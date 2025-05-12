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Розведення військ на 30 кілометрів від фронту: названо реалістичний сценарій

Юрій Берендій
12 травня 2025, 16:18
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Ситуація на фронті кардинально змінилась, порівняно із минулим роком, вказує аналітик.
Розведення військ на 30 кілометрів від фронту: названо реалістичний сценарій
Чим обернеться розведення військ від фронту на 30 кілометрів / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Про що сказав Жмайло:

  • Росія зараз не є договороздатною
  • Україні вдалось вплинути на позицію США
  • Перш ніж говорити з хуліганом, треба "дати йому по морді"

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог запропонував створити 30-кілометрову демілітаризовану зону під спільним контролем України та Росії. Втім, як зазначив у коментарі Главреду співзасновник Українського центру безпеки та співробітництва Дмитро Жмайло, реалізація цієї ініціативи неможлива без згоди Росії.

На його думку, для оцінки життєздатності цієї пропозиції спершу слід розглянути дипломатичний контекст перемовин про припинення вогню. Жмайло нагадав, що раніше на Київ з боку США чинився значний тиск, включаючи спроби покласти провину за загострення на Україну. Хоча нині напруження у відносинах дещо зменшилося.

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"Фактично, тільки ми розуміємо, що Росія зараз не є договороздатною. Її вимоги не відповідають реальним результатам "успіхів" у війні проти України. Зі свого боку, ми зробили найбільшу поступку, коли погодилися на фактичне заморожування лінії бойового зіткнення і повернення наших територій дипломатичним шляхом, щоб зберегти життя і здоров'я наших військових і цивільного населення", - зазначив він.

Експерт пояснив, що Україна погодилася на співпрацю щодо стратегічних ресурсів, зокрема рідкісноземельних металів, але лише за умови дотримання чітких правил і відсутності кабальних вимог. За його словами, попри складнощі, українській стороні вдалося вплинути на позицію США.

"Ще один приклад - 30-денне припинення вогню в Саудівській Аравії. Американці вийшли з ініціативою, ми сказали: "Добре, давайте пробувати". І чим це завершилося? Російська Федерація, як завжди, не дотримала домовленостей", - сказав він.

Жмайло також підкреслив, що ініціатива Кіта Келлога виглядає зовні конструктивною, і Україна формально з нею погоджується. Однак усі розуміють, що Росія не має наміру зупинятися, тож США слід максимально швидко задіяти всі дипломатичні важелі.

"Ми, звичайно, за конструктив - у межах розумного, без ідіотизму на кшталт заяв "Крим - російський", коли не спрацював "Овальний кабінет 2", а Рубіо просто розвернув літак і полетів назад. Але щоб Росія стала більш договороздатною, потрібно повернутися до принципу, проголошеного самим Трампом - досягнення миру через силу. І ця сила має бути спрямована на РФ. Перш ніж сідати за стіл переговорів із хуліганом, треба дати йому по морді", - стверджує експерт.

Жмайло наголошує, що ситуація на фронті у межах 30-кілометрової зони кардинально змінилася порівняно з минулим роком, характер бойових дій суттєво інший. Лінія фронту зараз щільно насичена дронами, зокрема оптоволоконними. Українські підрозділи, де можливо, відходять назад, формуючи так звані "кілзони" відстанню 8–10 км, у яких ворожі штурмові групи знищуються ще на підході, зокрема ті, що рухаються на мотоциклах чи цивільному транспорті.

Якщо вдається пошкодити ворожу бронетехніку, це означає, що вона перебуває за 3–8 км від позицій української піхоти. Саме на цій ділянці ліквідується до 80% наступального ресурсу противника, решту добивають піхотні підрозділи.

"Втім, не скрізь це вдається. Наприклад, у разі міських боїв і щільної забудови - відійти не вийде, бо росіяни розуміють: у таких умовах вони об'єктивно програють. У них немає простору для маневру", - вказує він.

Експерт підсумовує, що наразі до втілення цієї ініціативи на практиці ще дуже далеко, особливо з огляду на те, що в Кремлі вже заявили, що "нічого про це не знають".

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
Що відомо про спецпредставників Трампа щодо війни РФ проти України / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп у приватних розмовах дав зрозуміти, що за потреби готовий посилити санкції проти Росії. Як повідомляє Bloomberg, Україна разом із європейськими союзниками наполягає на негайному 30-денному припиненні вогню й застерігає Москву про нові санкції у разі відмови.

Колишній очільник Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж наголосив, що зустрічі такого рівня, як переговори між Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним, мають ретельно готуватися, а встановлення перемир’я є ключовою умовою для продуктивного діалогу.

У МЗС Китаю заявили про підтримку всіх мирних ініціатив, включно з пропозицією України, ЄС і США щодо тридцятиденного припинення бойових дій. Як зазначив представник відомства Лінь Цзянь, позиція Пекіна щодо врегулювання конфлікту залишається незмінною.

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Хто такий Дмитро Жмайло

Дмитро Жмайло — український військово-політичний експерт, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці (УЦБС). Він активно коментує питання національної безпеки, оборонної політики та міжнародних відносин, зокрема в контексті війни Росії проти України. Жмайло є автором численних аналітичних статей та інтерв’ю, де висвітлює актуальні виклики для України та пропонує стратегічні підходи до їх вирішення.

У своїх публікаціях акцентує увагу на необхідності посилення обороноздатності України. Регулярно виступає в українських медіа, де аналізує поточну ситуацію на фронті, оцінює дії противника та надає прогнози щодо розвитку подій.

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війна в Україні мирне врегулювання мирні переговори Дмитро Жмайло
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