кремль продовжує публічно наполягати на тому, що він не бажає відступати від цих вимог навіть під час тристоронніх переговорів зі Сполученими Штатами та Україною", - йдеться у звіті ISW.

Переговори про завершення війни - останні новини

Як писав Главред, раніше Лавров заявляв, що Росія нібито готова до переговорного врегулювання війни, але в Кремлі вважають, що саме Україна до цього не готова. Він додав, що що Москва має намір домагатися своїх цілей військовим шляхом.

Крім того, прес-секретар російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков сказав, що у Кремлі знайшли "винних" у тому, що Україна і РФ не можуть домовитися про завершення війни. Причина нібито криється в європейських країнах.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що повернення помічника російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Мединського до переговорного процесу свідчить про справжнє ставлення Росії до питання миру.

РФ вимагає не лише території: у Кремлі висунули новий цинічний ультиматум
Мирний план США / Інфографіка: Главред

Про персону: Сергій Лавров

Сергій Вікторович Лавров - російський державний і політичний діяч. Міністр закордонних справ Росії з 9 березня 2004 року. З 1972 року працював у системі МЗС СРСР і Росії. У 1994-2004 роках - постійний представник РФ при ООН і представник РФ у Раді безпеки ООН. У 2006 році увійшов до складу федерального оперативного штабу Національного антитерористичного комітету Росії, тоді ж протягом пів року обіймав посаду голови комітету міністрів Ради Європи.

З 2022 року після російського вторгнення в Україну перебуває під персональними санкціями Євросоюзу, США, Великої Британії, Канади, Австралії та Японії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Сергій Лавров мирні переговори
Новини Києва
Відключення опалення в КиєвіПогода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращиться
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаОлена ЗеленськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти