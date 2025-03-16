У США вимагають територіальних поступок від України в обмін на гарантії безпеки

У Білому домі переймаються через те, що звільнення всіх окупованих територій нібито може призвести до Третьої світової війни.

https://glavred.net/politics/v-ssha-trebuyut-territorialnyh-ustupok-ot-ukrainy-v-obmen-na-garantii-bezopasnosti-10647779.html Посилання скопійоване

Україна буде вимушена відмовитись від територій в обмін на гарантії безпеки / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, 22 окрема механізована бригада

Що відомо:

США хочуть від України відмови від частини територій

У США вважають, що боротьба за всі території призведе до Третьої світової війни

США намагаються змусити Україну відмовитись від частини територій в обмін на майбутні гарантії безпеки. Про це заявив радник президента США Дональд Трамп з нацбезпеки Майкл Волц, повідомляє ABC News.

Він також додав, що мирна угода включатиме угоду про видобуток корисних копалин. Крім того, там буде пункт про відмову України від частини своїх земель.

відео дня

"Це ті компоненти переговорів, які вже були у 2022 році. І навіть до цього. Це буде свого роду територія для майбутніх гарантій безпеки, майбутнього статусу України", - сказав Волц.

У Білому дому стверджують, якщо Україна боротиметься за повернення всіх окупованих територій, то це нібито може перерости у Третю світову війну.

"Чи збираємося ми витіснити всіх росіян із кожної п'яді (давня міра довжини - ред.) української землі, включно з Кримом? ... Це може перерости в Третю світову війну. Ми можемо говорити про те, що добре і що погано. Але ми також повинні говорити про реальний стан справ на місцях. І це те, що ми робимо за допомогою дипломатії, човникової дипломатії, непрямих переговорів", - сказав Волц.

Можливе перемир'я РФ і України - головні новини за темою

Як повідомляв Главред, днями Україна і США провели зустріч у Саудівській Аравії. Делегації Києва і Вашингтона домовилися про припинення вогню в рамках російсько-української війни на 30 днів. Реалізація ідеї залежить від готовності Москви зробити зустрічний крок.

Результати переговорів між Україною та США / Інфографіка: Главред

Утім, глава Кремля Володимир Путін у відповідь виступив із новими "ультиматумами". Зокрема, він погодився з ініціативою, але за низки "умов": припинення мобілізації в Україні, військової підготовки та військової допомоги від Заходу.

Президент Володимир Зеленський вважає, що РФ готується офіційно відмовитися від ініціативи США щодо перемир'я. На його думку, двояка позиція Путіна продиктована тим, що він боїться відкрито сказати Трампу "ні".

Інші новини:

Хто такий Майкл Волтц Майкл Джордж Глен Волтц — американський політик і полковник армії Сполучених Штатів. Член Республіканської партії. Волц народився 31 січня 1974 року в Бойнтон-Біч, штат Флорида, і виріс у Джексонвіллі. Здобув ступінь бакалавра мистецтв у галузі міжнародних досліджень у Військовому інституті Вірджинії та отримав звання другого лейтенанта армії США, пише Вікіпедія. Волтц — "зелений берет" (так у США називають Сили спеціальних операцій) із бойовими нагородами, який все ще служить полковником Національної гвардії армії США і колишній радник з політики Білого дому та Пентагону. Він перший "зелений берет", обраний до Конгресу. Прослужив в армії понад 26 років. Служив як офіцер спецназу з численними відрядженнями до Афганістану, на Близький Схід та до Африки. За бойові заслуги Волтц був нагороджений чотирма бронзовими зірками, зокрема, двома - за хоробрість. Волтц підтримав Дональда Трампа на президентських праймеріз Республіканської партії у 2024 році. Після вторгнення Росії в Україну в 2022 році він закликав адміністрацію Джо Байдена надати Києву більше зброї, щоб допомогти йому відтіснити російські війська. Але у 2024 році Волтц заявив, що має відбутися переоцінка цілей Сполучених Штатів в Україні. Зокрема, у квітні 2024 Волтц голосував проти додаткового фінансування допомоги Україні на $60 млрд. "Епоха бездонних чеків для України від Конгресу закінчилася. Європа має зробити більше для України, США мають захистити свій південний кордон", — писав він. При цьому серед інших причин свого голосування проти фінансування для України Волтц називав відсутність стратегії в адміністрації президента Джо Байдена. Він критикував Білий дім за повільну та несвоєчасну підтримку України, а також за недостатні санкції проти енергетичного сектору Росії. "Якщо Путін досягне успіху в Україні, він не зупиниться, поки не залучить країни НАТО. Потрібно спинити Росію перед тим, як вона втягне НАТО і США у війну", — писав Волтц.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред