РФ не може запускати ракети з моря: у ВМС сказали, скільки триватиме 'пауза'

В бухтах Криму не залишилося жодної бойової одиниці ворожого флоту.

РФ має проблеми з ракетоносіями / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, ua.depositphotos.com

Ключові тези:

РФ має труднощі із використанням морських ракетоносіїв

Це сталось через погіршення погодних умов в морі

Сезон штормів триватиме до середини весни

Через погіршення погодних умов в акваторіях Чорного та Азовського морів країна-агресор Росія має труднощі із використанням морських ракетоносіїв. Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

За його словами, сезон штормів, що триватиме до середини весни, робить пуски ракет надто ризикованими.

"Шторми три-чотири бали вже кілька днів тривають, застосування морських носіїв не відбувається. Не тому, що кораблі не можуть вийти, — вони можуть, а тому, що на такому морі, як правило, запускати ніхто не ризикує", - підкресли він.

Речник ВМС додав, що при значному хвилюванні моря пуски "Калібрів" загрожують пошкодженням пускових установок або нештатним спрацюванням ракет.

"Основні сили Чорноморського флоту РФ базуються у Новоросійську. Географія цього пункту в поєднанні зі штормами створює серйозні навігаційні перешкоди для маневрування великих суден", - наголосив Плетенчук.

Крім того, він додав, що наразі в бухтах тимчасово окупованого півострова Крим не залишилося жодної бойової одиниці ворожого флоту.

Також ситуацію для загарбників погіршує і зниження ефективності їхньої аеророзвідки.

"Через штормовий вітер та хмарність російська авіація працює значно менше, ніж зазвичай. Це і обмежує можливості РФ щодо коригування ударів та спостереження за акваторією", - підсумував Плетенчук.

Ракета Калібр / Інфографіка: Главред

РФ нарощує масштаби ударів по Україні

Військовий експерт, ексспівробітник Служби безпеки України Іван Ступак заявляв, що у 2026 році Росія може наростити масштаб атак по території України.

На його думку, вже у першому кварталі цього року РФ зможе запускати до 5 тисяч безпілотників на місяць.

"Якщо в березні 2024 року РФ за місяць запустила по нас 500 безпілотників, то в кінці грудня 2025-го вона запустила по Україні за одну ніч близько 600 безпілотників. Тому нарощування масованості ударів для Росії не є проблемою", - наголосив він.

Удари РФ по Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, російські окупаційні війська вдень, 19 січня, завдали ударів керованими авіабомбами по Харкову. Внаслідок атаки є загиблі і поранені. Усі влучання зафіксовані в Слобідському районі міста.

Моніторингові канали писали, що країна-агресор Росія, ймовірно, готується до нового ракетного удару по Україні. Окупанти піднімали в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95. Загроза нанесення масованого ракетного удару існує в найближчі 48 годин.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан говорив, що навряд чи найближчим часом країна-агресор Росія запустить по Україні "Орешник". Першочергово реагує на небезпеку американське посольство, однак поки що ніяких заяв з відомств не звучить.

