РФ готує масовану атаку по Україні після погроз удару 'Орешніком': що відомо

Кількість ударів РФ по Україні із застосуванням ракет різних типів зменшилась, що може свідчити про підготовку масованого удару, зазначає експерт.

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Росія може готуватись до масованого удару - чого чекати від ворога / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Міноборони РФ, alerts.in.ua

Про що сказав Шейтельман:

Інтенсивність атак РФ по Україні навряд зросте

РФ застосовує проти України всю доступну зброю

Удари України у відповідь можуть стати козирем для України

Напередодні переговорів між Україною та США в Саудівській Аравії Росія зазнала масштабної атаки дронами, зокрема по Москві та Підмосков’ю. В інтерв’ю Главреду політтехнолог Михайло Шейтельман прокоментував можливість почастішання російських ударів по Україні, особливо на тлі погроз голови комітету Держдуми з оборони Андрія Картаполова, який запропонував завдати ударів ракетами "Орешнік".

За словами Шейтельмана, інтенсивність російських атак навряд чи зросте, оскільки РФ уже використовує всю доступну зброю. Щодо ракет, то, ймовірно, росіяни мають певну тактику.

Він вказує на те, що кількість ударів крилатими ракетами та "Іскандерами" зменшилася, що може свідчити про накопичення запасів для більш масованих атак або для точкових ударів по визначених цілях.

"Наприклад, влітку, коли буде спека, щоб бити по енергетичній інфраструктурі. У зимову кампанію в них не вийшло залишити нас без електрики, тому, можливо, вони готуються до літніх атак, як це було торік", - сказав він.

Шейтельман зазначає, що росіяни не економлять дрони – скільки виробляють, стільки й запускають. Щодня по Україні випускають понад 200 безпілотників. Однак збільшити інтенсивність атак вони не можуть через обмежену кількість дронів.

Водночас, за даними ГУР, Росія планує наростити виробництво безпілотників до літа, що може призвести до ще більшої їх кількості. Тому говорити про удари по Україні як "відповідні заходи" вже не має сенсу.

"Це на початку війни росіяни намагалися вдавати, що обстріли відбуваються у відповідь на щось. Але Росія щодня обстрілює Україну. Наприклад, Пєсков заявив: "Як можна починати переговори в Саудівській Аравії, якщо по Росії випустили 337 дронів?" Але ж Росія щодня запускає по Україні понад 200 дронів - і тим не менше, з нею все одно ведуть переговори", - наголосив політтехнолог

За його словами, Україна продемонструвала баланс сил і дала зрозуміти, що це взаємна війна, у якій вона також висуває власні вимоги. Раніше вважалося, що Україна не має важелів впливу, але тепер очевидно, що вони є.

"Ми можемо бити по Москві. Зараз ми накопичимо нові дрони і вдаримо ще раз. Обов'язково. Через 30 днів. Секунда в секунду", - резюмував Шейтельман.

Дивіться відео інтерв'ю Михайла Шейтельмана Главреду про підсумки переговорів у Саудівській Аравії:

Удари по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 11 березня українські військові підрозділи, зокрема Сили безпілотних систем, Сили спеціальних операцій ЗСУ, СБУ та ГУР МО України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ударів по стратегічних об’єктах у Росії, які забезпечують її збройну агресію проти України. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Тієї ж ночі безпілотники атакували Москву та Підмосков’я, що стало наймасштабнішим нальотом дронів на російську столицю. Мер Москви підтвердив масштаби атаки, а Міноборони РФ заявило про нібито збиття 337 БпЛА. У відповідь голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов запропонував завдати ракетного удару "Орешнік" по території України.

Напередодні, 10 березня, українські сили вразили ключові стратегічні об’єкти російських окупантів. Зокрема, українські безпілотники атакували нафтопереробний завод у Рязанській області, продукція якого активно використовувалася російською армією. За даними, Рязанський НПЗ виробляв у середньому 840 тисяч тонн високоякісного реактивного пального.

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Хто такий Михайло Шейтельман Михайло Шейтельман – політолог, політтехнолог, письменник, бізнес-консультант. Народився 1968 року в Ленінграді. У 1989 році, після повернення з радянської армії, зайнявся бізнесом. 1991 року закінчив відділення аеродинаміки Ленінградського політехнічного інституту. Паралельно займався КВК і був комісаром будзагону. Того ж року емігрував до Ізраїлю, жив у кібуці, навчався в Університеті ім'я Бар-Ілана на відділенні математики. Свою кар'єру він розпочав інженером-програмістом у компанії Nortel. У 1999 році заснував своє перше рекламне агентство в Ізраїлі, яке орієнтувалося на російськомовну цільову аудиторію. Відтоді він обіймав керівні стратегічні та творчі посади. Займався продюсуванням, організацією шоу, концертів та гастролей. З 1996 року займається політтехнологіями. Був радником російського олігарха Бориса Березовського. Консультував виборчі кампанії в Ізраїлі, Росії, Латвії та Киргизстані, а також неурядові організації, такі як Російський єврейський конгрес. У 2015 році був стратегічним радником передвиборчого штабу партії "Наш дім Ізраїль", в результаті чого міністром оборони призначили лідера партії Авігдора Лібермана. Працював стратегічним консультантом і членом правління низки міжнародних холдингів та інвестиційних груп. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року активно виступає в українських, ізраїльських, латвійських та інших ЗМІ та ютуб-каналах, висловлюючись на підтримку України.

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