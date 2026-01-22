РФ, ймовірно, вперше вдарила по Україні своїми "ракетами-зомбі": чим вони особливі

Наразі невідомо, чи несла ракета, яку РФ запустила по Україні, бойову частину, чи була використана як приманка.

РФ могла запустити по Україні ракету-мішень РМ-48У/ Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, ua.depositphotos.com

Головне з новини:

РФ застосувала списані навчальні ракети РМ‑48У під час атаки 20 січня

Їх використовують як приманки, бо вони неточні й зняті з озброєння.

Експерти зазначають, що це спосіб утилізувати старі запаси

Росія під час масованого удару по Україні 20 січня застосувала нетипове озброєння - списані навчальні ракети РМ‑48У, які раніше використовувалися як тренувальні цілі для комплексів С‑300 та С‑400.

Про це повідомляє британське видання The Telegraph, зазначаючи, що йдеться про ймовірно перше бойове використання цих ракет.

За даними журналістів, РМ‑48У, які ще називають "ракетами-зомбі", є переробленими варіантами ракет 5V55 та 48N6, строк служби яких давно вичерпано. Їхня бойова частина у базових модифікаціях важить від 133 до 180 кг, однак наразі невідомо, чи мала ракета, випущена по Україні, вибухівку, чи виконувала роль хибної цілі для перевантаження ППО.

Аналітики припускають, що точність таких ракет є низькою, адже вони створювалися не для ударів по наземних об’єктах, а для тренувань систем протиповітряної оборони. Попри це, Росія продовжує використовувати ракети-перехоплювачі у наступальних цілях - тенденцію, яку експерти фіксують уже не перший рік.

Ракета РМ-48У / Фото: Defense Express

Професор військової стратегії та технологій Школи Герті в Берліні Мауро Гіллі пояснює, що застосування РМ‑48У не варто трактувати як ознаку дефіциту високоточної зброї. На його думку, це радше демонструє прагнення Кремля використовувати будь-які доступні ресурси для ударів по Україні.

Гіллі наголошує, що такі ракети фактично не мають іншого призначення, адже були зняті з озброєння через завершення життєвого циклу. Саме тому їхнє використання є надзвичайно дешевим способом посилити ракетні атаки.

В чому особливість атаки 20 січня - думка експерта

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук в ефірі "Ранок.LIVE" повідомив, що у ніч на 20 січня російська атака була слабшою за очікування. За його словами, російські війська могли свідомо стримати темп атак, ймовірно, щоб накопичити боєзапас для подальших більш потужних ударів.

ТБратчук додав, що тактика ворога залишається незмінною. Він пояснив, що замість масованих хвиль завдаються точкові удари по конкретних цілях. Під загрозою традиційно опиняються Київ та інші регіони, куди спрямовуються окремі ракети та дрони.

Атака по Україні 20 січня - новини по темі

Як повідомляв Главред, вранці 20 січня Повітряні сили України попередили про виліт російських бомбардувальників Ту-95МС та пуски крилатих ракет. Моніторингові канали повідомляли про ймовірні запуски Х-101 у кілька етапів.

Також вночі 20 січня Росія атакувала Київ балістикою та дронами. Внаслідок удару без тепла залишилися 5635 багатоповерхівок, а лівий берег столиці - без водопостачання.

Крім цього, Росія вранці 20 січня атакувала цивільну інфраструктуру Одеської області. В Чорноморську влучив БПЛА в багатоповерхівку, там пошкоджено фасад і скління. Також постраждав об’єкт енергетики в Одеському районі.

У Рівненській області росіяни вдарили по об’єктах критичної інфраструктури. Через це понад 10 тис. абонентів залишилися без світла, у декількох будинках вибило вікна, пошкоджено автомобілі.

