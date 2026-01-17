Росіяни вдарили по енергооб'єкту в Одеській області – що відомо

Коротко:
- РФ вдарила по енергетичному об'єкту в Одеській області
- Зафіксовано пошкодження, виникла пожежа
- На щастя, загиблих та постраждалих немає
В ніч на 17 січня країна-агресор Росія завдала удару по енергетичному об'єкту в Одеській області. Виникла пожежа, є пошкодження. Про це повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Уночі ворог завдав чергового цинічного удару по енергетичній інфраструктурі Одещини. На одному з об’єктів в Одеському регіоні зафіксовано пошкодження, виникла пожежа. На щастя, загиблих та постраждалих немає", - наголосив він.відео дня
За його словами, наразі триває ліквідація наслідків.
Кіпер додав, що об’єкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення працюють у штатному режимі.
В ДСНС також розповіли, що внаслідок російського удару пошкоджень зазнали будівля та автотранспорт.
"Наразі пожежа ліквідована. Від ДСНС залучались 10 одиниць техніки та понад 30 рятувальників", - йдеться у повідомленні.
Військовий експерт, ексспівробітник Служби безпеки України Іван Ступак говорив, що атаки Росії на Україну в 2026 році стануть більш масованим.
На його думку, вже в першому кварталі 2026 року РФ зможе запускати по Україні до 5 тисяч безпілотників на місяць.
"Кількість безпілотників і ракет, якими наносяться удари по Україні, зростає, а тому зростає і кількість жертв. Так буде і в 2026 році", - додав він.
Удари по Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан сказав, що навряд чи найближчим часом країна-агресор Росія запустить по Україні "Орешник".
Президент України Володимир Зеленський попередив, що за інформацією розвідки, росіяни найближчими днями готуються до нових масових ударів по території України.
Крім того, армія країни-агресорки Росії в ніч на 16 січня атакувала об'єкти енергетичної інфраструктури одразу у кількох областях. Внаслідок обстрілів у низці регіонів були знеструмлення.
Про персону: Олег Кіпер
Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) — голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія.
Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема:
- слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;
- прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;
- керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік).
У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.
