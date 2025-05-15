Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Фронт

"Сунули колонами з трьох напрямків": ЗСУ відбили масштабний штурм окупантів

Маріна Фурман
15 травня 2025, 12:26
296
Для наступу на позиції Сил оброни, армія Путіна задіяла пʼять танків, 12 бронемашин та 25 мотоциклів.
ВСУ
ЗСУ тримають фронт та знищують противника / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, скріншот із відео

Ключові тези Наєва:

  • ЗСУ покращили тактичне положення на трьох напрямках
  • Українські захисники нещодавно відбили масштабний російський штурм

Сили оборони України покращили своє тактичне положення в Донецькій області одразу на трьох напрямках. Про це повідомив командувач тактичної групи "Вугледар" Сергій Наєв.

За його словами, протягом місяця бійці ЗСУ ліквідували близько 10 тисяч російських окупантів у зоні відповідальності групи "Вугледар".

відео дня

"Завдяки чітко збудованій обороні тактичної групи "Вугледар" та злагодженій роботі з командирами бригад, ми тримаємо фронт і ламаємо ворога на всіх критичних ділянках. Ми зменшили наші втрати на 15%, а на трьох ключових напрямках покращили тактичне положення", - повідомив Наєв.

Командувач розповів, що ворог хотів прорватися до адмінкордону між Донецькою та Дніпропетровською областями. Зокрема, противник провів за місяць 1916 штурмів та використав понад 16 тисяч FPV-дронів у зоні відповідальності тактичної групи.

Нещодавно російські окупанти здійснили один із масштабних наступів на позиції Сил оборони на Новопавлівському напрямку. Зокрема, армія Путіна задіяла пʼять танків, 12 бронемашин та 25 мотоциклів

"Цілі колони сунули з трьох напрямків. Але наша аеророзвідка виявила їх ще за 5-10 кілометрів. І ми перетворили їхню броню та техніку на палаючі уламки", - зазначив Наєв.

Він додав, що в результаті вогневого удару та роботи дронів-камікадзе знищено понад 70 окупантів, 2 танки, 6 бронемашин, 2 автомобілі та 14 мотоциклів.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Главред з посиланням на Інститут вивчення війни писав, що армія Росії не припиняє свої наступальні дії майже на всіх ділянках фронту. Однак подекуди ЗСУ вдається дещо контратакувати, зокрема на Покровському напрямку.

Крім того, військовий аналітик Олексій Гетьман розповідав, що армія країни-агресорки Росії знижує темпи наступу на Покровському напрямку. За його словами, українські військові не лише продовжують утримувати ініціативу біля Покровська, але й розвивають тактичну перевагу на цій ділянці фронту.

Тим часом військовий аналітик Дмитро Снєгирьов розповів, що країна-агресор Росія не полишає спроб вийти на адмінкордон Дніпропетровської області. Зокрема, ворог хоче розширити зону бойових дій, щоб тиснути на Україну та її західних союзників.

Читайте також:

Хто такий Сергій Наєв?

Сергій Іванович Наєв (нар. 30 квітня 1970, Могилів-Подільський, Вінницька область) - український генерал-лейтенант. З березня 2018 до 6 травня 2019 року - заступник начальника Генерального штабу ЗС України та начальник Об'єднаного оперативного штабу ЗС України - командувач Операцією об'єднаних сил. Командувач об'єднаних сил Збройних сил України з 27 березня 2020 по 11 лютого 2024 року, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні лінія фронту Сергій Наєв
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Важливий продукт різко подешевшав: за що українцям доведеться платити менше

Важливий продукт різко подешевшав: за що українцям доведеться платити менше

12:52Економіка
Зеленський прибув у Туреччину і зробив першу заяву

Зеленський прибув у Туреччину і зробив першу заяву

12:39Політика
Путін ретельно уникає прямих переговорів із Зеленським: у чому причина

Путін ретельно уникає прямих переговорів із Зеленським: у чому причина

12:16Війна
Реклама

Популярне

Більше
Мрії стануть реальністю: на 3 знаки зодіаку чекає шалений успіх найближчим часом

Мрії стануть реальністю: на 3 знаки зодіаку чекає шалений успіх найближчим часом

Звідки насправді взялися українці: історик вразила маловідомими фактами

Звідки насправді взялися українці: історик вразила маловідомими фактами

На Україну обрушиться жорсткий шторм: країну накриють зливи та сніг

На Україну обрушиться жорсткий шторм: країну накриють зливи та сніг

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 15 травня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 15 травня (оновлюється)

Гривня раптово обвалилась щодо євро: курс валют на 15 травня

Гривня раптово обвалилась щодо євро: курс валют на 15 травня

Останні новини

13:15

"Видаємо український паспорт": фіналіст Євробачення-2025 заспівав українською мовою

12:55

Як зробити засіб для миття посуду всього з двох інгредієнтів

12:52

Важливий продукт різко подешевшав: за що українцям доведеться платити менше

12:39

Зеленський прибув у Туреччину і зробив першу заявуВідео

12:32

Путін все зруйнує власноруч: Буданов - про те, чим обернеться відмова летіти на переговори

Українці почали економити на харчах: Пендзин розповів, ціни на які продукти "пробиватимуть стелю"Українці почали економити на харчах: Пендзин розповів, ціни на які продукти «пробиватимуть стелю»
12:31

"Триває слідство": що відомо про смерть Неліпи та реакція знаменитостей на трагедію

12:26

"Сунули колонами з трьох напрямків": ЗСУ відбили масштабний штурм окупантів

12:16

Путін ретельно уникає прямих переговорів із Зеленським: у чому причина

12:08

Подорожчав на 82%: в Україні ціна на популярний овоч "злетіла до небес"

Реклама
12:05

Герой популярних мемів та захисник України: куди зник головний мотиватор МС Петя

11:40

Привітання з днем сім'ї - зворушливі слова і картинки

11:20

Про що говоритимуть Україна і РФ у Стамбулі: ЗМІ розкрили деталі

11:18

Українцям блокуватимуть рахунки в банках: яка причина і як діяти в такому разі

11:15

Трамп про відмову Путіна їхати до Туреччини: "Навіщо йому їхати, якщо я не їду?"Відео

11:06

Історична загадка: чому Волинську область не назвали Луцькою

10:57

Гороскоп Таро на сьогодні 15 травня: Овнам - загрожує горе, Близнюкам варто ділитися

10:45

Люди живуть до 100 років і не хворіють: в Україні знайшли унікальне селоВідео

10:43

Китайський гороскоп на завтра 16 травня: Козлам - брехня, Тиграм - стрес

10:41

Томна дружина футболіста Яремчука показала точену талію

10:33

Перспективи туманні: у WSJ оцінили шанси на успіх переговорів у Стамбулі

Реклама
10:20

Б'юті-блогерку застрелили під час ефіру ТікТок

10:14

Ціни різко поповзуть вверх через шалену інфляцію: експерт дав невтішний прогнозВідео

10:13

Росіяни назвали час початку перемовин у Стамбулі: у ЦПД відреагували

09:31

"Вирви від снарядів і розбиті вікна": що сталося з будинком Ротару

09:31

Ліміт на карткові перекази можуть скасувати: за якої умови

09:31

Перед переговорами в Туреччині РФ запустила по Україні понад сотню дронів

09:26

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 15 травня (оновлюється)

09:25

Гороскоп на завтра 16 травня: Дівам - великий успіх, Скорпіонам - гарні новини

08:41

Чого вимагатиме Росія від України в Стамбулі: прогноз ISW

08:35

ЗСУ мають успіхи на "гарячому" напрямку: у ISW сказали, де просунулися захисники

08:33

Карта Deep State онлайн за 15 травня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:21

"Через втрату": причина розлучення Денисенко та Федінчика

08:10

Нові казки Абрамовича: як Путін водить Захід за нісПогляд

07:37

Путін призначив чиновників "нижчої ланки" для переговорів з Україною - Bloomberg

07:10

Складна загадка на IQ: де літера G серед літер C

07:00

Євробачення-2025 другий півфінал: де і коли дивитися

06:47

Трамп не поїде на переговори України та Росії у Стамбулі: ЗМІ дізналися причину

06:10

Про санкції, Європу і ТрампаПогляд

05:51

Завжди був українським патріотом: як Росія вкрала Малевича і "Чорний квадрат"

05:22

Ціни уже злетіли на 150%: українці змушені масово економити на харчахВідео

Реклама
05:00

Загадка для найгеніальніших: знайдіть 5 лимонів серед курчат за 5 секунд

04:35

Мрії стануть реальністю: на 3 знаки зодіаку чекає шалений успіх найближчим часом

04:00

Гривня раптово обвалилась щодо євро: курс валют на 15 травня

03:30

Варити не потрібно: жінка сказала, як смачно приготувати капусту на сковорідціВідео

03:12

Не в доларах і не в євро: у чому вигідно зберігати гроші українцям у 2025 роціВідео

02:46

"Ціни на м'ясо підштовхують до вегетаріанства": чи дешевшатиме популярний продуктВідео

02:15

Розквасила ніс: Дженніфер Лопес отримала травму на репетиції

02:09

У Грузії заарештували екс-міністра оборони, який воював на боці України

01:27

На війні загинув колишній учасник "Дизель-шоу", ведучий Максим Неліпа

01:11

"Відмова від миру має свою ціну": Сибіга зустрівся з Рубіо та Гремом у Туреччині

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти