РФ атакувала Київ новим реактивним дроном: відомі його особливості

Дрон має незвичайний свист, який не характерний для звичайних Шахедів.

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Новий реактивний дрон РФ / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Defense Express

Ключові тези:

РФ, ймовірно, застосувала новий реактивний дрон Герань-3

Його збила українська ППО

Можливо, це була новіша модель Shahed-238

Під час однієї з недавніх атак на Київ країна-агресор Росія, ймовірно, застосувала новий реактивний дрон Герань-3. Його збила ППО. Про це пише Defense Express.

Зазначається, що реактивний дрон був збитий, а залишки частково згоріли. Однак, серед уламків виявили малогабаритний реактивний двигун.

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"Це може пояснювати незвичайний свист, який чули кияни під час обстрілу - такий звук не характерний для звичайних Shahed-136", - йдеться в повідомленні.

В Defense Express також звернули увагу на те, що через невелику кількість уцілілих уламків неможливо визначити, чи був це реактивний Shahed-238, який Іран презентував у листопаді 2023 року, або ж це інший далекобійний дрон із реактивним двигуном, який зовні схожий на Шахед.

Експерти видання зауважили, що знайдені уламки мають багато схожих деталей із дронами Shahed-136. Тому, на їхню думку, найімовірніше, це була або новіша модель Shahed-238, або інший дрон, зібраний уже в Росії.

"Вперше реактивний Шахед росіяни могли застосувати ще в січні 2024 року. Тоді знайшли авіоніку від дрона, але вона відрізняється від тієї, що була в нинішньому безпілотнику", - пише Defense Express.

Аналітики також додали, що цього разу Росія використала дрон власного виробництва Герань-3, який є аналогом Shahed-238.

Російський дрон / фото: Defense Express

Удари РФ по Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 11 червня Харків опинився під масованою атакою ворожих БПЛА. Відомо про влучання в Основʼянському та Слобідському районах міста.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок удару країни-агресорки Росії по Харкову у ніч на 11 червня вже відомо про 64 постраждалих, серед яких 9 дітей. Є загиблі.

Крім того, у ніч на 10 червня, під російський удар потрапила Київська область. В регіоні працювали сили ППО, є збиті ворожі цілі, а тривога тривала майже сім годин.

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