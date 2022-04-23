РФ стягує резерви: у ЗСУ назвали напрямок нового удару окупантів

РФ стягує резерви на південному напрямку / Reuters

Російські окупанти намагаються вести оборонні дії на тимчасово зайнятих рубежах Херсонської та Миколаївської областей, а також ведуть підготовку імовірно до виходу на адміністративні кордони Херсонської області.

"Обстановка в зоні відповідальності сил охорони і оборони півдня України стабільно напружена. На Херсонщині і Миколаєві противник продовжує оборонні дії по зайнятому рубежу, підтягує і переформатує сили, імовірно готуючись до виходу в адмінкордони Херсонської області", - йдеться у повідомленні прес-центру Оперативного командування Південь.

Уточнюється, що населені пункти, що знаходяться під контролем окупантів, загарбники накривають артилерійсько-мінометними обстрілами, чинячи вогневий і психологічний тиск на мирне населення, залякуючи і схиляючи до прийняття окупаційної влади. Також триває пропаганда референдуму та створення псевдореспубліки.

"У той же час триває нанесення ракетних і авіаційних ударів по Миколаєву. О 5 ранку зафіксовано потрапляння до житлового багатоквартирного будинку, внаслідок вибуху пошкоджено тролейбусну лінію електропередач, зруйновано заклад громадського харчування, пошкоджено продуктовий магазин та офіс приватного підприємця. Втрат серед цивільного населення немає", - уточнюють в ОК.

Там зазначають, що українськими ракетно-артилерійськими підрозділами вночі було уражено 13 цілей противника. В районі Олександрівки знищено ворожий танк Т-72 та 2 БМП. Втрати живої сили ворога склали 15 рашистів.

"У Чорноморській операційній зоні і в Одеському регіоні триває перебування корабельної групи ворожого флоту, що зберігає загрозу ракетних ударів по всій території України", - підкреслюють військові.

Вони додають, що в рамках посилення заходів протидиверсійної роботи та з метою недопущення масових скупчень людей і провокацій на Великодні свята сили охорони і оборони: поліція, територіальна оборона, Національна гвардія, Збройні сили забезпечуватимуть порядок і спокій.

"Просимо громадян дотримуватися правил комендантської години і не заважати роботі фахівців", - підсумували в ОК.

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Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

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