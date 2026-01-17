Росія весь день б'є по енергетиці Харківщини: деталі серйозних "прильотів"

На Харківщині є пошкодження, спричинені атаками РФ, розповів Олег Синєгубов.

Харківщина під ударами РФ / Колаж: Главред, фото: t.me/synegubov

Головне:

На Харківщині пошкодження, спричинені атаками, є серйозними

Нове влучання російського безпілотника зафіксовано в Харкові

Російські окупаційні війська майже весь день цілеспрямовано завдають ударів по енергетичній інфраструктурі Харкова та області.

"Окупанти вкотре намагаються залишити мирні міста, селища і села без тепла і світла в найсильніші морози цієї зими. Це свідомий терор проти цивільного населення. Підло і цинічно", - розповів глава Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

За його словами, пошкодження, спричинені атаками, дійсно серйозні. Після кожного обстрілу екстрені служби відразу виїжджають на місця.

"Рятувальники ДСНС, енергетики, медики екстреної швидкої допомоги, комунальні служби працюють цілодобово. Робимо все, щоб зберегти тепло- та електропостачання для харків'ян і жителів області. Дякую кожному, хто сьогодні на своєму місці тримає енергетичну інфраструктуру. Ваша робота – це тепло в будинках і світло для тисяч сімей", – підкреслив чиновник.

Синєгубов закликав мешканців Харківщини бути уважними до сигналів повітряної тривоги.

Подробиці ударів РФ по Харкову

Ще одне влучання російського безпілотника зафіксовано в Слобідському районі Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Ворожий БПЛА типу "Молния" вдарив по об'єкту критичної інфраструктури. Наслідки уточнюються", – написав Терехов у Telegram-каналі.

Як повідомлялося, в суботу вдень російські окупанти обстріляли, за попередніми даними, з РСЗО "Торнадо-С" об'єкт критичної інфраструктури в Індустріальному районі Харкова. За словами Терехова, в результаті обстрілу було завдано значної шкоди.

Загроза нового удару РФ: важливе попередження

Роман Костенко заявив, що загроза масштабних ударів РФ залишається постійною. За його словами, Росія може атакувати енергосистему України в будь-який момент, користуючись погодними умовами, тому готовність повинна зберігатися щодня. Депутат зазначив, що точний час удару невідомий, але ризик його проведення в найближчі дні виключати не можна.

Раніше повідомлялося про те, що в Харкові "Шахед" потрапив у дитячий санаторій і Нову пошту. Зафіксовано влучання "Шахеда" в дитячий санаторій у Шевченківському районі Харкова.

Як писав Главред, раніше країна-агресор Росія завдала удару по енергетичному об'єкту в Одеській області. Виникла пожежа, є пошкодження.

Нагадаємо, раніше російські війська завдали удару по цивільній інфраструктурі Новгород-Сіверського. В результаті атаки був серйозно пошкоджений один з ключових енергооб'єктів району. Через це без електрики залишилися кілька населених пунктів, залежних від цієї лінії електропостачання.

Про персону: Олег Синєгубов Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації. Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

