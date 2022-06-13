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Гатили з "ураганів" і мінометів: росіяни обстріляли Сумську та Дніпропетровську області

13 червня 2022, 09:31

В результаті чергового удару РФ є жертви і постраждалі.

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росіяни обстріляли Сумську та Дніпропетровську області / Facebook Дмитро невеселий

Війська РФ вночі та вранці 13 червня обстріляли Зеленодольську громаду в Дніпропетровській області з реактивних систем залпового вогню "Ураган", а по Сумській області було випущено 20 снарядів з гранатомета.

Міський голова Зеленодольська Дмитро невеселий в Facebook повідомив, що од ворожим вогнем зруйновані будинки та комунікації.

"Жахлива ніч у громаді. Місто Зеленодольськ було обстріляне системою залпового вогню "Ураган" (касетні снаряди), поранено п'ятьох людей, один загиблий", – написав чиновник.

Він додав, що також під обстріл окупантів потрапило село Велика Костромка, де пошкоджені або зруйновані житлові будинки, лінії газопостачання та електропостачання.

читайте такожУкраїну чекає масований обстріл з боку РФ через постачання нового озброєння - NYTМер Зеленодольська зазначив, що фахівці перевіряють місто на наявність нерозірваних касетних снарядів. За його словами, противник на території громади відсутній, а обстріли ведуться на відстані.

Голова Дніпропетровської обласної Військової адміністрації Валентин Резніченко в Telegram назвав минулу ніч в регіоні найбільш напруженою. Він підкреслив, що з "ураганів" ворог бив саме по житлових кварталах.

Зокрема, в Зеленодольську Російські снаряди потрапили в центр міста, де загинули і постраждали люди. У Великій Костромці без постраждалих, село частково без світла.

Обстріл Сумщини

Російські окупанти щодня обстрілюють Сумську область. У другій половині дня на території Білопільського товариства було чутно три вибухи.

За інформацією Сумської обласної Військової адміністрації, на щастя, в результаті атак РФ жертв і руйнувань немає.

"Трохи за 8:30 ранку ворог почав обстріли по території Миропільської громади, 20 пострілів з гранатомета. Ближче до 14 години було ще 3 вибухи на території Білопільської громади. Жертв і руйнувань немає", - написав глава Сумської ОВВА Дмитро Живицький в Telegram.

читайте такожПогрози нових ракетних обстрілів: Данилов відповів на шантаж ПутінаРаніше повідомлялося, що у Харкові 11-класники станцювали випускний вальс на руїнах своєї зруйнованої школи №134. У школі вцілів лише майданчик для гри в баскетбол. Саме там і відбулося прощання з навчальним закладом.

Нагадавши, українські військові на Харківщині "спіймали" російський танк. ЗСУ завдали на стільки сильного удару, що біля ворожого танка відлетіла вежа.

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