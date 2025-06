В США вирішили заручитися підтримкою Лукашенка у припиненні війни в Україні - ЗМІ

Головне:

Спецпосланець президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог прибув з візитом у Білорусь задля зустрічі із самопроголошеним президентом країни та поплічником кремлівського диктатора Володимира Путіна Олександром Лукашенком.

Як повідомляє The New York Times американський чиновник намагався таким чином налагодити зв'язки з білоруським диктатором і заручитися його підтримкою у питання припинення війни в Україні.

Метою США було послаблення тісного партнерства між Лукашенком та Путіним. Таку спробу представники Штатів вже робили у 2020 році, напередодні виборів у Білорусі. Однак вона зазнала краху.

Водночас колишній дипломат ЄС Балаж Джарабік вважає, що візит Келлога до Білорусі є "серйозним дипломатичним кроком вперед", адже ці дві країни мають спільну зацікавленість у припиненні війни в Україні.

Нагадаємо, ЗМІ писали, що Келлог у приватних розмовах назвав візит до Білорусі кроком, що може допомогти запустити процес мирних переговорів про припинення війни Росії проти України.

Раніше, як писав Главред, Кіт Келлог висловив підтримку зусиллям Володимира Зеленського щодо встановлення миру та зазначив, що намагався донести це до Дональда Трампа.

Нещодавно спеціальний представник президента США з питань України висловив оптимізм після аналізу позицій Києва і Москви з питання припинення війни.

