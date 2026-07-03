РФ скоротила кількість ударів по Україні: в ISW вказали на тривожний сигнал

Однозначного пояснення скороченню масованих атак наразі немає.

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Чому РФ скоротила кількість масованих ударів / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

Ключові тези:

У червні РФ зменшила частоту масованих ударів по Україні

У цей місяць було лише дві атаки з понад 300 засобами повітряного нападу

Серед причин - накопичення дронів або нове виробництво

У червні 2026 року країна-агресор Росія помітно зменшила частоту масштабних ракетно-дронових ударів по Україні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що протягом попередніх місяців російські війська демонстрували здатність регулярно завдавати ударів із застосуванням сотень безпілотників і ракет. Але в перший місяць літа кількість таких атак різко скоротилася.

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В ISW додали, що починаючи із середини січня 2026 року російська армія значно активізувала кампанію масованих повітряних ударів. Зокрема, у другій половині січня окупанти тричі застосували понад 300 засобів повітряного нападу за одну атаку. У лютому Росія здійснила шість масштабних ударів, у березні - чотири, у квітні - п'ять, а в травні - вже шість.

"Таким чином, з січня по травень російські війська зазвичай проводили від одного до трьох великих ударів протягом приблизно одного тижня. Після цього вони на один-два тижні переходили до значно менш інтенсивних атак", - йдеться у звіті.

Проте у червні ця схема зазнала суттєвих змін. За весь місяць ворог здійснив дві атаки, під час яких було використано понад 300 засобів повітряного нападу.

Аналітики наголошують, що однозначного пояснення такому скороченню атак наразі немає.

На їхню думку, однією з можливих причин є накопичення Росією запасів безпілотників для ще інтенсивніших атак у майбутньому.

"Кремль може свідомо готуватися до нової хвилі масованих ударів у момент, який сам вважатиме найбільш вигідним, особливо якщо розраховує ще більше виснажити українську систему протиповітряної оборони", - кажуть в ISW.

Водночас іншим можливим поясненням може бути зміна підходів до виробництва ударних дронів.

"Росія може намагатися децентралізувати виробництво безпілотників "Шахед" або переорієнтовувати промисловість на випуск складніших моделей, наприклад безпілотників із реактивними двигунами, виготовлення яких потребує більше часу та ресурсів", - підсумували аналіики.

Дрон "Шахед" / Інфографіка: Главред

Чи існує загроза нового удару РФ

Військовий експерт Олег Жданов заявив, що Росія має необхідні ресурси для проведення нової масованої атаки.

За його словами, ознак того, що російські запаси ракет істотно вичерпані, поки що немає.

"З того, що повідомлялося про готовність стратегічної авіації, вони задіяли трохи більше половини бомбардувальників. Тому технічна можливість повторити удар у них є. Чи зроблять вони це - може сказати лише наша розвідка", - наголосив він.

Російські ракети / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, У ніч на 3 липня російська окупаційна армія запустила ракети по Кривому Рогу. У місті пошкоджено житлові будинки. Відомо про сімох постраждалих, троє з них перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості.

У Києві після масованої атаки 2 липня 131 об'єкт повністю або частково зруйновано. Вже відомо про 30 загиблих. Більше ста людей звернулися за підтримкою через поранення або за іншою допомогою.

Крім того, Росія після масованої атаки на Київ поширила заяви про нібито удар українського безпілотника по пасажирському автобусу в Брянській області. У Генеральному штабі ЗСУ назвали ці повідомлення спланованою інформаційною провокацією, яка має відвернути увагу від російського удару по українській столиці.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

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