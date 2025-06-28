В РФ злетіли бомбардувальники Ту-95МС, в морі ракетоносії: коли чекати ракет

Що відомо:
- Росіяни підняли в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160
- У Чорному морі перебувають 2 ракетоносії
- У багатьох областях України зафіксовано БпЛА
Ввечері суботи, 28 червня, російські окупанти запустили по території України ударні БпЛА. Водночас злетіли стратегічні бомбардувальники Ту-95МС й Ту-160, а в море вивели ракетоносії. Про це повідомили Повітряні сили України.
"Зафіксовано активність 3-х бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область), що здійснюють політ у південно-східному напрямку. У разі ракетної загрози та пусків крилатих ракет повідомимо додатково", - йдеться у повідомленні.відео дня
У Повітряних силах закликають українців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися заходів безпеки.
За даними моніторингових каналів, відбувся зліт п'яти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з російського аеродрому "Оленья" в Мурманській області. Саме ці літаки Росія найчастіше використовує для запуску ракет Х-101 та Х-555 по Україні.
Якщо виліт бойовий, то прибуття цих літаків до потенційних зон запуску крилатих ракет Х-101/Х-555 очікується у такі часові проміжки:
- 01:30 — Саратовська область,
- 02:00 — Волгоградська область,
- 03:00 — Каспійське море.
У разі пуску ракет у повітряному просторі України вони з'являться близько 03:00 - 04:00.
Також близько 23:50 відбувся зліт стратегічного бомбардувальника Ту-160 з авіабази "Енгельс-2". Літак рухається у південно-східному напрямку.
Крім цього, наразі в акваторії Чорного моря знаходяться два ракетоносії, які можуть здійснити пуски ракет типу 3М14 "Калібр". Загальний очікуваний залп становить 12 крилатих ракет.
Атака російських БпЛА
За даними Повітряних сил України зафіксовано рух ударних безпілотних літальних апаратів у кількох регіонах країни. Станом 23:56 на Житомирщині безпілотники рухаються у напрямку Рівненської області. У північній частині Київської області БпЛА прямують у бік Житомирщини.
"БпЛА з півночі курсом на Київ!" - повідомили Повітряні сили.
З території Сумської області дрони летять у напрямку Полтавської області, а на Черкащині та в південній частині Київщини БпЛА рухаються на захід. На Кіровоградщині безпілотники також курсують у західному напрямку.
У Полтавській області дрони летять у південно-західному напрямку. У напрямку Полтави з'явилися також БпЛА.
На півдні Харківської області безпілотники рухаються до Дніпропетровської області. Водночас на сході Дніпропетровщини БпЛА рухаються у західному напрямку.
Атаки РФ по Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, у ніч на 29 червня російські окупанти планують здійснити масштабну атаку на Україну з пусками ракет з літаків Ту-95МС і крилатих ракет "Калібр" з моря. Канал "Миколаївський Ваньок" стверджує, що обстріл мав бути 28 червня, але його перенесли.
Також у ніч на 28 червня російський дрон влучив у 21-поверховий житловий будинок в Одесі. Загинула подружня пара, ще шестеро людей постраждали, серед них — двоє дітей.
Крім того, Росія дедалі частіше атакує цивільну інфраструктуру України, зокрема Київ, намагаючись посіяти паніку та виснажити систему ППО. У червні столицю обстріляли особливо інтенсивно: 285 дронів і 65 ракет, загинули 42 людини, поранено 234.
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Що таке Повітряні сили ЗС України?
Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України, пише Вікіпедія.
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