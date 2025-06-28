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В РФ злетіли бомбардувальники Ту-95МС, в морі ракетоносії: коли чекати ракет

Руслана Заклінська
28 червня 2025, 23:45оновлено 29 червня, 00:38
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Стратегічні бомбардувальники Ту-95МС вилетіли з аеродрому "Оленья", а Ту-160 з авіабази "Енгельс-2".
В РФ злетіли бомбардувальники Ту-95МС, в морі ракетоносії: коли чекати ракет
РФ підняла Ту-95МС та вивела ракетоносії / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, wikipedia.org, ua.depositphotos.com

Що відомо:

  • Росіяни підняли в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160
  • У Чорному морі перебувають 2 ракетоносії
  • У багатьох областях України зафіксовано БпЛА

Ввечері суботи, 28 червня, російські окупанти запустили по території України ударні БпЛА. Водночас злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95МС й Ту-160, а в море вивели ракетоносії. Про це повідомили Повітряні сили України.

"Зафіксовано активність 3-х бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область), що здійснюють політ у південно-східному напрямку. У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково", - йдеться у повідомленні.

відео дня

У Повітряних силах закликають українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися заходів безпеки.

За даними моніторингових каналів, відбувся зліт п'яти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з російського аеродрому "Оленья" в Мурманській області. Саме ці літаки Росія найчастіше використовує для запуску ракет Х-101 та Х-555 по Україні.

Якщо виліт бойовий, то прибуття цих літаків до потенційних зон запуску крилатих ракет Х-101/Х-555 очікується у такі часові проміжки:

  • 01:30 — Саратовська область,
  • 02:00 — Волгоградська область,
  • 03:00 — Каспійське море.

У разі пуску ракет у повітряному просторі України вони з'являться близько 03:00 - 04:00.

Також близько 23:50 відбувся зліт стратегічного бомбардувальника Ту-160 з авіабази "Енгельс-2". Літак рухається у південно-східному напрямку.

Крім цього, наразі в акваторії Чорного моря знаходяться два ракетоносії, які можуть здійснити пуски ракет типу 3М14 "Калібр". Загальний очікуваний залп становить 12 крилатих ракет.

В РФ злетіли бомбардувальники Ту-95МС, в морі ракетоносії: коли чекати ракет
Літаки, якими РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Атака російських БпЛА

За даними Повітряних сил України зафіксовано рух ударних безпілотних літальних апаратів у кількох регіонах країни. Станом 23:56 на Житомирщині безпілотники рухаються у напрямку Рівненської області. У північній частині Київської області БпЛА прямують у бік Житомирщини.

"БпЛА з півночі курсом на Київ!" - повідомили Повітряні сили.

З території Сумської області дрони летять у напрямку Полтавської області, а на Черкащині та в південній частині Київщини БпЛА рухаються на захід. На Кіровоградщині безпілотники також курсують у західному напрямку.

У Полтавській області дрони летять у південно-західному напрямку. У напрямку Полтави з'явилися також БпЛА.

На півдні Харківської області безпілотники рухаються до Дніпропетровської області. Водночас на сході Дніпропетровщини БпЛА рухаються у західному напрямку.

Атаки РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у ніч на 29 червня російські окупанти планують здійснити масштабну атаку на Україну з пусками ракет з літаків Ту-95МС і крилатих ракет "Калібр" з моря. Канал "Миколаївський Ваньок" стверджує, що обстріл мав бути 28 червня, але його перенесли.

Також у ніч на 28 червня російський дрон влучив у 21-поверховий житловий будинок в Одесі. Загинула подружня пара, ще шестеро людей постраждали, серед них — двоє дітей.

Крім того, Росія дедалі частіше атакує цивільну інфраструктуру України, зокрема Київ, намагаючись посіяти паніку та виснажити систему ППО. У червні столицю обстріляли особливо інтенсивно: 285 дронів і 65 ракет, загинули 42 людини, поранено 234.

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Що таке Повітряні сили ЗС України?

Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України, пише Вікіпедія.

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