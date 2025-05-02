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Путіну "закрутять гайки": в ЗМІ розкрили нові жорсткі важелі тиску США на РФ

Руслана Заклінська
2 травня 2025, 17:45
651
Переговори з Кремлем залишаються безрезультатними, а позиція Росії стає ще жорсткішою.
Путіну 'закрутять гайки': в ЗМІ розкрили нові жорсткі важелі тиску США на РФ
США шукають жорсткіші методи впливу на Росію / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Коротко:

  • У Трампа розглядають жорсткіші заходи тиску на Кремль, оскільки РФ ігнорує мирні ініціативи США
  • Укладення угоди про надра між Києвом та Вашингтоном продемонструвало підтримку України
  • Американська влада обговорює введення нових санкцій проти Росії

Російський лідер Володимир Путін продовжує ігнорувати мирні ініціативи, запропоновані США, тому Білий дім шукає більш жорсткі методи впливу на Кремль. Укладення угоди про надра було спробою продемонструвати РФ рішучість Вашингтона підтримувати Україну у довгостроковій перспективі. Про це пише Politico.

Підписання цього тижня угоди про стратегічну співпрацю у сфері корисних копалин між Україною та США стало важливим проривом в економічних відносинах двох країн. Проте, як повідомляє видання з посиланням на джерела в адміністрації Трампа, це навряд чи допоможе зрушити з місця процес мирного врегулювання війни, який гальмується через небажання Кремля йти на поступки.

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Джерела в адміністрації президента США повідомили, що наразі у Білому домі відсутній єдиний підхід до того, якими мають бути наступні кроки на шляху до миру. Водночас у колах американської влади активно обговорюються серйозні варіанти тиску на Росію, зокрема ті, яких наразі уникає президент Трамп.

"Більше санкцій стануть наступним етапом закручування гайок, якщо президент захоче піти цим шляхом", - заявив один зі співрозмовників видання.

Ініціатива сенатора Ліндсі Грема про 500% мита на енергоносії та метали з РФ вже має широку підтримку в Сенаті, хоча сумніви щодо її ефективності залишаються.

Попри це, зустрічі спецпредставника США Стіва Віткоффа з Путіним — яких уже було чотири — не дали результату. Російський лідер відкидає навіть ті мирні пропозиції, що передбачають територіальні поступки з боку України, підкреслює видання. Колишній голова Ради з міжнародних відносин США Річард Хаас заявив, що позиція Кремля навпаки стала ще жорсткішою.

"Вони ведуть війну без перепочинку, і їх чітко сформульована позиція стає все більш, а не менш вимогливою і все більше віддаляється від припинення вогню", - зазначив Хаас.

Президент Трамп, як повідомляється, не поспішає підтримувати нові санкції чи погоджуватися на надання гарантій безпекив чи військової допомоги Україні.

Як зазначають у Мінфіні США, підписання угоди про надра — це демонстрація відданості США "довгостроковому успіху України". Водночас міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що угода має позитивно вплинути на мирні переговори, які зайшли в глухий кут.

Втім, експерти застерігають від завищених очікувань. На думку Хааса, угода позитивно вплине на відносини між Вашингтоном і Києвом, але навряд чи зрушить із мертвої точки мирні переговори.

"Ми не маємо переоцінювати це. Це не буде заміною довгострокової військової та розвідувальної підтримки США для України. Єдине велике питання полягає в тому, чи приведе ця угода до чогось більшого між США та Україною", - додав Хаас.

санкции
Санкції проти РФ / Інфографіка: Главред

Підписання угоди про корисні копалини між Україною та США - головне

Нагадаємо, у ніч на 1 травня Україна та США підписали важливу угоду щодо створення Інвестиційного фонду відбудови. Його ключова мета — сприяти економічному відновленню України шляхом прозорих інвестицій, що здійснюватимуться на рівноправній основі.

Угода передбачає створення механізму, який не тягне за собою боргових зобов’язань для української сторони та виключає приватизацію стратегічних підприємств. Фонд працюватиме на паритетних засадах: рішення ухвалюватимуться спільно, а всі фінансові ресурси використовуватимуться виключно всередині країни.

Також передбачає розвиток родовищ 57 видів корисних копалин. Наступним етапом є ратифікація документа Верховною Радою.

Президент США Дональд Трамп назвав домовленість вигідною як для України, так і для Сполучених Штатів. Він підкреслив, що американські інвестиції принесуть значно більший економічний результат, ніж вкладені 350 мільярдів доларів. За його словами, залучення США до проєктів також сприятиме безпеці регіонів, де проводитиметься видобуток.

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський повідомив, що підписана цього тижня угода між Україною та США щодо рідкісноземельних металів стала першим результатом його зустрічі з Дональдом Трампом у Ватикані. За словами Зеленського, документ набув рівноправного формату.

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Politico — американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія, охоплює теми політики й урядування в Сполучених Штатах Америки і на міжнародному рівні. Контент поширюється через телебачення, Інтернет, газету The Politico та радіо, пише Вікіпедія.

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