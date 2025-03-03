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Білий дім вимагає відставки Зеленського: ким його хочуть замінити Трамп і Путін

Юрій Берендій
3 березня 2025, 17:29
1463
У команді Дональда Трампа все частіше лунають заяви про необхідність відставки президента України Зеленського. Експерти пояснили ціль таких заяв.
Білий дім вимагає відставки Зеленського: ким його хочуть замінити Трамп і Путін
У Трампа просувають тезу "відставки Зеленського" - ким його "замінять" / Колаж: Главред

Ви дізнаєтесь:

  • Чи хоче Трамп відставки Зеленського
  • Чому команда Трампа просуває тези про необхідність "іншого лідера України"
  • Ким США та Кремль хочуть замінити Зеленського

Відносини між президентом України Володимиром Зеленським і командою Дональда Трампа загострюються, що може мати серйозні наслідки для подальшої підтримки Києва з боку США. Розбіжності між лідерами, які раніше залишалися поза публічною площиною, стають дедалі помітнішими, що надає Кремлю додаткові можливості для інформаційних маніпуляцій. Все частіше у Вашингтоні лунають думки про необхідність змін у керівництві України. Дискусії щодо можливої відставки українського президента набирають обертів, що може вплинути як на ситуацію всередині України, так і на її міжнародну підтримку.

Главред зібрав головні заяви представників команди Трампа та з'ясував, чому США наполягають на відставці Зеленського та ким його можуть "замінити".

відео дня

"До переговорів із США має повернутись або Зеленський із вдячністю, або хтось інший" - Майк Джонсон

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що президент України Володимир Зеленський має повернутися до переговорів із США "з вдячністю, або ж інша людина має взяти на себе керівництво країною". Про це він сказав в ефірі NBC News.

Його коментар прозвучав через два дні після публічної суперечки між президентом Дональдом Трампом, віцепрезидентом Джей Ді Венсом і Зеленським в Овальному кабінеті.

"Щось має змінитися. Або він має прийти до тями і повернутися з вдячністю, або хтось інший має привести країну до цього. Це українці мають вирішувати, що робити", - сказав Джонсон.

Джонсон зазначив, що Трамп прагне примирити Україну та Росію та довести сторони до мирної угоди. Він наголосив, що Трамп "чітко дав зрозуміти: якщо Зеленський готовий до миру, то можна обговорювати умови угоди".

"Те, що президент Зеленський зробив у Білому домі, фактично дало нам сигнал, що він ще не готовий до цього, і я думаю, що це велике розчарування", – заявив Джонсон.

Він підкреслив, що Трамп "дуже чітко дав зрозуміти, що якщо [Зеленський] готовий до миру, то ми можемо вести переговори про угоду".

Спікер також підтримав Трампа і Венса, звинувативши Зеленського в некоректній поведінці під час зустрічі, зазначивши, що він "перебивав співрозмовника замість того, щоб висловити подяку за значну допомогу США його країні".

Джонсон наголосив, що гарантії безпеки є ключовою частиною угоди про права на видобуток корисних копалин. Він назвав цю домовленість вигідною для всіх, оскільки вона забезпечить США доступ до рідкісноземельних мінералів, необхідних для економіки, а Україні – певний рівень безпеки.

Білий дім вимагає відставки Зеленського: ким його хочуть замінити Трамп і Путін
Що таке рідкоземельні метали і які є в України / Інфографіка: Главред

"Після цього вони фактично будуть в економічному партнерстві з нами, і ми, безумовно, завжди будемо захищати наші інтереси і наші інвестиції", – додав Джонсон. "Росія це знає. Китай знає це. Іран, Північна Корея знають це, і це дуже важливий сигнал для нас", – додав він.

На запитання, чи можна вважати Путіна "переможцем" після напруженої дискусії в Овальному кабінеті, Джонсон відповів: "Ні, не можна".

Чи хоче Трамп відставки Зеленського - Волц

2 березня радник із нацбезпеки США заявив в ефірі CNN, що країні потрібен лідер, який "зможе домовитися зі США і Росією", тим самим натякнувши на можливу відставку Зеленського.

Радник Трампа з національної безпеки також прокоментував, чи хоче президент США, аби Зеленський залишив свою посаду президента України.

"Нам потрібен лідер, який зможе розібратися з нами, врешті-решт розібратися з росіянами й закінчити цю війну. І якщо стане очевидним, що особисті чи політичні мотиви президента Зеленського розходяться з тим, щоб припинити бойові дії в його країні, тоді, я думаю, ми маємо справжню проблему", – заявив Волц.

Трамп инфографика
Які найгучніші передвиборчі обіцянки Трампа / Інфографіка: Главред

Україні потрібні територіальні поступки – "час не на боці Зеленського"

Він повторив тезу держсекретаря Марко Рубіо про те, що "час не на боці" Зеленського, а також наголосив на необхідності завершення війни.

"А для цього потрібні територіальні поступки. Це потребуватиме російського контролю. Це потребуватиме поступок щодо гарантій безпеки. Для цього усі сторони мають сісти за стіл переговорів. І ми дуже наполегливо працюємо над просуванням цих переговорів. В Ер-Ріяді ми домовились з росіянами. Ми працюємо над тим, щоб досягти домовленостей, як ми думали, з українцями. А потім ми об'єднаємо всі сторони. Тільки президент Трамп може це зробити", – заявив радник Трампа.

Майк Волц, своєю чергою, заявив, що адміністрація Трампа "сумнівається в готовності" Зеленського припинити бойові дії та вести переговори "сумлінно".

Зеленський має подати у відставку - сенатор Ліндсі Грем

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем розкритикував президента України Володимира Зеленського, заявивши, що той "жахливо поводився" під час розмови з Дональдом Трампом, тоді як американським президентом Грем "ніколи так не пишався". Про це він сказав на пресконференції у Вашингтоні 28 лютого, передає "Суспільне".

"Зеленський жахливо себе поводив під час зустрічі і він унеможливив продати американцям ідею того, що він є гарною інвестицією американцям", — сказав законодавець Сполучених Штатів.

Сенатор вважає, що Зеленський має або піти у відставку, або змінити свою позицію, дозволивши іншій людині вести переговори з Вашингтоном. Він назвав зустріч лідерів України та США "повною катастрофою". Грем також зазначив, що неодноразово відвідував Україну після початку повномасштабної війни та усвідомлює загрозу, яку несе Кремль.

За його словами, вранці 28 лютого він провів розмову із Зеленським, порадивши йому "не піддаватися на провокації", тоді як Трамп, за його словами, перебував у "чудовому настрої".

"Хтось запитав мене, чи соромно мені за Трампа? Я ніколи ще так не пишався президентом. Я дуже пишаюся [віцепрезидент США - ред.] Джей Ді Венсом. За те, що він стоїть на захисті нашої країни", — додав Ліндсі Грем.

Раніше, 14 лютого, під час Мюнхенської безпекової конференції Грем наголошував на необхідності максимальної військової підтримки України, включно з передачею F-16, ракет ATACMS і танків. Він підкреслив, що Україна є надійним союзником США, якого він "чекав усе життя".

"Жоден американець не загинув, захищаючи Україну! Ви взяли нашу зброю і ви надерли росіянам дупу. І я дуже пишаюся тим, що в нас є такий союзник", ‒ сказав він.

В США хочуть додати пункт про відставку Зеленського до умов мирної угоди - ЗМІ

Тим часом частина радників президента США Дональда Трампа пропонує включити до майбутньої угоди щодо врегулювання війни в Україні вимогу про відставку Володимира Зеленського. Як повідомляє Bloomberg із посиланням на неназваного європейського чиновника, сам Трамп дотримується менш радикальних поглядів.

"За словами європейського чиновника, знайомого з ходом переговорів, президент США, схоже, дотримується менш жорстких поглядів, ніж деякі члени його адміністрації. Чиновник зазначив, що деякі помічники наполягали на відставці Зеленського як частини будь-якої угоди", - йдеться у матеріалі, присвяченому франко-британському плану перемир'я в Україні.

Відповідь Зеленського на закиди з боку Білого дому

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяви американських посадовців щодо його можливого усунення, наголосивши, що вибори президента України відбуватимуться не в домі Ліндсі Грема, а в самій Україні. Він зазначив, що сенатор представляє партію, яка відстоює демократичні цінності.

У коментарі журналістам Зеленський назвав Грема "дуже хорошим і правильним хлопцем" і заявив, що якщо сенатор хоче визначати, хто має бути президентом України, він готовий надати йому українське громадянство.

"І він стане тоді громадянином нашої країни. І тоді його голос буде набирати ваги. І я його, як громадянина України, буду чути", – наголосив Зеленський.

Президент підкреслив, що вибори в Україні неминучі, проте вони відбудуться саме в Україні, а не за її межами.Водночас Зеленський назвав умову своєї відставки, заявивши, що готовий залишити посаду, якщо Україна стане членом НАТО і війна завершиться. У такому разі він вважатиме свою місію виконаною.

Відповідаючи на запитання журналістів, він зазначив, що процес зміни глави держави буде складним, оскільки для цього потрібно буде не допустити його участі в майбутніх виборах.

"А що стосується того, щоб піти з посади – міняти мене буде непросто. Тобто мало просто провести вибори, треба ще й не допустити мене. Це трохи складніше. Вийде, що треба домовлятися зі мною, а я сказав, що міняюся на НАТО. Значить, я виконав своє завдання. Якщо є НАТО і війна закінчилася, значить, я виконав свою місію", - сказав він.

Зеленський прокоментував тиск з боку міжнародних партнерів, які, на його думку, можуть намагатися впливати на рішення України. Він розкритикував такі підходи, вказавши на їхню невідповідність демократичним принципам.

"Це виглядає так, що люди (не будемо називати їхні посади, скажімо так – громадяни інших країн) розповідають українцям, яким у них має бути президент. Особливо якщо ці люди займають офіційні посади. Це, якщо чесно, виглядає неконструктивно й недемократично. Можливо, це вихід для всіх – і для Путіна, і для всіх, якщо я не такий гнучкий, як вони кажуть. Ну, так, я міняюся на НАТО, чесно кажу", - підкреслив президент.

Чому відставка Зеленського може стати предметом для торгу

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв’ю Главреду оцінив ймовірність ситуації, за якої Захід може висунути вимогу змінити Зеленського, заявивши, що готовий вести переговори лише з іншим лідером України.

"Ми маємо право сказати, що не хочемо. Уся Європа вже заступилася за Зеленського. Це "штангове" питання, адже відразу створюється предмет для торгу: якщо зброя буде, тоді замінимо Зеленського. А якщо не буде зброї, то чого ми маємо міняти Зеленського? Навіщо тоді козі баян?", - сказав експерт.

Ким США та Кремль можуть замінити Зеленського

Росія входить у четвертий рік повномасштабної війни з піднесеним настроєм, оскільки вся її увага зараз зосереджена на Дональді Трампі. Хоча Кремль вже не святкує так відкрито, як у 2016 році, урок було засвоєно. Про це в інтерв’ю Главреду заявив головний редактор каналу Sotnik-TV, журналіст і публіцист Олександр Сотник.

За його словами, Росія має багато вразливих місць, але найважливішим, що вона може отримати від Трампа, є послаблення санкцій, хоча б часткове. Це ключове питання для російських переговорників і особисто для Путіна, оскільки скасування санкцій оживить військову машину Росії та дасть їй другий шанс поступово захопити Україну.

Сотник наголошує, що Путін не відмовився від ідеї повного завоювання України. Його заяви про нібито нелегітимність Зеленського спрямовані на те, щоб використати вибори в Україні для приведення до влади проросійського кандидата.

"У мене до Зеленського маса претензій, але в цьому випадку Путін і Трамп ненавидять Зеленського і хочуть його змістити. Будь-яким способом: через замах, через вибори. Головне – прибрати Зеленського. Путін вважає, що під сурдинку він зможе протягнути свою людину, другого Януковича або Медведчука. У такому разі йому не треба буде проливати кров навіть його (громадян, які були мобілізовані до армії РФ із місць позбавлення волі – ред.), тому що Україна сама віддасться", - сказав він.

Він порівнює нинішню ситуацію з маніяком, який причаївся за дверима та вичікує, чи Україна відкриє їх сама, чи ж доведеться скористатися "відмичкою" в особі Трампа.

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