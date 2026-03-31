РФ атакувала Полтаву 'шахедами': пошкоджено багатоповерхівку, є постраждалі

Внаслідок атаки загинув один чоловік, троє отримали поранення, серед них дитина.

Російські окупанти атакували Полтаву БпЛА

Коротко:

Атака БпЛА на Полтаву ввечері 30 березня

Пошкоджено багатоквартирний будинок, є постраждалі

Один загиблий, троє травмованих, серед них 11-річний хлопчик

Пізно ввечері 30 березня російські окупанти здійснили атаку на Полтаву за допомогою безпілотних літальних апаратів. Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих дронів у напрямку Полтави, Гадяча та Миргорода.

"Група БпЛА на Полтавщині, курс на Полтаву, Гадяч, Миргород", – йшлося у повідомлені. відео дня

Наслідки обстрілу

За даними начальника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича, на території Полтавського району зафіксовано падіння уламків ворожого безпілотника. Внаслідок атаки пошкоджено багатоквартирний будинок.

"Попередньо, одна людина отримала травми", – зазначив Віталій Дяківнич.

За уточненою інформацією, одна людина загинула, ще троє постраждали. Двоє з них госпіталізовані, серед них – одинадцятирічний хлопчик.

Інформація щодо повних наслідків наразі уточнюється.

Як повідомляв Главред, російські окупанти протягом доби 30 березня здійснили близько 70 ударів по двох районах Дніпропетровської області. Ворог атакував регіон, застосовуючи безпілотники та артилерію. Унаслідок обстрілів загинула одна людина, ще 12 дістали поранення.

Крім того, РФ завдала удару "Шахедом" по житловому будинку в Київській області. Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

Також у Миколаївській області внаслідок атаки ворожих безпілотників постраждали десять людей, повідомив очільник ОДА Віталій Кім.

Читайте також:

Про персону: Віталій Дяківнич Віталій Дяківнич - начальник Полтавської обласної військової адміністрації, який раніше був головою Миргородської районної державної адміністрації.

