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Мобілізація "буде божевільною": в Держдумі РФ готують жорстке рішення для росіян

Юрій Берендій
1 квітня 2025, 03:03
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Російський диктатор Путін готовий кидати величезну кількість людського ресурсу для наступу на українські позиції, зазначив Жданов.
Мобілізація 'буде божевільною': в Держдумі РФ готують жорстке рішення для росіян
В Росії готуються зняти бронь від мобілізації для студентів / Колаж Главред, фото: wikimedia.org

Про що сказав Жданов:

  • Росіяни не зможуть почати масштабний наступ на фронті
  • У РФ майже невичерпний людський ресурс
  • Держдума РФ може скасувати відстрочку від мобілізації для студентів

Російська армія у квітні-травні не зможе здійснити повноцінний наступ, а її дії будуть радше тактичними ударами на глибину 10-20 кілометрів. Оперативні прориви на 50-100 кілометрів для угруповання військ "Північ", яке зосереджене в Курській, Брянській та Бєлгородській областях, наразі недосяжні через брак сил і засобів. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов.

Він зазначив, що єдиним ресурсом, який у Росії залишається практично невичерпним, є людський. Хоча мобілізація триває повільно, Путін готовий без жалю кидати людей у нові штурми українських позицій.

відео дня

"Немає танків - отже, росіяни підуть в атаку пішки. Зможуть знайти їм "Жигулі" - вони поїдуть на "Жигулях". Знайдуть велосипеди - поїдуть у наступ на велосипедах, на самокатах же їздять. Є відео, які свідчать про те, що російські війська на електросамокатах їздили на штурм наших позицій. Ба більше, на штурм наших позицій вони ходили на милицях", - сказав Жданов.

За словами Жданова, ймовірно, нинішня впевненість Путіна пов’язана з тим, що в Росії знайшли додаткове джерело мобілізації. Нещодавно до Держдуми внесли законопроєкт, який передбачає скасування відстрочки від призову для студентів, що може стати новим способом поповнення лав окупаційної армії.

"Якщо по всій Росії зі студентів знімуть бронь, то масовість закликів буде просто божевільною", - резюмував він.

Війна в Україні - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська продовжують спроби прорвати оборонні рубежі Торецька, використовуючи підземні ходи для проникнення в тил українських підрозділів. Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

Тим часом Росія готується до нового наступу на Сумську та Харківську області, який може розпочатися вже навесні. Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов проаналізував можливі наслідки цього наступу для Курської та Бєлгородської операцій, зокрема, чи доведеться ЗСУ залишити підконтрольні їм території на російській стороні кордону.

Крім того, російський диктатор Володимир Путін знову заявив про можливість наступу на Одесу. Проте, за словами військового аналітика Юрія Федорова, такий сценарій стане реальним лише в тому випадку, якщо окупаційні війська зможуть встановити контроль над Запоріжжям.

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Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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