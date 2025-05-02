В угоді з США йдеться про вступ України до ЄС: чи є загроза членству

У Європейському Союзі повідомили, чи готові продовжувати співпрацю з Україною.

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Угода з США не стала на заваді європейському майбутньому України / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, УНІАН

Що сказала Піньо:

Угода України з США ніяк не вплине не питання вступу країни в ЄС

ЄС обговорює з Україною частини угоди з США, які можуть стосуватись її членства

Речниця Європейської комісії Паола Піньо розповіла, чи матиме вплив на процес євроінтеграції України угода про корисні копалини, яку Київ підписав із Вашингтоном.

Як пише Corriere della Sera, за її словами, ЄС вітає досягнуту угоду, яка враховує процес вступу України до ЄС та законодавство ЄС. Це має фундаментальне значення, тому співпраця між Україною та Європейським Союзом продовжиться.

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"Це те, що ми, звичайно, обговорювали з нашими українськими колегами, і ми знаємо, що вони також були зацікавлені в тому, щоб ця угода не стала на заваді можливому майбутньому членству", - заявила чиновниця.

Наразі Єврокомісія тісно контактує з Києвом щодо тих частин угоди, які можуть напряму стосуватися майбутнього вступу України до ЄС.

Угода з США / Інфографіка: Главред

Вступ України до Євросоюзу - останні новини

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль нещодавно заявив, що переговорні кластери щодо вступу України до ЄС буде офіційно відкрито найближчими місяцями.

Напередодні стало відомо, що угорська влада почала розсилку бюлетенів для "національної консультації" з питання майбутнього членства України в ЄС. При цьому влада вмовляє населення висловитися проти вступу Києва до союзу.

Главред повідомляв, що раніше також майбутній канцлер Німеччини, лідер ХДС Фрідріх Мерц виступив проти вступу України до НАТО та Європейського Союзу, поки триває її війна з Росією.

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Хто така Паула Піньо? Паула Піньо - високопосадовиця Європейської комісії. З 2020 року обіймала посаду директора Генерального директорату з питань енергетики. У листопаді 2024 року президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн призначила її головною речницею на другий п’ятирічний термін свого мандату.

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