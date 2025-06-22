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В США вирішили заручитися підтримкою Лукашенка у припиненні війни в Україні - ЗМІ

Анна Косик
22 червня 2025, 08:33
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США вдруге спробували домовитися про підтримку зі сторони Білорусі.
Келлог, Лукашенко
Деталі візиту Келлога до Білорусі / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншоти

Головне:

  • Келлог прибув у Білорусь для розмови з Лукашенком
  • Спецпосланець США хотів домовитись про підтримку Білорусі можливої мирної угоди
  • Візит Келлога став серйозним дипломатичним кроком

Спецпосланець президента США Дональда Трампа з питань України Кіт Келлог прибув з візитом у Білорусь задля зустрічі із самопроголошеним президентом країни та поплічником кремлівського диктатора Володимира Путіна Олександром Лукашенком.

Як повідомляє The New York Times американський чиновник намагався таким чином налагодити зв'язки з білоруським диктатором і заручитися його підтримкою у питання припинення війни в Україні.

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Метою США було послаблення тісного партнерства між Лукашенком та Путіним. Таку спробу представники Штатів вже робили у 2020 році, напередодні виборів у Білорусі. Однак вона зазнала краху.

"Цілі Келлога видаються менш амбітними і зосереджені не стільки на відриві Білорусі від Москви, скільки на забезпеченні допомоги Лукашенка у можливій мирній угоді між Росією та Україною", – йдеться у статті.

Водночас колишній дипломат ЄС Балаж Джарабік вважає, що візит Келлога до Білорусі є "серйозним дипломатичним кроком вперед", адже ці дві країни мають спільну зацікавленість у припиненні війни в Україні.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
Спецпредставники Трампа / Інфографіка: Главред

Мирні зусилля Келлога для припинення війни в Україні - що відомо

Нагадаємо, ЗМІ писали, що Келлог у приватних розмовах назвав візит до Білорусі кроком, що може допомогти запустити процес мирних переговорів про припинення війни Росії проти України.

Раніше, як писав Главред, Кіт Келлог висловив підтримку зусиллям Володимира Зеленського щодо встановлення миру та зазначив, що намагався донести це до Дональда Трампа.

Нещодавно спеціальний представник президента США з питань України висловив оптимізм після аналізу позицій Києва і Москви з питання припинення війни.

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The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

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війна в Україні новини США Олександр Лукашенко Кіт Келлог
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