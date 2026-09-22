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Атака РФ на столицю: четверо поранених та пожежі у трьох районах Києва

Анна Ярославська
22 вересня 2026, 07:26
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Ворожа атака охопила Дніпровський, Дарницький та Голосіївський райони столиці, а на Київщині горіли склад та господарська будівля.
Наслідки атаки на Київ
Наслідки атаки на Київ показали в ДСНС / Колаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Коротко:

  • Вночі Київ зазнав удару окупантів
  • Уламки впали у трьох районах столиці
  • Є постраждалі, троє з них у лікарні

У ніч на 22 вересня країна-агресор Росія атакувала Київ. Влучання та падіння уламків зафіксували щонайменше у трьох районах столиці, чотири людини отримали поранення, троє з них госпіталізовані. Ще 15 осіб рятувальники вивели з пошкодженого житлового будинку.

Як повідомляє ДСНС, найтяжчі наслідки - у Дніпровському районі, де стався "приліт" у п'ятиповерхівку.

відео дня

Сталося загоряння в підвальному приміщенні та руйнування на першому поверсі, пошкоджено фасад. Пожежу було ліквідовано. Рятувальники врятували 15 осіб. 4 людини постраждали, з них троє госпіталізовано.

Також у Дарницькому районі на території приватного житлового будинку горіло дерево.

На щастя, жертв немає.

Як повідомляє КГВА, ще одне вогнище пожежі рятувальники гасили в Голосіївському районі. За попередніми даними міської влади, там після падіння уламків спалахнуло складське приміщення, куди одразу виїхали профільні служби.

У ДСНС уточнили, що вранці 22 вересня у Голосіївському районі внаслідок чергового обстрілу сталася пожежа палет із керамічною плиткою на відкритій території. Її вогнеборці ліквідували на орієнтовній площі 100 кв. м.

"На щастя, жертв чи постраждалих за цією адресою немає. Вночі, нагадаємо, ворог поцілив у житлову п'ятиповерхівку, внаслідок чого постраждало четверо людей", - додали рятувальники.

Варто зазначити, що повітряна тривога в столиці минулої ночі оголошувалася неодноразово й змінювала статус - від жовтого рівня через загрозу БПЛА до червоного, ракетного.

  • Наслідки атаки РФ на Київ 22 вересня
    Наслідки атаки РФ на Київ 22 вересня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київ 22 вересня
    Наслідки атаки РФ на Київ 22 вересня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київ 22 вересня
    Наслідки атаки РФ на Київ 22 вересня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київ 22 вересня
    Наслідки атаки РФ на Київ 22 вересня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київ 22 вересня
    Наслідки атаки РФ на Київ 22 вересня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київ 22 вересня
    Наслідки атаки РФ на Київ 22 вересня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київ 22 вересня
    Наслідки атаки РФ на Київ 22 вересня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київ 22 вересня
    Наслідки атаки РФ на Київ 22 вересня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київ 22 вересня
    Наслідки атаки РФ на Київ 22 вересня Фото: ДСНС

Київська область: пожежі в Броварському районі

Київська область також опинилася під ударом. Ворожа атака спричинила загоряння складської будівлі в Броварському районі - вогонь оперативно загасили сили ДСНС та місцеві пожежні команди з навколишніх сіл.

Вночі в цьому ж районі горів дах господарської будівлі. В результаті атаки пошкоджено чотири приватні житлові будинки, господарську будівлю та три автомобілі.

За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих у Броварському районі немає.

  • Наслідки атаки РФ на Київщину 22 вересня
    Наслідки атаки РФ на Київщину 22 вересня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київщину 22 вересня
    Наслідки атаки РФ на Київщину 22 вересня Фото: ДСНС
  • Наслідки атаки РФ на Київщину 22 вересня
    Наслідки атаки РФ на Київщину 22 вересня Фото: ДСНС

Атаки РФ по Україні - новини

Як писав Главред, у ніч на 21 вересня російська окупаційна армія атакувала дронами Запоріжжя. У результаті було пошкоджено цивільну інфраструктуру: два багатоповерхові будинки, навчальний заклад і торговий центр. Відомо про щонайменше п’ять поранених.

Увечері 20 вересня дрон на оптиці влучив прямо біля під’їзду в Сумах. Там якраз перебувала подружня пара. Жінка загинула. Її 41-річний чоловік отримав численні осколкові поранення.

У результаті атаки РФ в Одесі 19 вересня пошкоджено інфраструктуру та адміністративну будівлю. Інформації про поранених і загиблих немає.

Тієї ж ночі РФ атакувала Київську область ударними дронами. Повітряна тривога в області фактично тривала майже безперервно протягом доби. За цей час пошкоджено 9 цивільних об’єктів у чотирьох районах області.

Двоє людей загинули, ще вісім - отримали поранення внаслідок удару керованої авіабомби по дев’ятиповерховому житловому будинку в Сумах увечері 18 вересня. Загиблими виявилися співробітники Сумської міської ради Алла Корнієнко та Роман Трепалін, а серед травмованих - діти 7 та 13 років.

Реактивний
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

РФ планує значно збільшити виробництво "Гераней"

Країна-агресор Росія готується збільшити випуск ударних безпілотників щонайменше на 78%. Розширення заводу "Алабуга-Волокно" держкорпорації "Росатом" у Татарстані забезпечить Москві додаткові 500 тонн авіаційного вуглецевого волокна щорічно до 2029 року. Цього обсягу вистачить на 28 тисяч додаткових корпусів дронів на рік. Про це повідомляє видання Politico.

Наразі, за оцінками української сторони, РФ здатна виробляти понад 36 тисяч дронів-камікадзе типу "Герань" на рік.

Згідно з аналізом вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), у рамках національного проєкту "Безпілотні авіаційні системи" РФ планує випускати близько 130 тисяч дронів до 2030 року та 350 тисяч - до 2035-го.

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Про джерело: ДСНС

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики в сферах цивільного захисту, захист населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеки, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічної діяльності, пише Вікіпедія.

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