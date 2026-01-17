Росіяни вдарили по енергооб'єкту в Одеській області – що відомо

В ДСНС заявили, що наразі пожежа ліквідована.

Удар по Одеській області / колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

РФ вдарила по енергетичному об'єкту в Одеській області

Зафіксовано пошкодження, виникла пожежа

На щастя, загиблих та постраждалих немає

В ніч на 17 січня країна-агресор Росія завдала удару по енергетичному об'єкту в Одеській області. Виникла пожежа, є пошкодження. Про це повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Уночі ворог завдав чергового цинічного удару по енергетичній інфраструктурі Одещини. На одному з об’єктів в Одеському регіоні зафіксовано пошкодження, виникла пожежа. На щастя, загиблих та постраждалих немає", - наголосив він. відео дня

За його словами, наразі триває ліквідація наслідків.

Кіпер додав, що об’єкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення працюють у штатному режимі.

В ДСНС також розповіли, що внаслідок російського удару пошкоджень зазнали будівля та автотранспорт.

"Наразі пожежа ліквідована. Від ДСНС залучались 10 одиниць техніки та понад 30 рятувальників", - йдеться у повідомленні.

Військовий експерт, ексспівробітник Служби безпеки України Іван Ступак говорив, що атаки Росії на Україну в 2026 році стануть більш масованим.

На його думку, вже в першому кварталі 2026 року РФ зможе запускати по Україні до 5 тисяч безпілотників на місяць.

"Кількість безпілотників і ракет, якими наносяться удари по Україні, зростає, а тому зростає і кількість жертв. Так буде і в 2026 році", - додав він.

Удари по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан сказав, що навряд чи найближчим часом країна-агресор Росія запустить по Україні "Орешник".

Президент України Володимир Зеленський попередив, що за інформацією розвідки, росіяни найближчими днями готуються до нових масових ударів по території України.

Крім того, армія країни-агресорки Росії в ніч на 16 січня атакувала об'єкти енергетичної інфраструктури одразу у кількох областях. Внаслідок обстрілів у низці регіонів були знеструмлення.

