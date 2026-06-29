Путін поставив новий термін захоплення Донеччини: Зеленський назвав дату

Президент заявив, що Україна дала всі пропозиції, щоб завершити війну, а Росія щоразу відмовляється.

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Путін поставив новий термін захоплення Донбасу / Колаж: Главред, фото: скриншот, Генштаб ЗСУ

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Росія хоче захопити Донбас до 31 грудня

Кремль переносив цей дедлайн вже 15 разів

Україна дала РФ всі пропозиції, щоб завершити цю війну, але Москва щоразу відмовляється

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російське керівництво вкотре перенесло визначений для себе термін захоплення Донецької області.

Тепер, за його словами, новим "дедлайном" у РФ визначили 31 грудня 2026 року. Про це глава держави повідомив у своєму вечірньому зверненні.

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Зеленський додав, що від початку повномасштабної війни Росія вже 15 разів переносило терміни захоплення Донецької області, постійно встановлюючи нові дедлайни для своїх військ. Проте жоден із цих планів так і не був виконаний.

Президент нагадав, що у 2022 році Москва планувала захопити регіон до 31 березня, 9 травня, 1 червня, 15 вересня та 31 грудня. У 2023 році називали ще два терміни - 1 березня та 31 грудня, однак після нових невдач їх довелося переглядати.

У 2024 році, за словами Зеленського, Росія знову визначила два терміни захоплення Донеччини. У 2025 році, під час спроб російської сторони переконати тодішнього президента США Дональда Трампа, що Україна нібито не встоїть, було вже три нові дати завершення окупації Донеччини - 1 вересня, 1 грудня та 25 грудня.

Цього року, за його словами, Росія знову кілька разів змінювала свій "дедлайн", спочатку йшлося про 31 березня, згодом - про 1 вересня, а нині як крайній термін називають 31 грудня.

"Якщо Росія не завершить свою війну, то і цей крайній термін їм знов доведеться переносити. Якщо Путін хоче покласти ще мільйон своїх солдатів, щоб далі битися об цю стіну, то мільйону цих росіян, які поки що не мобілізовані в російську армію і сперечаються в чергах за бензином, варто подумати, що їх чекає далі", - наголосив президент.

Президент заявив, що Україна передала всі необхідні пропозиції для завершення війни, але Росія щоразу відмовляється від них і демонструє готовність продовжувати бойові дії.

За словами Зеленського, у найближчі тижні Україна працюватиме з міжнародними партнерами над кроками, які мають наблизити мир. Київ очікує на позитивні рішення від країн G7 та учасників Коаліції охочих щодо подальшої підтримки України.

Український "пояс фортець" / Інфографіка: Главред

Як удари по Росії впливають на переговори - коментар експерта

Керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко зазначив, що масштабні удари українських Сил оборони по об’єктах у глибині російської території посилюють переговорні позиції України та наближають завершення війни.

Водночас, на його думку, ці атаки поки що не стали чинником, який би змусив російського диктатора Володимира Путіна кардинально переглянути свої підходи.

Чаленко також наголосив, що за нинішніх обставин можливості Росії висувати максималістські вимоги суттєво звузилися, і наразі Москва фактично може розраховувати лише на припинення бойових дій за поточною лінією фронту.

"Нічого більшого, ніж зупинитися по лінії зіткнення, росіяни точно не можуть вимагати. Навіть виходячи з того, як розвивається ситуація, Україна може ще додати певні вимоги для переходу до деескалації", - підсумував він.

Війна РФ в Україні - останні новини

Главред раніше писав, що , тактична ситуація в Костянтинівці Донецької області погіршується, проте РФ суттєво перебільшує свої успіхи. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW). Зазначається, що за даними українських військових та офіційних осіб, у центрі Костянтинівки наразі перебуває від 100 до 250 окупантів, а повідомлення російських пабліків про 250-300 солдатів у центрі міста є перебільшеними

Зазначимо, аналітики проєкту DeepState повідомляли про загострення навколо Костянтинівки. За їх словами, ізоляція міста може створити логістичні проблеми для оборони і загострити ситуацію на всій ділянці фронту.

Раніше повідомлялося, що Костянтинівка опинилася під загрозою оточення. Російські війська зуміли проникнути на територію міста, через що його значна частина фактично перетворилася на "сіру зону", яку не контролює жодна зі сторін.

Костянтинівка / Інфографіка: Главред

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Про джерело: Офіс Президента України Офіс Президента України (ОПУ) - постійний орган, утворений Президентом України для забезпечення повноцінного здійснення його конституційних повноважень. У різні періоди мав різні назви: Адміністрація Президента України (1991-2005, 2010-2019), Секретаріат Президента України (2005-2010), пише Вікіпедія.

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