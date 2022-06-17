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Рашисти гатили по Сумщині з "Градів", мінометів та безпілотників

17 червня 2022, 22:45

Після 19 години по території громади почався мінометний обстріл з території Росії, 24 "прильоти".

війна в Україні, ЗСУ
Ворог знову обстрілював Сумську область / Фото УНІАН

У п'ятницю, 17 червня, з третьої години дня до пізнього вечора рашисти обстрілювали Сумську область, цього разу дісталося Краснопільській громаді, повідомляє голова Сумської ОВВА Дмитро Живицький у Telegram.

"Після 15 години залетіло два ворожих безпілотника. Один з них скинув вибуховий пристрій, інший - знищено", - написав Живицький.

За його словами, після 19 години по території громади почався мінометний обстріл з території Росії, 24 "прильоти".

А після 20 годин вороги почали артобстріл з Градів, всього близько 80 "прильотів". Пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури та господарські приміщення.

Глава Сумської ОВВА зазначив, що жертв в результаті обстрілів немає.

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Україна готова нанести удар по Кримському мосту

Секретар РНБО Олексій Данилов у квітні говорив, що Україна готова нанести удар по Кримському мосту. Ворог використовує естакаду для перекидання своїх військових сил.

"Дивіться, якби у нас була можливість це зробити, ми б це вже зробили. Якщо буде можливість це зробити, ми це обов'язково зробимо", - зазначав чиновник.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков, у свою чергу, вибухнув заявою про те, що слова Данилова про готовність України вдарити по Кримському мосту, мовляв, трактуються Москвою як"анонс теракту". Російська держава нібито збирається провести " правову оцінку "для"подальшого покарання".

Як вважає радник керівника офісу президента Олексій Арестович, Кримський міст-це стратегічна споруда, яке росіяни прикривають таким чином, що його не можна знищити. За його словами, там мінімум дві бригади ППО, наряд сил в повітрі і протиповітряна система, що прикриває кораблі. Чиновник підкреслив, що якби була така можливість, Україна давно б знищила даний об'єкт.

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