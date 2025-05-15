"Сунули колонами з трьох напрямків": ЗСУ відбили масштабний штурм окупантів

Для наступу на позиції Сил оброни, армія Путіна задіяла пʼять танків, 12 бронемашин та 25 мотоциклів.

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ЗСУ тримають фронт та знищують противника / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, скріншот із відео

Ключові тези Наєва:

ЗСУ покращили тактичне положення на трьох напрямках

Українські захисники нещодавно відбили масштабний російський штурм

Сили оборони України покращили своє тактичне положення в Донецькій області одразу на трьох напрямках. Про це повідомив командувач тактичної групи "Вугледар" Сергій Наєв.

За його словами, протягом місяця бійці ЗСУ ліквідували близько 10 тисяч російських окупантів у зоні відповідальності групи "Вугледар".

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"Завдяки чітко збудованій обороні тактичної групи "Вугледар" та злагодженій роботі з командирами бригад, ми тримаємо фронт і ламаємо ворога на всіх критичних ділянках. Ми зменшили наші втрати на 15%, а на трьох ключових напрямках покращили тактичне положення", - повідомив Наєв.

Командувач розповів, що ворог хотів прорватися до адмінкордону між Донецькою та Дніпропетровською областями. Зокрема, противник провів за місяць 1916 штурмів та використав понад 16 тисяч FPV-дронів у зоні відповідальності тактичної групи.

Нещодавно російські окупанти здійснили один із масштабних наступів на позиції Сил оборони на Новопавлівському напрямку. Зокрема, армія Путіна задіяла пʼять танків, 12 бронемашин та 25 мотоциклів

"Цілі колони сунули з трьох напрямків. Але наша аеророзвідка виявила їх ще за 5-10 кілометрів. І ми перетворили їхню броню та техніку на палаючі уламки", - зазначив Наєв.

Він додав, що в результаті вогневого удару та роботи дронів-камікадзе знищено понад 70 окупантів, 2 танки, 6 бронемашин, 2 автомобілі та 14 мотоциклів.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред з посиланням на Інститут вивчення війни писав, що армія Росії не припиняє свої наступальні дії майже на всіх ділянках фронту. Однак подекуди ЗСУ вдається дещо контратакувати, зокрема на Покровському напрямку.

Крім того, військовий аналітик Олексій Гетьман розповідав, що армія країни-агресорки Росії знижує темпи наступу на Покровському напрямку. За його словами, українські військові не лише продовжують утримувати ініціативу біля Покровська, але й розвивають тактичну перевагу на цій ділянці фронту.

Тим часом військовий аналітик Дмитро Снєгирьов розповів, що країна-агресор Росія не полишає спроб вийти на адмінкордон Дніпропетровської області. Зокрема, ворог хоче розширити зону бойових дій, щоб тиснути на Україну та її західних союзників.

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Хто такий Сергій Наєв? Сергій Іванович Наєв (нар. 30 квітня 1970, Могилів-Подільський, Вінницька область) - український генерал-лейтенант. З березня 2018 до 6 травня 2019 року - заступник начальника Генерального штабу ЗС України та начальник Об'єднаного оперативного штабу ЗС України - командувач Операцією об'єднаних сил. Командувач об'єднаних сил Збройних сил України з 27 березня 2020 по 11 лютого 2024 року, пише Вікіпедія.

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