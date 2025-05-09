Про припинення вогню можуть оголосити в найближчі години або дні - Reuters

США і Європа закінчують підготовку пропозиції про 30-денне перемир'я.

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Про припинення вогню можуть оголосити в найближчі години або дні / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

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Договір уже на фінальній стадії

Що чекає РФ за відмову від припинення вогню

Про припинення вогню між Україною та Росією можуть оголосити найближчими годинами або днями. США і Європа закінчують підготовку пропозиції про 30-денне перемир'я.

Якщо Москва відмовиться від неї, буде запроваджено потужні санкції проти Росії, повідомляють джерела Reuters.

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За інформацією видання, тривають дискусії щодо того, чи оголошувати одностороннє припинення вогню, чи надати Росії короткий час для реагування, перш ніж почати вводити санкції.

Обидві сторони координують дії щодо пакетів санкцій.

Путін запропонував перемир'я - що відомо

Як писав Главред, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване "перемир'я" на честь святкування "Дня перемоги".

За наказом російського диктатора, "перемир'я" оголосили в період з 00:00 8 травня і до 00:00 в ніч на 11 травня. У цей час окупанти мають повністю припинити бої на фронті та атаки по території України.

Водночас президент США Дональд Трамп наполягає на необхідності постійного припинення вогню для завершення війни Росії проти України.

Президент України Володимир Зеленський назвав перемир'я спробою маніпуляцій. Президент зазначив, що це лише бажання Путіна забезпечити собі тишу на час параду.

В Інституті вивчення війни вважають, що Путін не розглядає "перемир'я" на День Перемоги як серйозний крок на шляху до тривалого миру в Україні. Насправді він переслідує інші цілі.

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