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РФ готує "святковий" масований удар по Україні: вже атакують БпЛА

Руслана Заклінська
28 червня 2025, 21:28
877
Окупанти планують масований удар по Україні вночі 29 червня.
РФ готує 'святковий' масований удар по Україні: вже атакують БпЛА
Росія готує нічну ракетну атаку по Україні / Коллаж: Главред, фото: скриншот, map.ukrainealarm.com, ua.depositphotos.com

Головне:

  • У ніч на 29 червня РФ, ймовірно, завдасть ракетного удару по Україні
  • Обстріл планувався днем раніше, але його перенесли
  • Українців закликають не ігнорувати сигнали тривоги

У ніч на неділю, 29 червня, російські окупанти планують здійснити масштабну атаку по Україні. З високою ймовірністю відбудуться пуски ракет з літаків Ту-95МС такрилатих ракет "Калібр" з моря.Про це повідомив моніторинговий канал "Миколаївський Ваньок".

"Взагалі цей "святковий" обстріл мав бути вчора, але вони його перенесли мабуть на сьогодні. Нічого особливого не буде: обмежена кількість ракет з ТУ-95МС, ймовірно "Калібри" і так далі", - йдеться у повідомленні.

відео дня

Автор наголошує, що такий тип обстрілів вже здійснювався сотні разів і не вважає доцільним створювати зайву паніку.

Водночас українців закликають не ігнорувати сигнали тривоги, оскільки попри заяви РФ про "всі цілі уражені", насправді ракети знищують житлові будинки й мирні об’єкти. Куди саме ворог планує завдати ударів — поки що невідомо.

"Прорвемося", - додав Миколаївський Ваньок.

Україна під атакою БпЛА

Станом на 20:58 у кількох областях України оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників. Тривога лунає у Київській, Полтавській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Черкаській областях.

"Дніпро - БпЛА з півночі у напрямку міста! Харків - БпЛА з півночі у напрямку міста", - повідомили Повітряні сили близьно 21:00.

Станом на 21:30 рух дронів зафіксовано:

  • БпЛА з Черкащини на Кіровоградщину;
  • БпЛА з Сумщини на Чернігівщину та Полтавщину;
  • БпЛА на Полтавщині курсом на Черкащину та Кіровоградщину;
  • БпЛА на Чернігівщині у південно-західному напрямку;
  • БпЛА з Харківщини на Дніпропетровщину.

Атаки РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, увечері 26 червня Київ та область атакували ворожі безпілотники, лунала повітряна тривога. У Полтавській області уламки дронів пошкодили авто та супермаркет, постраждалих немає.

Також у ніч на 28 червня російський дрон влучив у 21-поверховий житловий будинок в Одесі. Загинула подружня пара, ще шестеро людей постраждали, серед них — двоє дітей.

Крім цього, Росія дедалі частіше атакує цивільну інфраструктуру України, зокрема Київ, намагаючись посіяти паніку та виснажити ППО. У червні столицю обстрілювали особливо інтенсивно: 285 дронів і 65 ракет, загинули 42 людини, поранено 234.

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Повітряні сили Збройних сил України

Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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