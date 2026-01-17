Рус
Росіяни вдарили по енергооб'єкту в Одеській області – що відомо

Марія Николишин
17 січня 2026, 09:45
В ДСНС заявили, що наразі пожежа ліквідована.
Росіяни вдарили по енергооб'єкту в Одеській області – що відомо
Удар по Одеській області / колаж: Главред, фото: ДСНС

Коротко:

  • РФ вдарила по енергетичному об'єкту в Одеській області
  • Зафіксовано пошкодження, виникла пожежа
  • На щастя, загиблих та постраждалих немає

В ніч на 17 січня країна-агресор Росія завдала удару по енергетичному об'єкту в Одеській області. Виникла пожежа, є пошкодження. Про це повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Уночі ворог завдав чергового цинічного удару по енергетичній інфраструктурі Одещини. На одному з об’єктів в Одеському регіоні зафіксовано пошкодження, виникла пожежа. На щастя, загиблих та постраждалих немає", - наголосив він.

За його словами, наразі триває ліквідація наслідків.

Кіпер додав, що об’єкти критичної інфраструктури та життєзабезпечення працюють у штатному режимі.

В ДСНС також розповіли, що внаслідок російського удару пошкоджень зазнали будівля та автотранспорт.

"Наразі пожежа ліквідована. Від ДСНС залучались 10 одиниць техніки та понад 30 рятувальників", - йдеться у повідомленні.

РФ збільшуватиме кількість ударів по Україні

Військовий експерт, ексспівробітник Служби безпеки України Іван Ступак говорив, що атаки Росії на Україну в 2026 році стануть більш масованим.

На його думку, вже в першому кварталі 2026 року РФ зможе запускати по Україні до 5 тисяч безпілотників на місяць.

"Кількість безпілотників і ракет, якими наносяться удари по Україні, зростає, а тому зростає і кількість жертв. Так буде і в 2026 році", - додав він.

Удари по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан сказав, що навряд чи найближчим часом країна-агресор Росія запустить по Україні "Орешник".

Президент України Володимир Зеленський попередив, що за інформацією розвідки, росіяни найближчими днями готуються до нових масових ударів по території України.

Крім того, армія країни-агресорки Росії в ніч на 16 січня атакувала об'єкти енергетичної інфраструктури одразу у кількох областях. Внаслідок обстрілів у низці регіонів були знеструмлення.

Читайте також:

Про персону: Олег Кіпер

Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) — голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія.

Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема:

  • слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;
  • прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;
  • керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік).

У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

