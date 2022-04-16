Рашисти пішли на штурм: ворог збирає ударний кулак для атаки на Донбасі - Генштаб

На Донецькому і Таврійському напрямках окупанти намагаються здійснювати вогневий вплив і вести штурмові дії.
Російські окупаційні війська готуватимуться відновити наступ на Слов'янськ, на Курахівському та Авдіївському напрямках.
Як розповіли у Генеральному штабі ЗСУ, ворог намагається поліпшити тактичне положення - протягом доби здійснив спробу проведення наступально-штурмових дій і намагався просунутися вглиб населеного пункту Довгеньке, проте успіху не має, зазнав значних втрат. Для посилення угруповання на зазначеному напрямку з території РФ переміщені підрозділи зі складу 106-ї повітряно-десантної дивізії.
"Після завершення створення ударного угруповання та формування резервів противник намагатиметься відновити наступ у напрямку На Барвінкове та Слов'янськ", - йдеться у повідомленні.
Крім того, на Донецькому і Таврійському напрямках окупанти намагаються здійснювати вогневий вплив і вести штурмові дії на більшості напрямків. Ворог посилив угруповання військ за рахунок переміщення з території Бєлгородської області в район населеного пункту Сватове окремих підрозділів Центрального військового округу.
"Ймовірно, противник продовжить штурмові дії вздовж всієї лінії зіткнення в Донецькій і Луганській областях. Зосередить зусилля на захопленні населених пунктів Попасна, Рубіжне, Маріуполь, а також виходу в райони населених пунктів Вугледар і Мар'їнка. Також буде готуватися до наступу на Курахівському та Авдіївському напрямках", - наголошується в повідомленні.
Разом з тим, спостерігається зниження рівня морально-психологічного стану підрозділів 1 армійського корпусу, що діє на Донецькому напрямку.
"Це пов'язано зі значними втратами підрозділів, поповнення яких відбулося за рахунок мобілізованих", - додали в Генштабі.
читайте такожУральських танкістів спалили разом з технікою: ЗСУ рознесли колону орків на Чернігівщині
Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
Читайте ще:
- Вантаж 200 для Ставрополя: ЗСУ знищили підполковника РФ-начальника артрозвідки
- Рашистів постріляли як у тирі: ЗСУ знищили танкову колону РФ
- Потужний удар артилерії ЗСУ: десятки орків "перемололи" на фарш